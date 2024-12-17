Таинственный мегаполис и Клавдий Птолемей: неизвестные страницы истории Мангышлака открыли археологи

В 2025 году Институт археологии им. А. Х. Маргулана выпустит в свет первую книгу, посвященную самому неординарному открытию, сделанному археологами на территории Казахстана. Археологи уверены – они нашли легендарный и малоизвестный город поздней античности Аспабота, передает Zakon.kz.

Этот город-государство указан на карте Каспийского моря, составленной во II веке н. э. Клавдием Птолемеем Александрийским. Координаты этого города географически соответствуют полуострову Мангышлак.

Археологи отмечают, что Казахстан очень тесно связан с различными ответвлениями Великого шелкового пути. Сейчас мы представляем себе движение грузов в виде многотысячных караванов верблюдов, при этом предполагая, что вода могла быть препятствием на их пути. Однако реки, моря и океаны соединяли людей, с их помощью люди расселялись и даже общались.

Казахстан на западе граничит с Каспийским морем. И сейчас все внимание археологов приковано к истории народов, обитавших по его берегам и связавших свою жизнь с его освоением, а также к ранее неизвестным ответвлениям Великого шелкового пути.

"Удивительно, что Каспийское море даже в глубокой древности, несмотря на свои размеры, не разделяло, а, наоборот, объединяло население всего Прикаспия, как и сейчас этот водоем связывает пять стран: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россию и Туркменистан. И Каспий был неотъемлемой водной частью Великого шелкового пути. Но эта история пока малоизвестна. На карте Каспийского моря, составленной римским ученым Клавдием Птолемеем Александрийским, на восточном берегу моря указан город-государство под названием Аспабота. Птолемей приводит и координаты этого города, где широта географически соответствует полуострову Мангышлак", – рассказал корреспонденту Zakon.kz археолог Андрей Астафьев.

Легендарный античный город Аспабота пытались найти не один раз, но все попытки были безуспешны. Поэтому историки засомневались в достоверности карт, составленных Птолемеем. И об Аспаботе надолго забыли и замолчали.

Фото: предоставлено археологами

Но в 2006 году во время изучения путей торгового сообщения мангистауским археологом Андреем Астафьевым на южном побережье залива Кочак было открыто необычное поселение – Каракабак. Только через 11 лет начались археологические исследования этого памятника. Здесь работала казахстанско-российская археологическая экспедиция под руководством Андрея Астафьева и его новосибирского коллеги Евгения Богданова. Немного позже этот проект поддержал директор Института археологии им. А. Х. Маргулана Акан Онгар.

Фото: предоставлено археологами

Фото: предоставлено археологами

"Мы получили фантастические находки, которые свидетельствуют о том, что был открыт необычный торгово-ремесленный центр, он также выполнял роль морского порта. Удивительна история основания Каракабака. Первые поселенцы приходят сюда из двух областей – Древнего Хорезма и Боспорского царства, осваивая новые земли и прокладывая новые торговые пути. Здесь проживали гончары, металлурги, ювелиры, купцы, мореходы и местная кочевая знать. Внутренняя торговля велась с помощью мелких медных монет Хорезма, Согда и Ирана. Это был торговый центр на Каспии с феноменальной широтой товаров из Индии, Китая, античных колоний Северного Причерноморья и Рима. Мастера из далекой Византийской империи здесь обучали ремеслу местное население. На Каракабаке создавали ювелирные украшения из золота и серебра с использованием цейлонских гранатов, балтийского янтаря, жемчуга и красного коралла. Здесь добывали медь, железо, свинец и даже нефтепродукты", – отметил археолог Евгений Богданов.

Глиняная посуда Каракабака, фото: предоставлено археологами

В книге, написанной по результатам археологических раскопок, исследователи рассказали о роли Каракабака в истории Великого шелкового пути, одно из ответвлений которого пролегало через территорию Мангистау.

Хорезмийские монеты, фото: предоставлено археологами

Хорезмийские монеты, фото: предоставлено археологами

"Ранее историки полагали, что существовали только сухопутные пути северного ответвления. Однако греко-римский историк и географ Страбон упоминал о существовании водного пути между Индией и Римом через Амударью, Каспийское море, реки Кавказа. Открытие Каракабака позволило получить ошеломляющие свидетельства существования ранее неизвестных торговых сообщений. Первые поселенцы приходят на мангистауское побережье Каспия из двух исторических областей – Древнего Хорезма и Боспорского царства. С Каракабаком связано и начало истории Каспийско-Волжского торгового сообщения", – добавил директор Института археологии им. А. Х. Маргулана Акан Онгар.

Парадокс открытия такого поселения заключается в его географической уникальности. Ученым ранее не было ничего известно о прибрежной зоне северного и восточного Каспия.

Городище Каракабак, фото: предоставлено археологами

"Местонахождение Каракабака удивительно соотносится с картами Клавдия Птолемея, где на далеком и малоизвестном для античных географов восточном побережье Каспийского моря указано местонахождение города Аспабота. Седьмая карта Азии Птолемея воспроизводит очертания Каспийского моря, рек, гор, населенных пунктов, стран и народов. Все это указывает на то, что в Казахстане сделано открытие мирового значения – найден один из легендарных и малоизвестных городов поздней античности – Аспабота. Таким образом, Казахстан приобщается к великому и престижному наследию античных цивилизаций, а Мангистау обретает двухтысячелетнюю историю причастности к Великому шелковому пути и к торговле между Индией и Римской империей", – утверждает Андрей Астафьев.

Фото: предоставлено археологами

Археологи уверены – это открытие может стать новым туристическим брендом Мангистауской области. И даже придумали слоган – "Мангистау: 2000 лет неизвестной истории Великого шелкового пути".

"В мировых рейтингах путешествия по Великому шелковому пути стоят на втором месте между городским и экологическим туризмом. Сегодня у Мангистауской области появилась отличная возможность влиться в это очень востребованное направление мирового туризма. Об этом неоднократно говорилось с высоких трибун", – считают археологи.

Тем более, что в районе найденного древнего города есть множество природных и исторических памятников. Поэтому археологи предлагают создать здесь стационарную научно-археологическую базу с музеем, лабораторией и бытовыми комнатами для проведения исследований. Туристы смогут находиться на такой туристической базе в течение недели и даже поучаствовать в археологических раскопках.

Кроме того, специалисты предлагают рассмотреть проведение ежегодного археолого-туристического фестиваля. Археологи добавляют – путешествия по Арало-Каспийскому участку Великого шелкового пути – это мировой тренд. Это открытие потянет за собой развитие малого и среднего бизнеса, археологической науки, а подрастающее поколение будет воспитываться на патриотизме и уважении к истории.

Фото: предоставлено археологами

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