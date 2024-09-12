Люди должны спать спокойно: как этого добиться стражам порядка

Когда речь заходит о безопасности в городе, законопослушные граждане обязательно вспоминают о полиции. Ведь это ее работа – наводить порядок. Как работают стражи порядка в Кызылорде, узнал корреспондент Zakon.kz.

Чтобы выполнять ее качественно, чтобы казахстанцы доверяли полиции, а не боялись ее, там должны работать профессионалы. Большой упор делается сейчас на молодые кадры. Воспитывают их на еженедельных занятиях служебно-боевой подготовки и обучают теории. Они изучают Конституцию РК, разбирают нормативно-правовые акты. Молодежь участвует в различных соревнованиях, смотрах и добивается высоких результатов.

Фото пресс-службы Департамента полиции Кызылорды

21-летние сержанты полиции Думан и Дархан Мирамбекулы – близнецы. Один – кинолог, другой – конвоир. Родом ребята из районного центра Кармакши. С детства уделяли много времени физической подготовке, ходили на тренировки в спортивные клубы, мечтали служить в полиции. О службе в полиции мечтала и их мама, и поэтому они прислушались к ее мнению. Так и получилось, что ребята стали стражами порядка. После службы в армии в гвардейской десантно-штурмовой бригаде г. Конаев (Капшагай) Алматинской области они вернулись в родные края. Здесь они трудоустроились в Департамент полиции Кызылординской области. Оба неоднократно получали грамоты и благодарственные письма от руководства за добросовестный труд.

Один из близнецов – Дархан – выбрал профессию кинолога. У кинологов есть такое правило – работать только со своей собакой. Он ее приручает к себе и обучает необходимым командам.

Фото пресс-службы Департамента полиции Кызылорды

"Мне нравится работать с собаками, а сейчас я осознаю всю важность работы кинолога. В борьбе за безопасное общество собаки играют решающую роль. Ведь они спасают людей при различных обстоятельствах, будь то стихийные бедствия, взрывы, землетрясения. Это бесстрашные и преданные существа, от которых зависит почти 80% успешной операции по спасению или раскрытию тех или иных преступлений. Они ищут наркотики, успешно участвуют в розыске людей и играют большую роль в создании безопасного общества и покоя граждан, так как их нюх и чутье очень тонкое, и поэтому они могут быть полезны там, где человек бессилен", – говорит Дархан Мирамбекулы.

Думан Мирамбекулы, как и его брат, тоже подчеркивает, что в полиции нужны молодые кадры. И нужно популяризировать профессию полицейского.

"Наши земляки должны каждую ночь спокойно ложиться спать, и покой их и уверенность зависят в первую очередь от полиции. Как мы построим свою работу, так и будет. Это очень непросто, ведь постоянно нужно держать себя в должной физической подготовке, быть начеку. Профессия требует внимательности, большой ответственности, и в первую очередь, честности. Каждый день полицейские предотвращают какие-либо преступления, уделяют их профилактике большое внимание. Они патрулируют город, следят за безопасностью на наших улицах, делают все, чтобы наши земляки спали спокойно и не боялись будущего, чувствовали себя защищенными в обществе, доверяли нам," – говорит Думан Мирамбекулы.

По информации пресс-службы Департамента полиции Кызылординской области, за последнее время показатели по количеству преступлений в Кызылординской области снижаются. С начала года общее их количество сократилось на 40%. Стало меньше тяжких и особо тяжких правонарушений. В связи с этим отмечается, что сокращение правонарушений в обществе – результат комплексной профилактической работы полиции.

Как отметил в беседе с корреспондентом Zakon.kz начальник областного Департамента полиции, генерал-майор Махсудхан Аблазимов, укрепление материально-технической базы, повышение профессиональных навыков в целом влияет на результаты работы. Благодаря новым техническим возможностям, подготовке кадров, профилактическим мероприятиям, акциям и рейдам есть неплохие показатели. Среди них – снижение правонарушений в Кызылординской области.

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