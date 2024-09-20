Атланта, Матильда и мандаринка: фермер из Алматинской области выращивает необычные сорта тыкв

Фермер из Алматинской области превратил свое хобби в настоящее искусство. Он собирает редкие сорта тыкв со всего мира и выращивает их. Каждое созревшее чудо не только радует глаз, но и вдохновляет местных жителей на творчество. Откуда зародилась такая креативная идея, узнал Zakon.kz.

60-летний Сергей Заборских родом из села Шамалган Алматинской области. Сейчас вместе со своей семьей живет в Алматы. Помимо основной работы в фарминдустрии, он уже три года увлекается интересным хобби – выращиванием тыкв самых разных форм. Занимается он этим делом в своем небольшом крестьянском хозяйстве в селе Байдебек Би (Маловодное), где на 29 гектарах земли прорастает 55 сортов растений.

"У меня на фазенде растут яблоки, сливы, помидоры и тыквы. Когда у тебя предпенсионный возраст, появляется больше свободного времени. Каждые выходные я еду на свою ферму, провожу посадку, уход за хозяйством и уборку. Занимаясь фермерством, мне всегда хотелось выращивать что-то необычное. Однажды товарищ из Канады подарил мне пять горшков тыкв, которые у него плохо росли. С этого все и началось". Сергей Заборских

Фото: из личного архива Сергея Заборских

С тех пор его увлечение только росло, и Сергей начал активно искать семена тыкв. Сейчас его сад во дворе оформлен в виде мини-выставки, где можно увидеть разнообразные сорта тыкв, каждую из которых он с гордостью демонстрирует.

"На следующий сезон у меня появился азарт и интерес. Я заехал в садовые магазины и начал выбирать сорта. Затем стал просить друзей и родственников, которые путешествуют по миру, сходить в садовые центры и выбрать семена разных видов тыкв. Собирал по две и по пять пачек семян. Так и собрал более 100 видов. Плотно начал заниматься с 2022 года, так как до этого была пандемия коронавируса". Сергей Заборских

В настоящее время на его фазенде уже растет более 100 сортов тыкв из разных уголков мира: Германии, Новой Зеландии, Австралии, Италии, Китая и России. Все эти сорта адаптировались и выросли в Казахстане.





Самые необычные среди них: атланта (огромные тыквы), китайский фонарик, мандаринка, серо-зеленая тыква, ханна (япошка), Матильда и гитара.

"Самая большая коллекция у меня из немецких тыкв, там очень много сортов. У меня друзья живут в Германии, я чисто случайно им отправил фотографию с тыквой. И они рассказали, что там тоже проходят ярмарки, они мне оттуда отправили семена почтой. В этом году я их весной посадил. В целом, для соков есть определенные виды тыквы, запекания супов и пюре тоже, также имеются сладкие сорта", – говорит фермер.

Наш собеседник признался, что каждый новый сорт приносит с собой не только причудливые формы, но и новые вызовы, заставляя его углубляться в агрономию и изучать особенности их выращивания.

"Оказалось, что это очень трудоемкий процесс. Самая сложная задача – это переопыление. Если один сорт не дружит с другим сортом и они растут вместе, то ничего не получается в обоих местах. К примеру, мускатные сорта нужно выращивать отдельно, чтобы не было переопыления на другие сорта. Эта работа требует тщательного планирования при посадке и уходе. Все тыквы выращиваются на открытом грунте", – говорит фермер.

Фото: из личного архива Сергея Заборских

Сергей Заборских отмечает, что при выращивании тыкв он использует только натуральные удобрения. Поскольку вкусовые качества и полезность выращенных продуктов без химии не идут ни в какое сравнение с теми, что подверглись химической обработке в период созревания. Также для хорошего урожая нужен специальный грунт.

"Если посадить тыкву в Алматы или в горах, то она не вырастет. Нужна определенная зона. Для яблок – одна, а для бахчевых культур – другая. К примеру, тыквы, арбузы и дыни растут в песчаной почве. А у нас на ферме именно такая, поэтому именно бахчевые тут хорошо и растут. Также решающую роль играет состав почвы и вода. Я лично проверял, какие элементы есть в нашей воде, она чистая и ее можно пить из крана". Сергей Заборских

Наш герой рассказал, что для него введение хозяйства – это не бизнес, а больше хобби. Помимо бахчевых, мужчина выращивает еще фрукты, которыми потом делится с родными и друзьями. Однако в последние годы урожай тыкв стал приносить фермеру неплохой доход.

"В прошлом году я продал хорошую партию тыкв местному бизнесмену, который развивает в области одну из курортных зон. Они полностью оформили территорию нашими тыквами. Также у нас готовую продукцию берут рестораны. Некоторые организации покупают тыквы для оформления офисов в преддверии Хэллоуина. К примеру, в 2023 году мы продали почти 300 штук. Также тыквы берут общеобразовательные учреждения и детские сады для поделок", – отмечает Заборских.

Кстати, в честь Дня города Алматы на ярмарке была установлена инсталляция из тыкв, которые вырастил Сергей Заборских. Многие жители были удивлены их необычными формами. Алматинцы и гости праздника останавливались, фотографировали инсталляцию и даже не могли представить, что такие формы тыкв существуют.



Фото: из личного архива Сергея Заборских

"Я сам любитель строить и конструировать разные композиции, так как строитель по профессии. Чтобы людям было интересно смотреть выставку, я построил арку и разложил тыквы в композицию. Как раз там все делали фотографии. Я был удивлен и мне было очень приятно. Всего на ярмарке мы выставили 1,5 тонны тыкв. Самую большую я не смог привезти, потому что ее тяжело поднять, нужен трактор. Она весит почти 120 килограмм. Это семена из Дагестана, у них этот сорт вырос до 400 килограммов. Честно, у меня в голове очень много идей. Я сам делаю поделки для своих внуков в детский садик и школы". Сергей Заборских

Фото: из личного архива Сергея Заборских

Фермер признается, что в своем хобби ему нравится удивлять и радовать людей. В такие моменты он понимает, что делает это все не зря.

В будущем мужчина хочет методом селекции вывести казахстанский сорт тыквы, ведь практически у каждой страны уже есть свой индивидуальный вид. Сергей надеется создать нечто уникальное и верит, что когда-нибудь на свет появится "казахстанская красавица". Эта мечта вдохновляет фермера на эксперименты, а также дает возможность для новых поисков и подходов в его необычном увлечении.