Драки и словесные перепалки в автобусах: почему общественный транспорт в Казахстане становится небезопасным
В условиях повышенной опасности
В пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс" отметили, что водители автобусов работают в условиях повышенной опасности. Основной их задачей является вести автобус и не отвлекаться. Однако на практике происходит иное.
"Наши все водители имеют опыт работы, поэтому они психологически устойчивы. Перед трудоустройством в автопарке проводится обязательная процедура психологической оценки кандидатов. Это включает в себя тестирование и собеседование, на которых оценивается психологическая готовность кандидата работать в условиях повышенной нагрузки и взаимодействовать с массовым обществом. Учитывая, что работа водителя требует выдержки, умения быстро реагировать на различные ситуации и сохранять спокойствие в стрессовых обстоятельствах. Такие процедуры помогают выбрать специалистов, которые способны эффективно работать в этих непростых условиях".ТОО "Алматыэлектротранс"
Перевозчики признали, что их сотрудники на дорогах иногда сталкиваются с агрессией пассажиров.
"В большинстве случаев пассажиры ведут себя корректно, однако в определенных ситуациях, например, из-за задержек, недовольства качеством обслуживания или других факторов, могут возникать конфликты. В нашем автопарке такие случаи происходят время от времени, но они всегда фиксируются и тщательно анализируются".ТОО "Алматыэлектротранс"
В транспортной компании рассказали, что пассажиры могут поругаться за место или других мелких недоразумений. Когда такое происходит, водители стараются вмешаться, чтобы прекратить конфликт.
"Усталость, личные проблемы, ожидание на холоде или жаре – все это вызывает напряжение и последней каплей может стать любой раздражающий фактор в общественном транспорте. Также нередко конфликты возникают из-за недостатка личного пространства, споров о местах или из-за задержек и других факторов, влияющих на пассажирский опыт. В некоторых случаях сложности в общении, недостаток терпимости и стрессы от повседневной жизни могут приводить к тому, что люди проявляют агрессию в общественных местах, включая транспорт".ТОО "Алматыэлектротранс"
Так, один пассажир был недоволен задержкой автобуса, из-за чего стал агрессивно себя вести и оскорблять водителя.
"Благодаря профессионализму водителя удалось предотвратить эскалацию конфликта и ситуация была урегулирована без серьезных последствий. В подобных случаях мы предпринимаем все необходимые меры, включая информирование пассажиров о правилах поведения в общественном транспорте и, при необходимости, привлечение правоохранительных органов для обеспечения безопасности водителей и других пассажиров".ТОО "Алматыэлектротранс"
Часто пассажиры намерено портят имущество автопарка.
"В основном, вероятно от скуки, выкручивают пластиковые мелкие детали автобуса, рисуют маркером. Бывают и более серьезные случаи порчи, к примеру, сидений. В ходе эксплуатации автобусов было зафиксировано нанесение нецензурной брани фломастером на перегородки и спинки сидений, что является проявлением вандализма и нарушает правила поведения пассажиров. Кроме того, имели место эпизоды неосторожного взаимодействия с оборудованием для оплаты проезда или системой "Помощник-водителя", что приводило к неисправности или сбоям в работе данных систем".ТОО "Алматыэлектротранс"
Водители пытаются войти в положение пассажиров. Однако, если конфликт не удается устранить на месте и ситуация выходит из-под контроля, на подмогу вызываются правоохранительные органы.
"Для защиты водителей есть специальные ограждения их места, а для безопасности пассажиров – видеокамеры. Дополнительно мы произвели закуп противоударного ограждающего стекла, до конца года планируется его установка. Если мы говорим о случаях с уголовными или административными последствиями, то у нас это происходит пару раз в год. Один из последних – это ситуация с маршрутом 120А, где пассажир разбил стекло кабинки водителя".ТОО "Алматыэлектротранс"
Низкая культура
В "Алматыэлектротранс" упомянули случай за 8 декабря, когда агрессивный пассажир напал на водителя городского автобуса.
За последние месяцы подобных инцидентов несколько. 21 ноября контролера автобуса мужчина ударил кухонным ножом на замечание по поводу курения в неустановленном месте. Нападение произошло на конечной остановке в Наурызбайском районе. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Злоумышленника задержали "по горячим следам".
25 ноября мужчина ударил женщину за громкий разговор по телефону в автобусе. Случай произошел в 126-м автобусе, на пересечении улиц Толе би – Тургут Озала. Сначала он сделал ей замечание, а затем, недовольный ее реакцией, схватил женщину за одежду и намеревался вытолкнуть ее из автобуса. Она оказала сопротивление, после чего мужчина нанес ей удар.
Касательно участившихся дебошей в автобусах свое мнение выразила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
"Не скажу, что очень много, но есть факты единичные. Вы знаете, что даже в прошлом году был инцидент со смертельным исходом, когда ударили женщину-водителя автобуса, она потеряла управление и общественный транспорт наехал на толпу, стоявшую на остановке, тогда погибли люди. Все это говорит о низкой культуре граждан и о нежелании подчиняться букве закона. Сам глава государства особо отметил необходимость реализации принципа закона и порядка, когда будет верховенство закона и правопорядка, тогда можно будет минимизировать такие факты. Полиция Казахстана оперативно реагирует на подобного рода проявления, обязательно принимает меры к задержанию хулиганов. По последним двум эпизодам, имевшим место в автобусе, у нас возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу".Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек
К слову, хоть и все перечисленные громкие происшествия были в Алматы, проблема эта касается и других городов Казахстана. Например, недавно в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении молодого человека, который напал на водителя пассажирского автобуса, что привело к гибели человека.
Не отвечайте агрессией на агрессию
Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев пояснил, что общественный транспорт – это своеобразная микромодель общества. Здесь, как в зеркале, отражаются все аспекты нашей реальности: культурные различия, ценности, напряжение и уровень стресса. Ведь транспортом ежедневно пользуется огромное количество людей, каждый из которых уникален: со своими взглядами, опытом, эмоциональным состоянием и потребностями. Такая разнородная среда нередко становится причиной ссор, споров, конфликтов и даже чрезвычайных происшествий.
"Современная жизнь наполнена тревогой и нестабильностью, что неизбежно влияет на наше поведение. Люди, находящиеся в стрессе или эмоциональном напряжении, могут реагировать на малейшие раздражители, порой даже бессознательно. Слово, взгляд или случайное действие способны "надавить на боль", и человек отвечает конфликтом – так, как позволяет его внутренний ресурс. Особенно ярко это проявляется у людей с психическими расстройствами или в острых эмоциональных состояниях".Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев
Артур Жумашев ответил, как пассажирам справляться с агрессией:
- не отвечайте агрессией на агрессию. Конфликт редко решается обострением. Если вы не уверены в своих силах или ресурсах, лучше промолчать или отойти;
- обратитесь за помощью. Если ситуация выходит из-под контроля, попросите других пассажиров вмешаться или позовите водителя. Иногда безопаснее выйти на ближайшей остановке и пересесть на другой транспорт;
- звоните в экстренные службы. Если конфликт становится угрожающим, не стесняйтесь вызвать полицию или сообщить об инциденте в специальные службы.
Также психолог подчеркнул, что работа водителя общественного транспорта связана с высокой ответственностью и постоянным взаимодействием с людьми, что часто вызывает стресс. Он дал им советы, как сохранять спокойствие в непростой ситуации:
- понимайте природу агрессии. Большинство пассажиров реагируют не на вас лично, а на свои внутренние проблемы и переживания. Осознание этого снижает напряжение;
- управляйте эмоциями. Используйте простые техники, такие как глубокое дыхание или осознанное расслабление. Несколько глубоких вдохов могут помочь восстановить внутреннее равновесие;
- соблюдайте правила концентрации. Избегайте использования гаджетов за рулем – это не только опасно, но и истощает ваш психический ресурс, усиливая утомление;
- находите время для отдыха. Даже короткие перерывы, например, 10-15 минут сна, помогут восстановить силы и снизить раздражительность;
- разграничивайте личное и рабочее. Постарайтесь не переносить семейные или личные переживания на рабочее место. Это улучшит вашу устойчивость к стрессу;
- действуйте при конфликте. Если агрессия пассажиров мешает работе или угрожает безопасности, остановите транспорт, привлеките помощь других пассажиров или вызовите экстренные службы.