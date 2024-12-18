Гарри Поттер, Алиса в стране чудес и розовая слониха: как портниха из Костаная придумала игрушечную вселенную

Костанайская мастерица создает из шерсти и красок уникальных кукол и елочные игрушки. В предновогодние дни особый интерес вызывают снеговички с росписью в стиле декупаж, снегурочки и, безусловно, большие куклы из мира "Алисы в стране чудес".

Корреспондент Zakon.kz встретилась с автором сказочных персонажей.

Каждую из этих кукол можно будет повторить, но 100% сходства не получится. Это ручная работа. На создание одного персонажа уходит месяц. Только на вышивку автор Наталья Лошитская тратит много часов труда. На выходе получается нечто внешне и тактильно очень приятное.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Бариста в руках Натальи – один из кроличьего семейства, которое создала мастер. Не менее красива крольчиха – хозяйка кондитерской, и крольчонок Сластена. У каждой из кукол есть своя история, имя и даже дата рождения.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Все персональные данные заносят в паспорт, который специально разработан для будущих владельцев. А дата рождения – это день, в который кукле нарисовали глаза.

Первые персонажи, созданные Натальей, увидели свет шесть лет назад. Тогда ее дочка 11-классница попросила сшить куклу в школу.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Когда зашла в интернет посмотреть, что можно сделать, сильно удивилась. До этого я и не подозревала, что есть такие куклы. Мои первые работы представляли собой тыквы-головки – два глазика без рта, без носика. А потом решила, я же портниха, закройщик, сейчас как начну делать. Но тут совсем другие технологии. Человеческий подход в пошиве одежды на куклах не работает. Здесь нужно что-то совсем другое", – улыбнулась Наталья, вспоминая начало своего пути.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Говорит, что сначала сама искала в сети информацию, ходила на бесплатные мастер-классы, где получала базовые знания и навыки. Но пришло время, и она решилась купить мастер-класс по пошиву кукол. Это была композиция "Слон и моська". Потому называет себя скорее ученицей, чем создателем этих работ.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Он был в цилиндре, а собака – маленькая и круглая. У меня его купила девушка для своей тети, которая 18 лет коллекционирует слонов. То есть моя кукла живет у коллекционера. Точно такую же на заказ еще раз сделала для мужчины в подарок. Но меня тогда все не отпускала песенка, которую в детстве слышала: "Жил на поляне розовый слон". Так появилась розовая слониха Шанти. У нее еще была собачка чихуахуа, но ее купили, а новую я сшить не успела. Слониху я просто обожаю", — с гордостью заявила мастерица.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

У каждой такой куклы уникальная вышивка, имитирующая кожный покров. Ее выполняют шнуром и нитками мулине. На эту работу уходит много часов, но результат впечатляет. У кукол, очень похожих на обитателей мира "Алисы в стране чудес", уникальные наряды вплоть до нижнего белья, кожаная обувь, аксессуары, включая сумочки, ключи и прочую колоритную мелочь.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Есть в арсенале Натальи и те куклы, которые она придумала сама. Внешне они чем-то напоминают ее дочь Валерию. Это не копии, а скорее общее впечатление. Девушка улыбается на такое сравнение. Она по возможности поддерживает маму в ее начинаниях.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Сначала придумываю образ, потом рисую эскиз: лицо, одежду. Потом, конечно, в процессе шитья многое меняю. По этим эскизам делаю выкройки, набиваю тело куклы, грунтую, тонирую художественной пастелью, расписываю акрилом. Волосы делаю из шерсти козы, также использую искусственные. Одежду шью всю, ее потом можно снять и постирать. Вот здесь у меня слева направо Алихан, Сауле, Плакса", – перечисляет Наталья.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

На фоне такого разнообразия разных работ мастерицы, казалось бы, новогодние игрушки могут потеряться. Но нет, снеговички, Дед Мороз и Снегурочка, винтажные барабаны цепляют взгляд. Есть и серия из вселенной Гарри Поттера.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Все работы Натальи из ткани. Она говорит, что использует бязь и обрабатывает ее специальным составом, чтобы сделать материал на ощупь более плотным. Поэтому ее игрушки можно протирать влажной тряпочкой, сдувать пыль феном или специальной метелкой.

"Я "болею" этим. Иногда наступает, казалось бы, выгорание. Тогда берусь за краски. Рисую акварельные открытки. Для меня куклы – это хобби. Много на этом не зарабатываю, да и то, что зарабатываю, уходит на материалы. Но меня очень увлекает процесс", – поделилась Наталья.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Мастерица с видимой любовью относится к созданным персонажам и очень радуется, когда видит реакцию людей на свой труд. Возле столика Натальи на ярмарках и фестивалях всегда есть зрители.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Создать нечто сказочное своими руками может каждый. Достаточно проявить немного терпения и фантазии. Ранее Zakon.kz рассказывал о том, как можно создать уникальные украшения. В предновогодние дни эти советы могут пригодиться.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Увлечений для души немало. Если иголка и нитки – не ваше, то всегда можно найти хобби по душе. О самых необычных, о которых многие не слышали, можно узнать здесь.