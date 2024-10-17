Землетрясения, неврозы и недомогание: мощное полнолуние влияет на нас или это совпадения?

После осеннего коридора затмений и магнитной бури на Землю надвигается другое астрономическое событие – мощное полнолуние. Обойдемся ли на этот раз без последствий и что может происходить в этот период – Zakon.kz рассказал ученый.

Луна постоянно меняет положение на орбите, а ее движение цикличное. Единственный объект в Солнечной системе, который излучает свет, – это Солнце. Его лучи падают на Землю и Луну, освещая половину нашей планеты, отражаясь на поверхности Луны. Так создается визуальная иллюзия, что естественный спутник нашей планеты светится.

Считается, что Луна растет и убывает, превращаясь из тонкого серпа в круглый диск. Диапазон освещения ее поверхности от 0 до 100%. Фаза лунного цикла между растущей и убывающей Луной называется полнолунием, когда ее видимая сторона полностью освещена Солнцем.

Многие ученые утверждают, что Луна не только двигается и меняет свое положение, но и влияет на все живое в разный период своего цикла. Некоторые считают, что лунное притяжение воздействует на жидкости, в том числе и в организме. Но насколько это убеждение верное и может ли меняться состояние организма в полнолуние?

Воздействие полнолуния на человека

По мнению профессора Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева, кафедры "Математика" и "Физика" Андрея Солодовника, определенное влияние на организмы, конечно, имеется. Однако оно настолько незначительно, что вряд ли может серьезно сказаться на самочувствии человека.

"Состояние человека в этот период зависит от множества факторов – прежде всего речь идет о геомагнитной активности и о метеорологических факторах. Для понимания: геомагнитная активность – это состояние магнитного поля Земли, которое может быть возмущено под действием солнечной активности, а также электрического поля, которое также, соответственно, у Земли существует, но слабо изучено. Электрическое поле тоже влияет на нервную систему и самочувствие людей. Плюс, соответственно, на общее состояние влияет и давление в организме. К примеру, если оно падает, и внешнее давление на тело тоже падает, беря во внимание состояние здоровья гипотоников, людей с низким давлением, тоже может наблюдаться понижение давления. А вот существенное или нет – это вопрос, зависящий от состояния организма и насколько оно меняется". Андрей Солодовник

Профессор объяснил, что когда атмосферное давление повышается, то сила давления Земли воздействует на все тело, поджимая его снаружи, плюс к собственному давлению гипертоника, еще больше повышая его в организме.

"Соответственно, поэтому при повышении давления у гипертоников состояние здоровья существенно ухудшается. На этом фоне, конечно, очень трудно отследить влияние Луны на нас, потому что атмосфера и магнитно-электрическое поле гораздо ближе к нам, чем гравитационное воздействие Луны", – объяснил ученый.

Ученый также отметил, что связывание полнолуния и таких проявлений, как лунатизм, – из области домыслов.

"Точно доказанного физиологического воздействия на человеческий организм, как правило, Луна не оказывает. Хотя, все может быть, но наука последнего слова еще не сказала", – заключил собеседник.

Землетрясение и влияние Солнца

В последние дни на планете произошло большое число сейсмических подземных толчков. Самые ощутимые магнитудой в 5 и выше баллов произошли в Турции, Китае и Афганистане. Мы поинтересовались у профессора по поводу взаимосвязи магнитных бурь и землетрясений.

На что ученый сказал, что энергетика при геомагнитной буре и подземных колебаниях абсолютно разная и параллель между событиями проводить неправильно.

"То есть, энергетика магнитных бурь в лучшем случае влияет на верхние слои земной атмосферы. А недра земли – представьте, какая масса вещества внутри, все это нужно учитывать, чтобы предполагать какое-то влияние. Эти рассуждения в интернете – всего лишь полемика, которую подогревают, и случайные совпадения. Чтобы анализировать случаи землетрясений в мире и делать далеко идущие выводы, нужно иметь статистику: фиксируются подземные толчки реже или чаще. Ведь на самом деле повторяемость землетрясений весьма важна в динамике", – ответил астрофизик.

При этом он отметил, что расценивать влияние полнолуния и приливов с научной стороны правильнее, так как их влияние гораздо ощутимее, чем воздействие энергии солнечных бурь.

"Это тоже под вопросом. Но иногда землетрясения происходят и во время полнолуний. И связь между этим астрономическим событием и колебаниями земной коры более реальна, когда наблюдается положение Солнца и Луны в одной линии, и с максимальной амплитудой искажения земной коры", – разъяснил профессор.

В то же время он подчеркнул, что это всего лишь догадки, так как в пределах интересов состояния науки этот вопрос не находится, и не были доказаны определенные связи.

"Во время новолуния и полнолуния солнечные приливы складываются с лунными, и поэтому приливы оказываются высокими. Но во время выравнивания трех или более астрономических тел в пределах Солнечной системы на одной прямой наблюдаются самые высокие приливы и отливы. При этом они наблюдаются и в океане, и в атмосфере, и на земной коре. Ведь земная кора тоже деформируется. Это факт". Андрей Солодовник

Ранее профессор рассказал редакции о полярном сиянии и последствиях сильнейшей геомагнитной бури на Земле.