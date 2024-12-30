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Казахстан выступил за объективность в расследовании – эксперты об отправке "черных ящиков" в Бразилию

Казахстан выступил за объективность в расследовании – эксперты об отправке &quot;черных ящиков&quot; в Бразилию, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 16:53 Фото: МЧС РК
Эксперты прокомментировали решение Казахстана направить "черные ящики" разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщает Zakon.kz.

Руководитель отдела медиапроектов КИСИ при президенте РК Жанна Тулиндинова на своей странице в Facebook написала, что казахстанские власти в сложившейся непростой ситуации приняли соломоново решение.

"Во-первых, Бразилия, как страна-производитель потерпевшего крушение самолета Embraer, имеет все необходимые технические возможности для расшифровки бортового самописца. Во-вторых, очевидно, что именно Бразилия, как незаинтересованная сторона, способна обеспечить объективность расследования".Жанна Тулиндинова

Политолог добавила, что при этом Казахстан согласовал свое решение с авиационными властями как Азербайджана, так и России, а также действует в полном соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), членом которой является.

"В соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование авиакатастрофы, – а это Казахстан – обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки "черных ящиков". Таким образом, действия нашей страны с юридической стороны безупречны".Жанна Тулиндинова

Свое мнение высказал и политолог Эдуард Полетаев. Он подчеркнул, что данный вопрос находится на личном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева, который ранее провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, и постоянно находится с ними в прямом контакте. Таким образом, Казахстан выступает за объективность в расследовании авиакатастрофы.

"По сути дела, решение направить бортовые самописцы для расшифровки именно в Бразилию является проявлением самостоятельности, суверенности и непредвзятости Казахстана. На одной из конференций генеральных директоров гражданской авиации, проходившей под эгидой ИКАО, было признано, что "государство несет ответственность за обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве над своей территорией, включая полеты воздушных судов иностранных операторов", – написал в Facebook Эдуард Полетаев.

Эксперт считает, что, несмотря на принцип суверенитета государств над воздушным пространством на их территории и право выбирать средства для обеспечения его безопасного использования, без соблюдения единых минимальных требований к безопасности международные полеты не могут быть обеспечены.

"Уполномоченные по расследованию от CENIPA прибыли в Актау 28 декабря. На следующий день Ильхам Алиев выразил казахстанцам благодарность. Касым-Жомарт Токаев наградил ряд граждан за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе. Авиакатастрофы постоянно становятся главной новостью для всего мира, так как, несмотря на совершенствующиеся технологии в сфере авиастроения, высокий уровень профессионализма пилотов, они все равно случаются и влекут за собой огромное количество жертв и потерю техники. По версии Aviation Safety Network, безопасность полетов в мире повышается, и это с учетом роста потока авиапассажиров. Однако на самом деле истинных причин крушения воздушного судна слишком много, чтобы каждая авиакомпания могла их гарантированно предотвратить", – добавил эксперт.

Касательно того, почему Казахстан решил передать "черные ящики" разбившегося Embraer в Бразилию, поразмышлял и известный журналист Андрей Зубов.

"Авария с азербайджанским самолетом продолжает обрастать слухами и кривотолками. Честно говоря, очень неприятно видеть все эти "пляски на костях", читать бесконечные версии о трагедии, выдвигаемые людьми, ловящими хайп и имеющими ничтожнейшие представления об авиации. Я считаю, что Казахстан совершенно правильно отправил черные ящики в Бразилию – это поможет снять все провокации и слухи о катастрофе".Андрей Зубов

Эксперт также подчеркнул, что Казахстан принял выверенное решение, поскольку факт падения самолета вызвал бурю политических заявлений.

"Мы слышали эмоциональное выступление главы Азербайджана, мы слышали слова из-за океана, мы читали извинения российской стороны и так далее. Все эти заявления ничего не прояснили, кроме одного: Казахстан опять втягивают в политические раздоры, и нет гарантии, что на него не будут давить с нескольких сторон, чтобы склонить к определенным уступкам в деле расследования катастрофы. И здесь, конечно, надо в который раз отметить действия руководства Казахстана. Вновь случилось, что Касым-Жомарт Токаев стал невольным посредником между государствами – теперь между Россией и Азербайджаном – в сложнейшем вопросе. И он вновь подтвердил, что является дипломатом высшей пробы".Андрей Зубов

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 16:53
Оптимальное решение – эксперт об отправке "черных ящиков" в CENIPA
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25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили

29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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