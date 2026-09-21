Государство на 171 острове: как казахстанцы отправились в королевство Тонга поплавать с горбатыми китами

Королевство Тонга – удивительный земной край, где есть белоснежные песчаные пляжи с пальмами, коралловые рифы, крутые утесы, глубокие пещеры и горбатые киты, которые волшебно поют песни со своими детенышами в открытом океане. О незабываемом путешествии с Zakon.kz поделились казахстанцы.

Наши соотечественники все чаще стали выбирать нестандартный отдых. В этот раз героями приключений стали: Айгуль Сагандыкова, Салтанат Мурадова, Людмила Ермолова, Жанар Елубаева, Мария Петлюх, Роман Барсуков, Ерлан Махатов, а организаторами поездки выступили гиды Даурен Жолдасбаев и Ольга Герасименко. Они отправились практически на край света – в Королевство Тонга. Оно расположено сразу на 171 острове, из которых заселены лишь около 40, а все население насчитывает чуть больше 100 тыс. человек.

"Все началось с мечты нашей постоянной туристки. В одну из поездок, когда мы возвращались домой, она настойчиво просила нас организовать поездку в Королевство Тонга. Ей хотелось поплавать с горбатыми китами, а самостоятельно добраться туда весьма сложно. И мы взялись за реализацию этой идеи. Больше полугода изучали направление. Оказалось, получить туда визы весьма сложно, для этого пришлось плотно потрудиться. Потом были трудности с логистикой – нужно очень искусно построить маршрут, потому что добраться до Тонга совсем непросто", – поделилась Ольга Герасименко.

Гид рассказала, что группа летела из Алматы сначала в Пекин, потом из Пекина в Гонконг. В Гонконге они провели одну ночь, чтобы отдохнуть и восстановиться, немного погуляли по благоухающей гавани. На следующей день был 10-часовой перелет из Гонконга на Фиджи, где наши граждане планировали остаться на несколько дней для акклиматизации, поскольку разница во времени составляет семь часов с Фиджи и восемь часов с Тонгой. Но им всем отказали в визе на Фиджи, что стало большим сюрпризом. Тогда пришлось срочно менять билеты и лететь напрямую в Тонгу.

"Долетели до Фиджи, не останавливаясь там, и, не выходя из транзитной зоны, мы сразу прилетели в Тонгу. Правда, на другой остров – не на тот, что планировали, потому что не было билетов. Несколько дней провели на острове Вавау и, наконец, добрались до острова Тонгатапу – это главный остров королевства, где расположена столица Нукуалофа. Здесь мы живем, и отсюда же ходим пообщаться с китами", – говорит гид.

Казахстанцам удалось несколько раз организовать встречу с горбатыми китами, которые с июля по октябрь приплывают сюда для размножения. За это время их детки заметно подросли.

"В Тонгу теплые, спокойные воды. Именно сюда приплывают горбатые киты, чтобы родить и взрастить своих детенышей, пока те окрепнут. Затем снова уходят в холодные воды, которые богаты питательным планктоном, им они питаются, а здесь же для них еды практически нет. После родов самки несколько месяцев вскармливают малыша своим молоком, а сами ничего не едят, живут только за счет жировой массы, которую они накопили специально, чтобы израсходовать здесь и взрастить потомство". Ольга Герасименко

Первый выход в океан соотечественники совершили 16 сентября. На лодке около 40 минут добрались до акватории, на которой обитают горбатые киты. Дальше было долгое ожидание.

"Мы на лодке медленно дрейфовали по этой акватории, искали подходящих китов, с которыми будет доступно плавание, и мы сможем зайти в воду. Местные гиды очень строго следили за тем, чтобы все было безопасно для нас и самих морских животных. И вот они позволили нам спуститься в воду, и встреча состоялась: мы встретили маму с малышом. Он прятался под мамой, потому что еще плохо регулирует свою плавучесть и постоянно всплывает на поверхность. И мама для него выступает сдерживающим элементом – он находится снизу под ней и таким образом остается на глубине". Ольга Герасименко

Ольга Герасименко уточнила, что подныривать к китам запрещено, можно только наблюдать с поверхности, не спускаясь на глубину. Но китиха сама заинтересовалась людьми и показала им несколько своих приемов.

"Все мы фридайверы и хорошо ныряем, однако соблюдали требования. В первый день нам удалось поплавать только с мамой и детенышем. Несколько раз заходили в воду. А 18 сентября, когда во второй раз оказались в океане, нам удалось поплавать и с мамой, и с детенышем. Мы наблюдали их прыжки. Это было просто невероятное представление, когда они выпрыгивали прямо перед лодкой и со всего размаха шлепались об воду. А когда нам удалось спуститься в воду, то встретили целую стаю молодых самцов. И все они с нами взаимодействовали, тоже интересовались, крутились, показывали свое брюхо, отплывали и снова возвращались". Ольга Герасименко

Самое невероятное, что казахстанцам выпал шанс послушать невероятные песни певучих гигантов.

"Песни китов не были слышны на поверхности – чтобы услышать их, нужно было опуститься на глубину. Здесь нырять к китам запрещали, но мы опустили камеры чуть ниже и смогли записать эти звуки. А когда киты уплыли дальше, нам разрешили опуститься на глубину и послушать их песни своими ушами. Это было невероятно". Ольга Герасименко

Собеседница отметила, что даже и без встречи с китами сам остров очень интересный и самобытный. Местные жители доброжелательные, улыбчивые, готовые прийти на помощь.

"Нам радовались, тепло встречали, готовы были обо всем рассказать и показать. Например, мы гуляли по улицам и увидели на них интересные соломенные плетеные юбки. Наши девушки спросили, где их можно купить, и так мы разговорились. Оказалось, что на местный рынок попасть мы не успеем, потому что нас ждал еще один выезд к китам, а в воскресенье здесь ничего не работает, потому что у них религиозная христианская страна и по воскресеньям не работает даже аэропорт. А в понедельник мы уже собираемся домой. Узнав об этом, местный житель сказал: "Я не могу вас оставить без сувениров, сам куплю и привезу к отелю". Мы очень обрадовались и были ему за это благодарны". Ольга Герасименко

Туристы посетили природные достопримечательности, съездили в Анахулу – это огромная известняковая пещерная система с подземными пресноводными озерами, сталактитами и сталагмитами.

"Пещера протяженностью около 400 м, но для посещения открыта лишь небольшая ее часть. И там есть такое подземное пресное озеро, в котором мы, конечно же, тоже искупались, поныряли и освежились". Ольга Герасименко

Также наши земляки побывали буквально на краю острова – высоком утесе.

"На самом краю острова есть высокий утес. Там скалы обрываются прямо в море, и в базальтовых породах проделаны такие отверстия, через которые вода фонтанами вырывается вверх. Это место местные называют "дыхание кита", потому что очень похоже: когда волна ударяется об скалу, через дырочки вырываются фонтаны – и это очень похоже на то, как эти фонтаны выпускают киты". Ольга Герасименко

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Тонга – мононациональная страна, более 96% населения – тонганцы, и многие из них превосходно говорят на английском языке. Эти острова практически неизвестны миру – большинство людей не догадываются о существовании такого государства, не представляют, как выглядят его необитаемые острова. Но это королевство однозначно способно удивить каждого путешественника и подарить ему незабываемые впечатления.