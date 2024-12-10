Драки и словесные перепалки в автобусах: почему общественный транспорт в Казахстане становится небезопасным

Периодически в автобусах мы невольно становимся свидетелями стычек разного характера. Порой участники конфликта даже позволяют себе распускать кулаки. Zakon.kz поинтересовался у экспертов, почему такое происходит и что делать, если попался буйный пассажир, ну или водитель.

В условиях повышенной опасности

В пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс" отметили, что водители автобусов работают в условиях повышенной опасности. Основной их задачей является вести автобус и не отвлекаться. Однако на практике происходит иное.

"Наши все водители имеют опыт работы, поэтому они психологически устойчивы. Перед трудоустройством в автопарке проводится обязательная процедура психологической оценки кандидатов. Это включает в себя тестирование и собеседование, на которых оценивается психологическая готовность кандидата работать в условиях повышенной нагрузки и взаимодействовать с массовым обществом. Учитывая, что работа водителя требует выдержки, умения быстро реагировать на различные ситуации и сохранять спокойствие в стрессовых обстоятельствах. Такие процедуры помогают выбрать специалистов, которые способны эффективно работать в этих непростых условиях". ТОО "Алматыэлектротранс"

Перевозчики признали, что их сотрудники на дорогах иногда сталкиваются с агрессией пассажиров.

"В большинстве случаев пассажиры ведут себя корректно, однако в определенных ситуациях, например, из-за задержек, недовольства качеством обслуживания или других факторов, могут возникать конфликты. В нашем автопарке такие случаи происходят время от времени, но они всегда фиксируются и тщательно анализируются". ТОО "Алматыэлектротранс"

В транспортной компании рассказали, что пассажиры могут поругаться за место или других мелких недоразумений. Когда такое происходит, водители стараются вмешаться, чтобы прекратить конфликт.

"Усталость, личные проблемы, ожидание на холоде или жаре – все это вызывает напряжение и последней каплей может стать любой раздражающий фактор в общественном транспорте. Также нередко конфликты возникают из-за недостатка личного пространства, споров о местах или из-за задержек и других факторов, влияющих на пассажирский опыт. В некоторых случаях сложности в общении, недостаток терпимости и стрессы от повседневной жизни могут приводить к тому, что люди проявляют агрессию в общественных местах, включая транспорт". ТОО "Алматыэлектротранс"

Так, один пассажир был недоволен задержкой автобуса, из-за чего стал агрессивно себя вести и оскорблять водителя.

"Благодаря профессионализму водителя удалось предотвратить эскалацию конфликта и ситуация была урегулирована без серьезных последствий. В подобных случаях мы предпринимаем все необходимые меры, включая информирование пассажиров о правилах поведения в общественном транспорте и, при необходимости, привлечение правоохранительных органов для обеспечения безопасности водителей и других пассажиров". ТОО "Алматыэлектротранс"

Часто пассажиры намерено портят имущество автопарка.

"В основном, вероятно от скуки, выкручивают пластиковые мелкие детали автобуса, рисуют маркером. Бывают и более серьезные случаи порчи, к примеру, сидений. В ходе эксплуатации автобусов было зафиксировано нанесение нецензурной брани фломастером на перегородки и спинки сидений, что является проявлением вандализма и нарушает правила поведения пассажиров. Кроме того, имели место эпизоды неосторожного взаимодействия с оборудованием для оплаты проезда или системой "Помощник-водителя", что приводило к неисправности или сбоям в работе данных систем". ТОО "Алматыэлектротранс"

Водители пытаются войти в положение пассажиров. Однако, если конфликт не удается устранить на месте и ситуация выходит из-под контроля, на подмогу вызываются правоохранительные органы.

"Для защиты водителей есть специальные ограждения их места, а для безопасности пассажиров – видеокамеры. Дополнительно мы произвели закуп противоударного ограждающего стекла, до конца года планируется его установка. Если мы говорим о случаях с уголовными или административными последствиями, то у нас это происходит пару раз в год. Один из последних – это ситуация с маршрутом 120А, где пассажир разбил стекло кабинки водителя". ТОО "Алматыэлектротранс"

Низкая культура

В "Алматыэлектротранс" упомянули случай за 8 декабря, когда агрессивный пассажир напал на водителя городского автобуса.

За последние месяцы подобных инцидентов несколько. 21 ноября контролера автобуса мужчина ударил кухонным ножом на замечание по поводу курения в неустановленном месте. Нападение произошло на конечной остановке в Наурызбайском районе. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Злоумышленника задержали "по горячим следам".

25 ноября мужчина ударил женщину за громкий разговор по телефону в автобусе. Случай произошел в 126-м автобусе, на пересечении улиц Толе би – Тургут Озала. Сначала он сделал ей замечание, а затем, недовольный ее реакцией, схватил женщину за одежду и намеревался вытолкнуть ее из автобуса. Она оказала сопротивление, после чего мужчина нанес ей удар.

Касательно участившихся дебошей в автобусах свое мнение выразила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

"Не скажу, что очень много, но есть факты единичные. Вы знаете, что даже в прошлом году был инцидент со смертельным исходом, когда ударили женщину-водителя автобуса, она потеряла управление и общественный транспорт наехал на толпу, стоявшую на остановке, тогда погибли люди. Все это говорит о низкой культуре граждан и о нежелании подчиняться букве закона. Сам глава государства особо отметил необходимость реализации принципа закона и порядка, когда будет верховенство закона и правопорядка, тогда можно будет минимизировать такие факты. Полиция Казахстана оперативно реагирует на подобного рода проявления, обязательно принимает меры к задержанию хулиганов. По последним двум эпизодам, имевшим место в автобусе, у нас возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу". Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

К слову, хоть и все перечисленные громкие происшествия были в Алматы, проблема эта касается и других городов Казахстана. Например, недавно в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении молодого человека, который напал на водителя пассажирского автобуса, что привело к гибели человека.

Не отвечайте агрессией на агрессию

Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев пояснил, что общественный транспорт – это своеобразная микромодель общества. Здесь, как в зеркале, отражаются все аспекты нашей реальности: культурные различия, ценности, напряжение и уровень стресса. Ведь транспортом ежедневно пользуется огромное количество людей, каждый из которых уникален: со своими взглядами, опытом, эмоциональным состоянием и потребностями. Такая разнородная среда нередко становится причиной ссор, споров, конфликтов и даже чрезвычайных происшествий.

"Современная жизнь наполнена тревогой и нестабильностью, что неизбежно влияет на наше поведение. Люди, находящиеся в стрессе или эмоциональном напряжении, могут реагировать на малейшие раздражители, порой даже бессознательно. Слово, взгляд или случайное действие способны "надавить на боль", и человек отвечает конфликтом – так, как позволяет его внутренний ресурс. Особенно ярко это проявляется у людей с психическими расстройствами или в острых эмоциональных состояниях". Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев

Артур Жумашев ответил, как пассажирам справляться с агрессией:

не отвечайте агрессией на агрессию . Конфликт редко решается обострением. Если вы не уверены в своих силах или ресурсах, лучше промолчать или отойти;

. Конфликт редко решается обострением. Если вы не уверены в своих силах или ресурсах, лучше промолчать или отойти; обратитесь за помощью . Если ситуация выходит из-под контроля, попросите других пассажиров вмешаться или позовите водителя. Иногда безопаснее выйти на ближайшей остановке и пересесть на другой транспорт;

. Если ситуация выходит из-под контроля, попросите других пассажиров вмешаться или позовите водителя. Иногда безопаснее выйти на ближайшей остановке и пересесть на другой транспорт; звоните в экстренные службы. Если конфликт становится угрожающим, не стесняйтесь вызвать полицию или сообщить об инциденте в специальные службы.

Также психолог подчеркнул, что работа водителя общественного транспорта связана с высокой ответственностью и постоянным взаимодействием с людьми, что часто вызывает стресс. Он дал им советы, как сохранять спокойствие в непростой ситуации: