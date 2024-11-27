Политолог объяснил размах встречи Путина, прибывшего в Казахстан с госвизитом

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Главу РФ торжественно встретили в аэропорту, приветствуя баннером с обращением: "Ваше превосходительство". Политолог Марат Шибутов разъяснил детали протокола при встрече первых лиц стран, сообщает Zakon.kz.

Политолог отметил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приведены в статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", которая была опубликована в российской газете "Известия".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данный визит российского лидера имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между двумя странами. По словам политолога Марата Шибутова, государственные визиты имеют свою специфику.

"Надо понимать, что в отличие от рабочих и официальных визитов государственный случается всего один раз за время полномочий президента или премьер-министра, если это парламентская республика. То есть он может после последнего избрания всего лишь один раз совершить этот визит. Предыдущий государственный визит Путина в Казахстан был на предыдущем сроке, в 2015 году. Поэтому такой большой размах встречи. Дело в том, что с ним прилетает практически все правительство, председатели всех министерств, половина Администрации президента руководящая. И объем договоров, подписания документов тоже будет огромный, это будут долгосрочные соглашения, которые будут затрагивать большие отрасли и очень много денег", – отметил эксперт.

Политолог отметил: если посмотреть последние визиты президента Казахстана во Францию или в Сербию, Касым-Жомарта Токаева встречали не менее пышно, хотя Сербия – небольшая страна.

"Обращение к президенту РФ Владимиру Путину: "Ваше превосходительство" – часть дипломатического протокола и принятого одновременно с ним этикета. К главам государств обращаются "Ваше превосходительство", это нормальная практика, которая применяется везде и всеми. Когда наш президент приезжает в Россию или в другие страны, ему тоже говорят: "Ваше превосходительство". Дело в том, что большинство людей этого не знает, потому что до этого такую большую надпись на led-экране около аэропорта не делали, у нас это делали на плакатах, в основном, на казахском языке и на языке приезжающей стороны. Сейчас люди впервые, может быть, увидели это на русском языке. Они до этого, видимо, переводили "президент мырза" как "господин", а это "превосходительство" все-таки в рамках этого этикета. Соответственно, они удивились. Приедет к нам другой лидер, его так же будут называть "превосходительство", и все будут опять удивляться, что его так называют", – пояснил эксперт.

Также, говоря о результатах многолетнего сотрудничества Казахстана и России, Марат Шибутов акцентировал внимание на значительном росте объема торговли.

"Экспорт Казахстана вырос до девяти с лишним миллиардов. В этом году, наверное, будет больше 10 млрд долларов в Россию, и это очень большие цифры. И плюс, большая доля России в нашем экспорте. Надо еще отметить, что РФ вышла на второе место по инвестициям в РК. Ее опережают только Нидерланды, но, если посчитать, через Нидерланды – тоже часть российских инвестиций, денег, потому что офшоры и куча фирм там зарегистрирована. То есть в реальности у России, возможно, даже первое место. По объемам в прошлом году было чистыми 3 млрд, но, возможно, будет 4-4,5". Марат Шибутов

Вместе с тем политолог отметил, что в Казахстан зашли очень много российских корпораций, которые развивают различные несырьевые проекты.

По мнению эксперта, от Казахстана сейчас зависит взаимодействие России с другими странами Азии.

"Сейчас в условиях того, что Россия ведет большой конфликт, разумеется, РФ очень важно, чтобы у нее были партнеры, чтобы ее поддерживали, на этом фоне визит в РК очень важен. Надо отметить, что так как мы граничим с Россией, именно от нас зависит взаимодействие России еще и со странами Центральной и Южной Азии, с Китаем и т.д. Как минимум, речь пойдет про большой транзит, в первую очередь, это транзит газа, который пойдет через нас в Среднюю Азию и в Китай. Если говорить о транзите, уже подписано соглашение о том, что в Узбекистан идет, возможно, сейчас еще пойдет в КНР, это 35 млрд, мы просим еще себе 10 млрд, плюс узбеки тоже увеличивают, то есть через нас транзитом пойдет около 60 млрд кубометров газа. Это большие цифры, причем по минимуму, потому что есть еще Кыргызстан, Таджикистан, которым требуется газ. Плюс еще, конечно, то, что наши предлагают скидку на транзит по дороге в Иран, железнодорожная ветка, которая идет через Туркменистан в Иран, мы предлагаем россиянам тоже транзит, чтобы у них как раз развивался этот коридор "Север-Юг", – считает политолог.

Он добавил, что это очень важные вещи, которые позволят России выйти из так называемой "транспортной блокады".

"У РФ на Западе блокада, соответственно, ей приходится вместо морских и сухопутных европейских путей развивать пути, так скажем, XVII века – "Север-Юг" и на Восток, соответственно, без нас это никак не получится. Поэтому я думаю, что это заодно позволит газифицировать наши северные и восточные области, и как минимум, помимо простого удобства граждан и предприятий, мы справимся со смогом в Астане, газификация сразу улучшит ситуацию", – считает политолог.

Марат Шибутов отметил: Россия в один момент снизила сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, и многие вещи теперь у нас идут с очень большим запозданием.

"У нас в 2020 году уже должен был быть общий рынок нефти и газа, допустим, а он будет только в 2027-м. В следующем году должен быть Единый финансовый центр ЕАЭС в Алматы, но, скорее всего, его тоже не будет. Я думаю, что как раз об этом в ходе переговоров тоже будут говорить о том, что будут наполнять как ЕАЭС, так и ОДКБ какими-то новыми мощными проектами. Плюс я отмечу, как всегда, межрегиональное сотрудничество. Приграничная торговля тоже важна. Мы больше развиваем пункты перехода, я думаю, что будут новые пункты и, соответственно, внедрение новой системы электронной очереди поможет избежать пробок", – сказал Шибутов.

Кроме того, как считает эксперт, тесно с Россией Казахстан развивает и взаимную культуру, однако, по словам политолога, потенциал в этой сфере еще не использован по максимуму.

"Приведу один пример: в России достаточно популярны казахстанские сериалы, их хорошо смотрят. На YouTube хорошо смотрели тот же сериал "Мяу-Мяу", его при поддержке Министерства культуры и информации снял Рустем Омаров, "Патруль" смотрят, "Саке" и кучу других сериалов. Плюс, я сам отслеживаю, смотрю, о фильмах тоже наших хорошо отзываются. Считаю, что можно возместить уход западных фильмов из российского проката, это тоже очень интересно будет". Марат Шибутов

Спикер заявил, что необходима взаимная поддержка двух стран на международной арене в отстаивании ценностей многополярного мира.

"А не там, где один гегемон все решает за всех, эта ситуация невыгодна ни Казахстану, ни России. Я думаю, что об этом тоже будут говорить", – подытожил политолог.

27 ноября Владимир Путин прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды". Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.