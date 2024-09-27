Гражданин начальник, или Обычные будни участкового из Кызылорды

Вот уже 20 лет подполковник Ерлан Каракбаев из Кызылорды ловит убийц, гоняется за наркоторговцами, мошенниками и усмиряет дебоширов. Свою профессию он выбрал осознанно и за 30 лет службы в полиции ни разу не пожалел об этом, передает корреспондент Zakon.kz.

Начиналось все, как обычно у многих людей из СССР. Родился он в 1975 году. Потом учеба в школе, служба в армии. Долг Родине он отдавал в рядах Нацгвардии РК. После службы вернулся в родные края и был принят в областной департамент полиции, в специализированную службу охраны. Во время работы появился еще больший интерес к профессии, и он решил учиться на юриста. Так Ерлан Каракбаев поступил на заочное отделение юридического факультета и успешно завершил учебу. Потом он уехал в Казалинский район и много лет работал в миграционной полиции.



В 2005 году решил стать участковым в Кызылорде и перевелся из района в город. С того времени прошло 19 лет. Ерлан Каракбаев дослужился до полковника. Сейчас в его ведении участок № 11, а на форме – нагрудный знак "Отличник органов внутренних дел". Его фамилия в списке лучших участковых Кызылординской области. Вот что он рассказывает о своей службе.

"Происшествий было немало за это время. Кто-то думает, что участковые разбирают только домашние ссоры или возятся с несовершеннолетними. И это есть, конечно же, в нашей работе. Но на участках происходят разные преступления, и все их нужно предотвратить. Происходят разбойные нападения и мошенничества, приходится предотвращать наркопреступления. На участке нашем живет почти 27 тысяч человек. Это взрослые и дети, всем нужен покой. Все хотят безопасности, тишины и покоя. И наша работа – обеспечить здесь это спокойствие", – говорит Ерлан Каракбаев.

Подполковник рассказывает, как начинается утро участкового. Приступает он к службе в 8:00, смотрит, какие происшествия произошли за ночь, сколько звонков было в полицию, сколько жалоб и где нужно принять срочные меры.

После этого участковый обходит свою территорию. Это непросто, ведь на участке более тысячи частных домов и 69 многоэтажек. Живет в них разный люд. Есть и отсидевшие в тюрьмах, и те, которые находятся на условно- досрочном освобождении, находящиеся под следствием подростки и взрослые. Живут и те, кто находится на учете в наркологии. Проблемные семьи, где родители пьют, а дети предоставлены сами себе. Есть воры, мошенники, дебоширы и скандалисты. Все они требуют контроля полиции. И этот контроль ведут участковые. Они знают каждого, кому на участке требуется усиленное внимание.

Часто рабочий день участкового завершается далеко за полночь. Особенно когда в городе проводятся какие-то концерты, крупные мероприятия, участковые выходят на поддержание общественного порядка, патрулируют улицы, чтобы не допустить массовое скопление людей. Ночью тоже много вызовов, в основном, бытовые и семейные ссоры, которые никак не решатся без присутствия полицейских. У Ерлана Каракбаева за время работы было немало случаев, о которых можно рассказать. Но вспоминает он два.

"Первый – мужчина потерял сумку с 1,5 млн тенге, и я смог ее найти. Он собрал их на благие дела, вез деньги на операцию, но то ли по невнимательности, то ли из-за волнения пропажу обнаружил только в Шымкенте. Вернулся он в Кызылорду, пришел на наш участок. Мы стали искать сумку. Целый день изучали записи с видеокамер, ходили по людям, спрашивали, искали зацепки, и в итоге она нашлась. Деньги были полностью целы. Второй случай – было нападение на автозаправку. Тогда преступники убили там человека. Мне удалось их задержать и передать приехавшим полицейским", – рассказал подполковник.

За то, что участковый душой болеет за свое дело, его не раз благодарили жители. Кто-то рад тому, что он помог найти свой путь подросткам, не ступить на преступную дорогу. Есть те, кто бросил злоупотреблять алкоголем благодаря его помощи. Кого-то он определил в наркологию на лечение.

Участковые полицейские в Казахстане – одни из тех, кто предотвращает преступления. Для профилактики правонарушений в регионах проводятся разные мероприятия.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, рейды в рамках профилактики бытовых преступлений, которые проводились с 15 по 26 января 2024 года, охватили 1686 кызылординцев, состоящих на учете в полиции. В результате 154 семейных дебошира получили предписания. Было выявлено 587 административных правонарушений. В том числе 19 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также к административной ответственности были привлечены предприниматели за реализацию алкоголя, а 5 кызылординцев поместили на принудительное лечение.

Когда речь заходит о безопасности в городе, законопослушные граждане обязательно вспоминают о полиции. Ведь это ее работа – наводить порядок.

Ранее Zakon.kz писал, что участковый инспектор полиции Атырауского городского отдела №1 Мухамбет Нугманов использует свой метод работы с людьми, живущими на обслуживаемом участке.