Когда завершится реконструкция вокзала Алматы-1 – фоторепортаж

Сегодня вокзал Алматы-1 уже трудно узнать. Правда, пока вместо обновленных залов и современных платформ здесь все еще идут ремонтные работы. Что уже изменилось, на каком этапе находятся работы и когда вокзал вернется к привычному режиму, выяснял Zakon.kz.

Сейчас попасть внутрь вокзала можно только по временной схеме. Строительные работы изменили привычную навигацию: пассажирам приходится пользоваться обходными проходами, а нужное направление подсказывают желтые указатели.

"Реконструкция вокзала Алматы-1 продолжается. Завершено устройство основания островного перрона и демонтажные работы в здании вокзала. На завершающем этапе находятся работы по устройству кровли. В настоящее время также выполняются наружные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, строительство берегового перрона, подземного и конкорсного переходов с эскалаторами и лифтами, а также благоустройство территории", – рассказали нам в пресс-службе КТЖ.

Речь идет не только о ремонте самого здания. Реконструкция затрагивает весь вокзальный комплекс, обновляются:

инженерные коммуникации,

системы энергоснабжения,

вентиляция,

решения, отвечающие за цифровой контроль и безопасность.

После завершения работ вокзал должен стать комфортнее и доступнее для пассажиров. В проекте также предусмотрено создание полноценной безбарьерной среды, чтобы передвижение по вокзалу было удобным для всех посетителей.

Отметим, что реконструкция вокзала Алматы-1 началась весной 2025 года в рамках республиканской программы модернизации железнодорожных станций. Долгое время изменения были практически незаметны для пассажиров, однако теперь ситуация изменилась, но жителей мучает вопрос, когда планируется полностью завершить реконструкцию и открыть вокзал в обновленном виде для пассажиров?

"Завершение строительно-монтажных работ планируется в IV квартале текущего года", – сказали в КТЖ.

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До финального результата говорить пока рановато, но разница между тем, что было несколько месяцев назад, и тем, что пассажиры видят сегодня, уже заметна.

Реконструкция идет прямо на глазах у пассажиров. Пока одни рабочие занимаются платформами, другие продолжают работы внутри здания и на инженерных объектах. Где-то гудит техника, где-то раздается звук сварки, и все это происходит в непосредственной близости от людей, которые спешат на свои поезда. При этом привычная жизнь вокзала не остановилась – Алматы-1 продолжает принимать и отправлять поезда по расписанию, а пассажиры добираются к кассам и платформам.

Со стороны эта картина порой выглядит почти как сцена из фильма Тарантино: строительная техника, рабочие в касках, люди с чемоданами, спешка, встречи и проводы на фоне временных зон ожидания, и все это одновременно, буквально в нескольких метрах друг от друга.

Но пассажиры, похоже, уже привыкли к такому соседству. Временные неудобства воспринимаются как часть большого ремонта, который однажды должен закончиться. Сегодня приходится искать обходные пути и мириться со строительным шумом, зато совсем скоро привычный вокзал должен измениться, и вместе с ним изменится и этот ежедневный маршрут тысяч пассажиров.

Отдельное внимание уделено доступности вокзала – передвигаться по нему должно быть удобнее и пассажирам с особыми потребностями. После завершения всех работ Алматы-1 должен получить обновленную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям к безопасности, комфорту и обслуживанию пассажиров.

Пока до завершения реконструкции еще предстоит пройти несколько этапов, однако изменения уже заметны. Работы идут сразу на нескольких участках, и пассажиры наблюдают за ними буквально по пути к своим поездам: рядом с платформами работает техника, в здании ведется отделка, слышен шум строительных работ и сварки.

В КТЖ рассказали, что сейчас на объекте занимаются кровлей, наружной и внутренней отделкой здания, монтируют внутренние инженерные коммуникации и прокладывают наружные сети. Параллельно продолжается устройство берегового перрона, строительство подземного и конкорсного переходов, где предусмотрены эскалаторы и лифты. Работы также идут на прилегающей территории, здесь предстоит благоустройство.

По словам КТЖ, до завершения реконструкции необходимо:

Завершить гидроизоляционные работы;

Завершить отделку фасада, включая облицовку, утепление стен, установку оконных и витражных систем;

Выполнить чистовую отделку помещений;

Завершить монтаж внутренних инженерных систем: отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, электроснабжения и систем связи;

Завершить строительство подземного перехода, включая отделочные и изоляционные работы;

Установить и провести пусконаладочные работы эскалаторов и лифтов в конкорсном переходе;

Выполнить благоустройство территории: асфальтирование проездов, устройство тротуаров, озеленение и монтаж наружного освещения.

Пока Алматы-1 остается вокзалом в переходном состоянии, застрявшем между ожиданием и реальностью, но здесь по-прежнему встречают и провожают, ждут объявления о посадке и спешат на поезд. Реконструкция еще продолжается, поэтому окончательный облик вокзала пассажиры увидят позже, но уже в этом году.