Как К-pop культура привела к популярности корейского языка в Костанае

Популярность корейских дорам и К-pop культуры в Костанае привела к интересу горожан к корейскому языку. Этим не преминул воспользоваться местный филиал АНК и организовал курсы по его изучению. На первом в этом учебном году занятии для новичков побывал и корреспондент Zakon.kz.

В Костанае все еще наслаждаются творчеством артистов К-pop, хотя уже и не так активно, как несколько лет назад. Понимать корейскую культуру молодым горожанам помогает знание языка, которое все желающие оттачивают на занятиях в языковой школе.

Из учеников в учителя

Уже почти 20 лет корейский язык костанайцам преподает Радмила Ким, которая сама 30 лет назад с нуля начала изучать родной язык на курсах корейского языка, организованных на базе тогда еще Костанайского государственного университета им. Ахмета Байтурсынова.

"Курсы по изучению языка появились в нашем университете в 1994 году, тогда я была студенткой кафедры математики и экономики. Помню, со всех факультетов собирали студентов корейской национальности, которые хотели изучать родной язык, набралось порядка 30 желающих. Занятия для нас проводил носитель языка – педагог из Южной Кореи Пак Джон Чоль, а помогала ему на занятиях переводчик Лидия Михайловна Ким. По завершении курса были тесты и викторины, в них я заняла первое место и меня в качестве поощрения отправили в Корею. На тот момент для меня это был другой мир", – поделилась преподаватель.

При Ассамблее народа Казахстана курсы по изучению корейского языка открылись в Костанае примерно в 2005 году, тогда для слушателей они были бесплатными, таковыми остаются и сейчас. В первые годы занятия проводили несколько преподавателей, в том числе и Радмила Ким, а через некоторое время она осталась единственным учителем.

"Двадцать лет назад изучение корейского языка не было таким популярным и основными учениками являлись представители старшего поколения. Молодежи было мало, но когда пошла корейская волна, то желающих стало много. Порой в группе было более 50 учеников. И в основном это были представители корейской диаспоры. Сейчас интерес к изучению языка немного снизился среди корейцев, но вырос среди костанайцев других национальностей. Часто стала приходить молодежь, которая увлекается кейпопом и смотрит кейдорамы", — добавила собеседница.

Алфавит, не похожий на другой

Каждый сентябрь набирается новая группа и занятия идут в течение года, на них слушателям дают базовые знания. Перед началом занятий преподаватель проводит анкетирование, чтобы понять, почему ученики решили изучать язык. Среди основных причин – переезд в Корею, желание поступить в корейские вузы или просто интерес к корейской культуре. На занятия приходят костанайцы самого разного возраста. К примеру, группа этого года в основном состоит из молодежи, но есть и две представительницы старшего поколения и трое школьников.

"Кстати, детей на занятиях становится все больше, так как костанайцы стали чаще уезжать в Корею на заработки или на ПМЖ. И чтобы дети смогли там легко адаптироваться, они начинают изучать язык еще в Костанае. Но на занятия беру ребят старше 10 лет. А в ноябре начнется отсев слушателей. После двух месяцев занятий некоторые ученики расслабляются, считая, что они уже умеют читать и знают определенное количество слов. Остаются только те, кто действительно хочет выучить язык", – поясняет Ким.

По словам преподавателя, изучение языка не сразу и не всем дается легко, но кто усидчиво занимается, у того все получается и есть прогресс. На первых занятиях ученики знакомятся с алфавитом, записывают каждую букву, и ее транскрипцию. Кстати, в корейском языке именно буквы, а не иероглифы. Уже после изучения всех букв, а их в корейском языке 40, переходят к чтению простых слов, затем идут более сложные задания.

"У нас есть электронный учебник, который я рассылаю всем ученикам. По нему можно заниматься дома, если необходимо, слушатели распечатывают нужный им урок, чтобы написать для себя какие-то уточнения. Есть у нас и рабочая тетрадь, где выполняются домашние здания. К примеру, после первых уроков прописываются все буквы алфавита. Тетрадь обязательно проверяется", – добавляет преподаватель.

Кстати, график занятий здесь плавающий – первоначально это может быть три занятия в неделю по часу или два занятия по 1,5 часа. Зимой во время морозов уроки могут проходить в онлайн формате. Но первые месяцы занятия будут проводиться чаще, пока ученики не выучат алфавит и не научатся читать. Когда они пройдут первый этап, то перейдут к чтению текстов, составлению коротких и простых диалогов.

"Корейский алфавит – это не кириллица и не латиница, формат букв иной и не похож на другой язык. 30 лет назад я начала изучать корейский, так как мне было интересно и хотелось знать свой родной язык. Тогда я и не думала, что буду обучать ему других людей. Но совсем не жалею, что почти 20 лет назад согласилась стать преподавателем и уделять этому занятию личное время. За это время помогла выучить язык почти одной тысяче человек", – отметила собеседница.

К каждому потоку свой подход

Благодаря преподаванию корейского языка Радмила Ким постоянно расширяет свой багаж знаний и уже несколько раз была на стажировках в нескольких институтах в Сеуле, а также на учебе в городе Алматы, где есть центр просвещения и действует Ассоциация корейских школ. На одном из последних семинаров преподавателям показывали новую методику по изучению корейского языка.

"Она совершенно другая и надо ее адаптировать под себя. За годы обучения у меня уже выработалась своя методика, но и она меняется в зависимости от учеников, ведь новая группа не похожа на предыдущую. И уже в процессе обучения меняю подходы. Курс продолжается год, за это время ученики должны получить базовые знания, можно пройти его и за три месяца, но тогда надо ежедневно заниматься языком", – пояснила преподаватель.

По наблюдениям собеседницы, изучать корейский язык оказывается проще тем, кто владеет казахским языком. Ответ прост, потому что структура предложений и грамматика этих языков похожа: глаголы ставятся на последнее место, нет приставок, предлогов и рода.

Кроме проведения занятий, Радмила Ким вместе с преподавателями армянского и башкирского языков подготовила новое учебное пособие. Оно получилось объемным, так как содержит материал по обучению этим трем языкам. Его экспертиза уже прошла на республиканском уровне, в ближайшее время пособие напечатают, и его можно будет использовать в обучении.

На мой вопрос о том, сколько времени требуется для того, чтобы изучить алфавит, а потом научиться читать простые слова, собеседница ответила, что всего пару уроков, главное – выучить алфавит. Пока мы беседовали, подошло время для начала первого занятия.

В аудитории за партами преподавателя уже ждали более 20 учеников разных возрастов и национальностей. Занятие началось со знакомства и первой фразы на корейском языке, которая звучит как "дже ирымын", что означает мое имя. А затем все слушатели открыли тетради и прилежно стали записывать сначала гласные, а потом согласные буквы с транскрипцией, чтобы научиться не только правильно их писать, но и произносить. Большинство букв в написании оказались очень простыми и даже остались в блокноте и памяти автора материала.

Среди учеников была и 70-летняя Людмила Ким, она внимательно слушала преподавателя, записывала каждую букву. И зорким взглядом наблюдала за внучками, сидящими за партами на соседнем ряду, чтобы они не болтали во время урока.

"Изучать язык решили мои внучки София и Алиса, они были инициаторами того, что нужно записаться на курсы. В детстве мои родители немного говорили на корейском языке дома, но их бытовой язык сильно отличается от современного. Некоторые фразы и слова еще остались в моей памяти, поэтому, несмотря на свой возраст, решила выучить родной язык", – поделилась Людмила Ивановна.

А будущий преподаватель начальных классов, студентка третьего курса Костанайского высшего педагогического колледжа, кстати, в здании которого и проводятся занятия, Алина Исмурзина оказалась всерьез увлечена корейской культурой и даже несколько раз пробовала сама изучать язык.

"Мне очень нравится такое музыкальное направление, как K-pop, а также кейдорамы, но я хочу смотреть и слушать их в оригинале, понимать, о чем песни и фильмы. Пробовала изучать язык по урокам в YouTube. Запомнила большую часть алфавита, но когда узнала, что есть занятия с опытным преподавателем, сразу записалась", – сказала девушка.

Первое занятие прошло на одном дыхании, но теперь ученикам предстоит выполнить домашнее задание по написанию и звучанию пройденных букв алфавита. А впереди их ждут новые знания по хангыль (корейской письменности. – Прим. автора).

19 этнокультурных объединений

В Костанайской области официально зарегистрировано 19 этнокультурных объединений, из которых в 10-ти проводится обучение родным языкам, в том числе есть такая возможность и у представителей корейского этно-культурного центра.

"Сегодня корейская культура действительно очень популярна, особенно среди молодежи, и ею увлекаются представители разных этносов. Кроме того, очень много слушателей посещают курсы по изучению азербайджанского и немецкого языков. Не зря говорят, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек, сколько знаешь языков, столько жизней и прожил. Считаю, что знание любого языка – это не только владение языком, но и всегда понимание культуры, традиций и обычаев того или иного этноса", – отметила директор КГУ "Коғамдық келсім" Управления общественного развития акимата Костанайской области Наталья Рамазанова.

Также собеседник добавила, что Казахстан является полинациональным государством, в котором в мире и согласии проживает большое количество этносов, и знать государственный язык обязаны все граждане.

"Проявлять уважение мы должны ко всем языкам. И если представители каких-то этносов имеют потребность в изучении родного языка, то для них созданы все условия в этнокультурных объединениях. А Дом дружбы в свою очередь является связующим звеном, предоставляя базу и возможность для их изучения", – подчеркнула руководитель Дома дружбы.

Ранее сообщалось, что узбекскому центру Приаралья исполнилось 30 лет. По этому поводу в Кызылорде прошел большой праздник.

Кроме того, в филиале Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО отметили, насколько важно развивать культурные ценности всех этносов.