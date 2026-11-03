Андрогенопауза: бывает ли у мужчин "менопауза" и как она проявляется

Усталость, снижение либидо, нехватка энергии – просто возраст или гормональный сбой? Андропауза существует, но отличается от женской менопаузы. Zakon.kz решил разобраться: что происходит с мужским организмом после 40 лет и можно ли сохранить активность и сексуальное здоровье?

Мужчины тоже переживают гормональные изменения с возрастом. Иногда они незаметно подкрадываются, иногда отражаются на самочувствии, настроении и даже отношениях. Усталость, снижение энергии, потеря интереса к сексу, раздражительность – все это легко списать на стресс, работу или привычное "возраст берет свое". Но все обстоит немного иначе – об этом рассказал директор лечебно-диагностического центра урогенитальных заболеваний, врач уролог-андролог высшей категории Владимир Ким.

"Андропауза – это не совсем аналог женской менопаузы. У женщин менопауза связана с достаточно резким прекращением работы репродуктивной системы и выраженным изменением гормонального фона. У мужчин же тестостерон снижается постепенно, годами, примерно на 1–2% в год, начиная с 30-летнего возраста. У одних эти изменения практически незаметны, у других сопровождаются выраженными симптомами. Поэтому андропауза – это не выключение, а постепенное угасание", – поясняет врач.

Когда гормоны начинают меняться

Тестостерон – один из ключевых гормонов мужского организма. Он влияет не только на сексуальное желание, но и на мышечную массу, плотность костей, обмен веществ, настроение и физическую активность.

"Снижение уровня тестостерона может начинаться уже после 30 лет. К 70 годам его концентрация у мужчин в среднем может быть примерно на 50% ниже, чем в молодом возрасте. Однако скорость гормональных изменений индивидуальна", – поясняет уролог-андролог Владимир Ким.

По словам врача, это зависит от: генетической предрасположенности,

массы тела,

образа жизни,

общего состояния здоровья.

"Существенное влияние оказывают хронические заболевания, в частности сахарный диабет и ожирение, а также хронический стресс и нарушения сна. Именно поэтому один мужчина в 60 лет может сохранять высокую физическую и социальную активность, а другой уже в 45 лет сталкивается с выраженным снижением энергии и ухудшением самочувствия", – добавил Владимир Герасимович.

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Когда организм подает сигналы

Гормональные изменения редко проявляются одним очевидным симптомом. Чаще это целый набор небольших перемен, которые постепенно становятся привычными.

"К наиболее распространенным проявлениям дефицита тестостерона относятся снижение либидо, ухудшение эректильной функции и увеличение времени, необходимого для восстановления после полового акта", – рассказывает Владимир Ким.

Так же врач отметил, что изменения затрагивают и физическое состояние организма: постепенно уменьшается мышечная масса, увеличивается количество жировой ткани, особенно в области живота, в том числе висцерального жира. Может снижаться общая физическая выносливость, появляется повышенная утомляемость.

Нередко наблюдаются и когнитивно-эмоциональные изменения: снижение концентрации внимания и мотивации, раздражительность, ухудшение настроения. Возможны нарушения сна, трудности с засыпанием и частые ночные пробуждения.

"Проблема в том, что многие мужчины связывают эти симптомы исключительно с возрастом, переутомлением или стрессом. Между тем подобные проявления могут быть связаны и с изменением гормонального фона. Однако важно понимать, что сами по себе они еще не свидетельствуют о дефиците тестостерона и требуют медицинского обследования", – предупреждает уролог-андролог Владимир Ким.

Возраст или гормональный дефицит

Главная сложность заключается в том, что симптомы андрогенного дефицита могут напоминать проявления других состояний – от хронического стресса и недосыпания до депрессии, диабета и заболеваний щитовидной железы.

Поэтому поставить диагноз только по самочувствию невозможно. Необходима комплексная оценка состояния мужчины, его жалоб и лабораторных показателей.

Для оценки гормонального статуса могут потребоваться анализы на общий и свободный тестостерон, ГСПГ, эстрадиол, пролактин, ЛГ и ФСГ. Также врач может назначить дополнительные исследования: липидограмму, анализ крови на глюкозу, витамин D, ферритин, общий анализ крови и общий анализ мочи.

"Однако важно понимать, что одного анализа недостаточно для постановки диагноза. Необходимо учитывать симптомы: есть ли они, насколько выражены и как давно появились. Только сопоставив клиническую картину с результатами лабораторных исследований, можно определить, действительно ли у мужчины есть дефицит тестостерона. Если показатели тестостерона в норме, причину ухудшения самочувствия следует искать в другом. Это могут быть стресс, нарушения сна, сосудистые или сердечно-сосудистые заболевания, а также психологические факторы", – рассказывает врач уролог-андролог Владимир Ким.

Поэтому не стоит самостоятельно назначать себе обследования и пытаться поставить диагноз. Лучше обратиться к врачу: после беседы и оценки симптомов специалист определит, какие именно анализы необходимы в конкретном случае. Это поможет избежать ненужных исследований и сосредоточиться на поиске истинной причины проблемы.

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Сексуальная жизнь после 50 лет

Снижение сексуальной активности с возрастом нередко воспринимается как естественный и неизбежный процесс. Однако возраст сам по себе не означает, что мужчина должен потерять интерес к близости или отказаться от полноценной сексуальной жизни.

"Сексуальная жизнь после 50-60 лет, безусловно, возможна. Однако важно понимать, что не все проблемы в этой сфере связаны исключительно с уровнем тестостерона. Эрекция зависит не только от гормонального фона, но и от состояния сосудов, артериального давления, уровня сахара в крови и работы нервной системы. Кроме того, в этом возрасте многие мужчины принимают различные лекарственные препараты, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые также могут влиять на эректильную функцию. Либидо в большей степени связано с гормональным фоном, тогда как эрекция во многом зависит от полноценного кровоснабжения. Поэтому при возникновении проблем с эрекцией важно оценить состояние сердечно-сосудистой системы, проверить уровень сахара в крови и только затем, при наличии показаний, исследовать гормональный фон", – Владимир Ким.

Также врач отметил, что не стоит забывать и о психологической стороне отношений. Важно открыто обсуждать возникшие трудности с партнершей, не замалчивать проблему и не допускать, чтобы она становилась причиной конфликтов и дополнительного стресса. Хронический стресс, в свою очередь, может негативно влиять на гормональный фон, в том числе на уровень тестостерона.

Можно ли вернуть гормональный баланс

Когда речь заходит об андропаузе, многие мужчины первым делом думают о гормональной терапии. Реклама обещает вернуть молодость, энергию, силу и сексуальную активность. Но медицинский подход гораздо осторожнее.

"Замедлить возрастные изменения и поддержать мужское здоровье вполне возможно. Для этого важны регулярная физическая активность, особенно силовые тренировки, полноценный сон продолжительностью 7-8 часов, поддержание нормальной массы тела, снижение уровня стресса и сбалансированное питание с достаточным количеством белка. Также важно контролировать уровень витамина D и при необходимости корректировать его дефицит. Эти меры действительно помогают поддерживать общее состояние здоровья и нормальную работу организма", – рекомендует уролог-андролог Владимир Ким.

Что касается гормонозаместительной терапии, по словам врача ее назначают только при наличии медицинских показаний: когда лабораторно подтвержден дефицит тестостерона и присутствуют соответствующие симптомы. Если уровень гормона находится в пределах нормы, использовать тестостерон для повышения тонуса или профилактики старения не следует.

"Введение гормона извне может подавлять собственную выработку тестостерона, а также нарушать выработку сперматозоидов и приводить к снижению фертильности. Среди возможных побочных эффектов терапии – повышение уровня гемоглобина и гематокрита, увеличение вязкости крови и связанные с этим риски. Кроме того, необходим контроль состояния предстательной железы. Современная медицина позволяет воздействовать на различные звенья гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, которая регулирует выработку тестостерона. Поэтому при появлении симптомов не стоит списывать все на возраст. Нужно обратиться к урологу-андрологу, пройти необходимые обследования и вместе с врачом определить дальнейшую тактику. Самолечение гормональными препаратами может быть опасным. Гормональная терапия должна проводиться только по показаниям и под медицинским наблюдением". Уролог-андролог Владимир Ким

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Андропауза – не приговор, не обязательный этап старения и не повод автоматически искать гормональные препараты. Возраст – не диагноз, а изменения в организме – не повод ставить на себе крест. Мужское здоровье зависит не только от гормонов, но и от образа жизни, физического состояния и психологического комфорта. Главное – не терпеть, не гадать и не искать "эликсир молодости" в сомнительных рекламах и БАДах. Иногда лучший способ сохранить энергию и качество жизни – вовремя обратиться к врачу и разобраться в причинах перемен.