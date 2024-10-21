Сельчанин в СКО снимает трогательные ролики о дружбе между народами

Каждый ролик – это новая история о позитивных качествах окружающих его людей. Корреспондент Zakon.kz познакомился с автором интернациональных рилсов.

Незатейливый, но очень добрый блог в Youtube скромного аульчанина глубоко откликается в сердцах соотечественников. "Ты, парень, сеешь глубокое, важное", – растроганно пишут ему люди.

Нурмолда Аленов по профессии – IT-специалист. Ему 30 лет, вместе с супругой они воспитывают маленького сына. До недавнего времени жил и работал в столице – инженером в банке. А потом молодая семья решила круто поменять жизнь, вернувшись в родной аул и занявшись фермерством.

Малая родина Нурмолды – село Бирлик Шалакинского района Северо-Казахстанской области. Здесь насчитывается всего около 70 дворов, есть маленькая школа.

"Вы можете приехать к нам и убедиться, какое это милое и спокойное место. Дороги асфальтированы, перебоев со светом нет, на улицах фонари, воду собираются в дома проводить. Но самое главное – люди. Как одна большая семья, все друг другу – братья. Всегда прибегут на помощь, поделятся чем могут. Я развожу гусей – было 60, сейчас 200 с лишним. Так вот, в роликах я показываю, как утром выгоняю их пастись, а вечером они сами возвращаются в полном составе. Казахстанцы пишут в комментариях: мол, что за беспечность, а если украдут и присвоят. Надо провести в нашем ауле хотя бы один день, чтобы быть точно уверенным: здесь никогда чужое не возьмут. Преступность у нас в Бирлике нулевая, это вам и в полиции подтвердят", – с гордостью делится собеседник.





Аленов воспользовался программой переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные районы, получив положенные субсидии от государства. Потом написал бизнес-план и выиграл грант, на эти деньги закупил нужное оборудование для развития птицеводства – инкубаторы, кормушки, поилки и так далее.

Чтобы развивать свой стартап, решил вести авторский блог. И как-то незаметно в сельскохозяйственную тему вплелась житейская, интернациональная.





"Ни для кого ведь не секрет, что в Петропавловске, в целом на севере Казахстана много жителей славянской национальности. Сталкиваясь с ними в поездках, по работе, в быту, стал обращать внимание на их деловые и человеческие качества. А потом решил делиться историями с пользователями. Никакого политического подтекста в этих роликах, разумеется, нет, но начальные фразы "русские снова удивили" или "я в шоке от русских" стали их "фишкой", – признался начинающий блогер.

Так, в одном ролике Нурмолда Аленов удивляется профессионализму и широте души русского мастера по ремонту автомобилей.

"У нас в райцентре есть талантливый мастер Юрий. Мне его отец посоветовал, сказал, с советских времен равных ему нет. Я приехал к нему, он посмотрел машину. Объяснил, в чем дело и что нужно сделать. А потом протестировал. Денег ни в какую брать не хотел, я настаивал – он взял символически, чтобы не обидеть. Я, прощаясь, сказал, еще приеду. Он ответил, мол, куда ты денешься. Итог – восхищение и бесконечная благодарность. Я теперь везде его советую. Удивляют меня русские", – улыбаясь, закрепил коронной фразой сельчанин.

Другая история – о том, как Нурмолда по дороге в Петропавловск подобрал мужчину, который шел в город пешком.

"Оказалось, его зовут Анатолий. Меня удивило не то, что он пешком идет, – комментирует автор. – По дороге мы разговорились, дядя Толя много рассказывал о разных свойствах растений. Это был конец лета, зашла речь о лечебных свойствах трав, заготовке веников – например, зачем к березе добавляют крапиву, полынь. Много нового и интересного узнал. Сейчас люди все узнают из интернета – вникать, заучивать вроде как лишняя трата времени и энергии. А тут человек – просто как ходячая энциклопедия. Снова русский меня шокировал".

Сейчас предприниматель вплотную занят развитием своего стартапа, но в скором будущем планирует рассказывать реальные истории о сделанном добре и душевных качествах разных народов. Так, он бережно хранит таспих (мусульманские четки) – подарок в поезде от азербайджанца.

"Как-то я занимался текстилем. С нами работала женщина из Екатеринбурга, мы ей отправляли товар, а она – деньги. Заведомо, без договора и без предварительного чека. Два года так работали. Великая вещь – доверие. В Астане мы, понятное дело, жили в многоэтажке. Оставили как-то белье на веревке и уехали. Она собрала его, чтобы не промокло под дождем. Приносит: сынок, держи. Умеют русские до самого сердца "достать" этим ласковым "сынок". Удивляют простотой и сердечностью", – признался мужчина.

"До слез радостно видеть, как люди могут быть друг другу братьями". "Огромное спасибо родителям, воспитавшим такого сына". "Тюрки и славяне – добрые соседи. Как говорят казахи, "лучше близкий сосед, чем дальний родственник". "Бауырым, рахмет тебе за настроение! После таких слов хочется снова и снова делать добро": "Счастливо тебе, сыночек, прожить эту жизнь, в любви к русским братьям".

"Русские рассказывают, какие казахские парни и девушки воспитанные, как уважают стариков. Казахи – как русский помог в буран на трассе, наотрез отказавшись от платы. Какие армяне хлебосольные, а немцы ответственные. Не зря говорят, как в дверь постучишь, так тебе откроют. Вот сейчас много говорят, мол, люди злые, закрытые. Народ в Казахстане невероятно отзывчивый. Не люди, а сплошное сердце. Только добро в человеке – как огонь, нужно все время дровишек подбрасывать, чтобы не погасло", – заключил Нурмолда Аленов.

Казалось бы, никаких изысков по мобилографии и монтажу, никаких современных секретов по повышению охватов – только реальные истории, рассказанные простыми словами с сильно казахским акцентом. А в ответ – комментарии от азербайджанцев и грузин, украинцев и поляков, татар и даже финнов. Так незатейливый, очень искренний и теплый блог откликается в сердцах пользователей и собирает сотни тысяч реакций.

