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"Дай лапу, друг": как служебные собаки помогают мангистауским полицейским раскрывать преступления

&quot;Дай лапу, друг&quot;: Как собаки помогают мангистауским полицейским раскрывать преступления, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:15 Фото предоставлено кинологическим центром ДП Мангистауской области
Нюх собаки сильнее человеческого почти в 50 раз, она способна различать до 2 млн запахов – эти уникальные особенности позволяют использовать собак в служебно-розыскной деятельности. Универсальные "четвероногие полицейские" ищут людей, наркотики или взрывчатку.

В кинологическом центре ДП Мангистауской области, который существует уже более 40 лет, "служат" 10 собак и столько же кинологов. В центре даже есть свой повар кухни служебных собак. С начала года хвостатые следопыты выезжали на задания более 950 раз, передает Zakon.kz.

Капитан полиции Мурат Сарыбаев работает кинологом в Центре кинологической службы ДП Мангистауской области уже 11 лет. За это время рядом с ним служили три четвероногих помощника. Первая немецкая овчарка с благородной кличкой Атос работала по линии обнаружения самодельных взрывчатых устройств. С ним Мурат выезжал на различные охранные и массовые мероприятия и досконально проверял все помещения, людей и автомашины. Вторая собака, названная в честь храброго полководца Цезаря, стала лучшим другом Мурата на долгие годы.

"Во время обучения Цезарь занял первое место по следовой работе. Он помог раскрыть много преступлений. Был как-то совершен грабеж магазина. Грабитель, угрожая оружием, забрал деньги и ценные вещи, сам он был в маске. Цезарь взял след у порога магазина и метров через 20 нашел маску злоумышленника. Она стала весомой уликой. Еще был случай, когда после убийства, совершенного на съемной квартире, нас с Цезарем вызвали на место преступления. Преступник оставил там куртку, по ее запаху собака вывела меня метров через 100 на обочину дороги. А там как раз была видеокамера ЦОУ. Так вычислили, в какую машину сел преступник, его задержали по горячим следам", – рассказывает Мурат Сарыбаев.

К слову, Цезарь сейчас живет у Мурата. После списания собаки в 2023 году полицейский не смог оставить своего друга в питомнике. Немецкая овчарка уже старая, лапы и нюх подводят, но Цезарь доживает свою собачью жизнь в любви и рядом со своим хозяином. Сейчас у Мурата на работе третья собака – бельгийская овчарка (малинуа) Чак (на фото ниже – прим. ред.). Она работает по поиску наркотиков.

"Дай лапу, друг": Как собаки помогают мангистауским полицейским раскрывать преступления, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:15

Фото предоставлено кинологическим центром ДП Мангистауской области

"Поступил вызов – задержали подозреваемого в распространении и хранении наркотиков. Он оказался закладчиком "синтетики". При себе у него был сверток, а Чак обнаружил такой же сверток в подъезде – он был замагничен к перилам. Пошли дальше, и собака нашла еще несколько свертков – под камнями и в кустах. Подозреваемый раскладывал их через каждые 20 метров", — говорит кинолог.

Полицейские отмечают – у каждого наркотика есть свой специфический запах, который должна распознавать собака. Кинологи опровергают распространенное мнение о том, что служебных собак "подсаживают на наркотики". Их учат в игре с любимой игрушкой – мячиком, используя имитаторы запахов наркотических веществ, которые не наносят вреда собаке. Сказать словами собака не может, поэтому при обнаружении наркотиков она должна замереть. Точно такое же поведение тренируют и у собак, которые ищут взрывчатые вещества. Здесь собака ни в коем случае не должна проявлять активность, касаться носом найденного предмета и даже лаять, ведь устройства могут реагировать на колебания воздуха.

"У собак, как у людей, разные темпераменты: холерик, меланхолик, сангвиник. Поэтому, когда определяют, в каком направлении будет работать собака, смотрят, прежде всего, на темперамент. Более спокойные будут работать по поиску взрывчатки, а более активные – по следовой работе и по наркотикам. Собак мы получаем в годовалом возрасте из кинологического питомника Алматы, там еще щенками отбирают лучших рабочих собак и распределяют их по областям. Затем они проходят общий курс дрессировки на послушание, и уже после этого мы едем с ними в Алматы для прохождения спецкурсов", — добавляет кинолог.

Нурбол Арикбаев работает в полиции свыше 10 лет, из них 4 года – кинологом. Сейчас у младшего инспектора две немецкие овчарки – Альма и Этта. Одна "натаскана" на поиск следа, вторая – на обнаружение взрывчатки. Только недавно Нурбол со своим четвероногим напарником вернулся со Всемирных игр кочевников, где они обеспечивали безопасность мероприятия, и даже получили грамоту от министра внутренних дел.

"Дай лапу, друг": Как собаки помогают мангистауским полицейским раскрывать преступления, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:15

Фото предоставлено кинологическим центром ДП Мангистауской области

"Одна из собак и пропавших людей искала, и на месте преступления работала. Когда человек делает даже один шаг, после него остается запах, мы его своим носом уловить не можем, а собаки своим тонким обонянием его учуют. Именно так она ищет по запаху. Конечно, осложнить поиск могут погодные условия. Но, если они благоприятные, то запах может сохраняться до нескольких дней", — говорит кинолог.

Нурбол отмечает – профессия кинолога объединяет в себе сразу несколько специальностей. Кинолог должен обладать характером опера, взглядом криминалиста и чуйкой следователя.

"У нас разные направления, работаем со всеми структурами, выходим на разные задания. Например, на месте преступления сразу визуально ищешь следы – как человек пошел, куда, хромает ли он, когда идешь с собакой, моментально нужно замечать, может быть, он что-то уронил. Это работа опера. Как следователю нам нужно анализировать, какой психологический портрет может быть у преступника, на что он способен, как он себя вел – паниковал или действовал хладнокровно. В качестве криминалиста отмечаешь глубину следа, может быть, он шел с грузом, по следу машины определяешь, легковая или грузовая. Кинолог – это такая профессия, где все приходится изучать", — рассказывает Нурбол Арикбаев.

На вопрос "Привязываетесь ли вы к собакам?" кинолог отвечает однозначно: "Да! Она же, как ребенок!"

"Когда едешь на обучение, в командировку, она все время с тобой – ест, спит, работает. Она как ребенок – может радоваться, а может и обидеться. У меня две собаки, и у обеих разные характеры, как у людей. Они даже ревнуют меня. Когда я рядом, я могу их вместе выпустить, если меня нет, то могут и подраться. Большую роль у собак играет авторитет хозяина – собака никогда не будет работать, если ты не стал для нее авторитетом. Мы начинаем тренировку всегда как игру, а заканчиваем уже серьезными заданиями. Собака должна понимать – сейчас она на задании, она должна сосредоточиться на следе, не отвлекаясь на людей, животных, на посторонние звуки и запахи. У хорошо натренированной собаки взгляд всегда только на кинолога", — говорит инспектор.

Служебные собаки никогда не спят, говорят кинологи, они только дремлют. Потому что должны быть готовы к работе 24/7.

"Кормим с утра, и собака уже знает – сейчас будет или игра, или тренировка, или работа. В рационе обязательно мясо и каша. При этом собака не должна набирать лишний вес, иначе это скажется на ее работоспособности – она будет быстро уставать. А уставшая собака – это плохой поиск и плохое качество работы. Собака может работать максимум несколько часов, потом ей обязательно нужен отдых", — добавляет кинолог.

В среднем "хвостатые" стражи порядка служат 7-8 лет. Затем их списывают. Кого-то отправляют в областной питомник "на пенсию", других забирают домой кинологи, а некоторых из-за тяжелой болезни усыпляют.

С начала 2024 года мангистауские полицейские применили служебно-розыскных собак 951 раз, четвероногие напарники помогли раскрыть 285 преступлений, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков. Собаки обнаружили более 5 килограммов наркотических средств.

Вот уже сотни лет собаки служат людям – верные и безотказные, преданные и любящие, готовые пойти за напарника и в огонь и в воду, и даже отдать жизнь. Ранее мы рассказывали о том, как работают кинологи Кызылорды. Как отметили кинологи Акмолинской области, 80% успешно проделанной работы – это заслуга самих собак.

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