Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Люди должны спать спокойно: как этого добиться стражам порядка

Люди должны спать спокойно: как добиться этого стражам порядка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:17 Фото пресс-службы департамента полиции Кызылорды
Когда речь заходит о безопасности в городе, законопослушные граждане обязательно вспоминают о полиции. Ведь это ее работа – наводить порядок. Как работают стражи порядка в Кызылорде, узнал корреспондент Zakon.kz.

Чтобы выполнять ее качественно, чтобы казахстанцы доверяли полиции, а не боялись ее, там должны работать профессионалы. Большой упор делается сейчас на молодые кадры. Воспитывают их на еженедельных занятиях служебно-боевой подготовки и обучают теории. Они изучают Конституцию РК, разбирают нормативно-правовые акты. Молодежь участвует в различных соревнованиях, смотрах и добивается высоких результатов.

Люди должны спать спокойно: как добиться этого стражам порядка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:17

Фото пресс-службы Департамента полиции Кызылорды

21-летние сержанты полиции Думан и Дархан Мирамбекулы – близнецы. Один – кинолог, другой – конвоир. Родом ребята из районного центра Кармакши. С детства уделяли много времени физической подготовке, ходили на тренировки в спортивные клубы, мечтали служить в полиции. О службе в полиции мечтала и их мама, и поэтому они прислушались к ее мнению. Так и получилось, что ребята стали стражами порядка. После службы в армии в гвардейской десантно-штурмовой бригаде г. Конаев (Капшагай) Алматинской области они вернулись в родные края. Здесь они трудоустроились в Департамент полиции Кызылординской области. Оба неоднократно получали грамоты и благодарственные письма от руководства за добросовестный труд.

Один из близнецов – Дархан – выбрал профессию кинолога. У кинологов есть такое правило – работать только со своей собакой. Он ее приручает к себе и обучает необходимым командам.

Люди должны спать спокойно: как добиться этого стражам порядка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:17

Фото пресс-службы Департамента полиции Кызылорды

"Мне нравится работать с собаками, а сейчас я осознаю всю важность работы кинолога. В борьбе за безопасное общество собаки играют решающую роль. Ведь они спасают людей при различных обстоятельствах, будь то стихийные бедствия, взрывы, землетрясения. Это бесстрашные и преданные существа, от которых зависит почти 80% успешной операции по спасению или раскрытию тех или иных преступлений. Они ищут наркотики, успешно участвуют в розыске людей и играют большую роль в создании безопасного общества и покоя граждан, так как их нюх и чутье очень тонкое, и поэтому они могут быть полезны там, где человек бессилен", – говорит Дархан Мирамбекулы.

Думан Мирамбекулы, как и его брат, тоже подчеркивает, что в полиции нужны молодые кадры. И нужно популяризировать профессию полицейского.

"Наши земляки должны каждую ночь спокойно ложиться спать, и покой их и уверенность зависят в первую очередь от полиции. Как мы построим свою работу, так и будет. Это очень непросто, ведь постоянно нужно держать себя в должной физической подготовке, быть начеку. Профессия требует внимательности, большой ответственности, и в первую очередь, честности. Каждый день полицейские предотвращают какие-либо преступления, уделяют их профилактике большое внимание. Они патрулируют город, следят за безопасностью на наших улицах, делают все, чтобы наши земляки спали спокойно и не боялись будущего, чувствовали себя защищенными в обществе, доверяли нам," – говорит Думан Мирамбекулы.

По информации пресс-службы Департамента полиции Кызылординской области, за последнее время показатели по количеству преступлений в Кызылординской области снижаются. С начала года общее их количество сократилось на 40%. Стало меньше тяжких и особо тяжких правонарушений. В связи с этим отмечается, что сокращение правонарушений в обществе – результат комплексной профилактической работы полиции.

Как отметил в беседе с корреспондентом Zakon.kz начальник областного Департамента полиции, генерал-майор Махсудхан Аблазимов, укрепление материально-технической базы, повышение профессиональных навыков в целом влияет на результаты работы. Благодаря новым техническим возможностям, подготовке кадров, профилактическим мероприятиям, акциям и рейдам есть неплохие показатели. Среди них – снижение правонарушений в Кызылординской области.

Ранее мы также сообщали, какие нарушения фиксируют "умные видеокамеры", установленные на казахстанских дорогах.

На Всемирных играх кочевников, проходящих в Астане, капитан полиции ДП Улытауской области Асылмурат Биримжан завоевал бронзовую медаль в мас-рестлинге. В ВКО планируют ловить нарушителей с помощью дронов и кибер-шерифа.

Читайте также

Борьба с наркотиками
ЗОЖ и отказ от наркотиков должны стать трендом – полицейские и волонтеры из Костаная
Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
Менторы помогают повысить правовую культуру молодежи в Талдыкоргане
Заглянуть за горизонт: костанайские леса от огня защищают с помощью беспилотников
Заглянуть за горизонт: костанайские леса защищают от огня с помощью беспилотников
Мира Жакибаева
Кызылорда 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: