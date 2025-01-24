Почему в Костанае демонтируют водоразборные колонки, но жители просят их оставить

С начала 2025 года в городе демонтировали 10 колонок. Так "Костанай-Су" решило бороться с незаконным потреблением воды. Жителям предлагают подключаться к водопроводам за свой счет, но те утверждают, что такая процедура многим не по карману. Обе стороны выслушал корреспондент Zakon.kz.

Пользуешься колонкой – заключи договор

По данным "Костанай-Су", постепенный демонтаж колонок начался еще восемь лет назад. Такими мерами предприятие начало бороться с незаконным потреблением и потерями воды. На 2025 год в планах коммунальщиков – убрать с улиц города более 70 установок. Всего же в областном центре насчитывается еще свыше 200 водоразборных колонок. А по имеющимся договорам пользуется ими около 1500 горожан.

В "Костанай-Су" отметили, что по правилам те, кто использует такую воду, должны заключить договор и оплачивать ее потребление. Но бытует мнение, что вода из колонок бесплатная, и есть случаи, когда жители пользуются водой из чужих колонок в больших количествах, что незаконно. А летом автовладельцы и вовсе моют возле разборников машины, создавая еще и грязь.

Коммунальщики считают, что такие факты нужно сокращать. Анализ договоров по использованию воды из колонок показал, что больше половины из имеющихся документов уже устарели, а по некоторым колонкам они и вовсе отсутствуют.

"Сначала мы просто отключаем колонку, чтобы дать возможность потребителям, которые ею пользуются, но не заключили договор, обратиться к нам и подписать документы. Если горожане не жалуются на отсутствие воды в колонке, тогда мы включаем ее в план на демонтаж", – поясняет ситуацию заместитель директора ГКП "Костанай-Су" Гаухар Кожбанова.

Первым делом предприятие демонтирует колонки, которыми никто не пользуется, на тех улицах, где имеется водопровод. По словам замдиректора, в городе немало колонок, водой из которых официально пользуется один дом, но при этом рядом расположены центральные сети водоснабжения.

"Сейчас мы будем активно проводить работу с такими потребителями для того, чтобы обеспечить им подключение к центральным сетям водоснабжения. Ни одного жителя города без услуг водоснабжения не оставим. Даже если колонкой пользуется один дом, и есть договор, то отключение и демонтаж колонки мы производить не будем, пока абонент не подключится к центральной системе", – сообщила спикер.

На поклон к соседям и банкам

По данным предприятия, сегодня к центральному водоснабжению подключено 98% горожан. А те, кто желает провести воду в свой дом, сначала получают техническое разрешение от коммунальщиков, а затем за свой счет нанимают компании, которые ведут такие виды работ. Казалось бы, схема простая и понятная, но горожане новость о демонтаже восприняли критически, говоря о том, что на деле все кажется не так уж и просто.

Пенсионер Игорь Кузнецов, живущий в частном секторе практически в самом центре Костаная с самого рождения, рассказал, что все эти годы его семья пользуется водой из колонки, а демонтаж лишит их доступа к воде.

"На нашей стороне улицы никогда не было водопровода, и все жильцы уже много лет набирают воду из колонки. Мои соседи пробурили скважину и пользуются ею. И я пробовал бурить, но у меня воды не оказалось. Центральный водопровод есть на другой стороне улицы, но чтобы к нему подключиться, нужно получить массу разрешений, чтобы снять какую-то часть асфальта на тротуаре, затем нанять "крота", чтобы пробурить отверстие для трубы под проезжей частью. Потом нужно еще восстановить асфальт, это тоже большие деньги. Замерили расстояние, посчитали, сумма для нас космическая", – поделился пенсионер.

По словам мужчины, зимой во время сильных морозов и соседи часто ходят за водой на колонку, когда вода в скважине замерзает. И добавляет, что бороться с теми, кто незаконно пользуется водой, нужно, но при этом не стоит оставлять добропорядочных граждан без воды.

Массу негодования эта новость вызвала и среди жителей микрорайона Костанай-2. Но здесь владельцы домов, не подключенные к центральному водоснабжению, столкнулись с другой проблемой. Свои переживания они пишут в WhatsApp-чате микрорайона.

"Моя дочь провела свой водопровод с центральной улицы. В кредиты влезла, два года выплачивала. И все потому, что пользователи существующего водопровода были против того, чтобы ее подключили к уже имеющейся ветке, аргументируя тем, что напор будет меньше. Ясно, что теперь к своей трубе она не разрешит никому подключиться", – написала Любовь в чате.

"На нашей улице нет капитального водопровода и ни одной колонки. В прошлом году я хотела провести в дом воду, мне дали список, сказали пройти соседей и взять у них согласие. Никто не подписался. А ближайшая колонка только на следующей улице и что нам делать, если ее уберут?" – интересовалась Ирина.

"Сначала эта новость вызвала массу негодования у жителей, у нас еще многие пользуются колонками. Я обратилась к руководителю "Костанай-Су", и он разъяснил, что если есть официальные потребители, которые оплачивают набор воды из колонок, то их оставят. Работу по отключению будут проводить постепенно. Пенсионерам и другим категориям граждан коммунальщики будут идти навстречу, рассматривать различные варианты", – пояснила старшая по микрорайону, специалист по связям с общественностью Бибигуль Ибраева.

Кстати, в частных организациях, которые могут и проводят такую работу, точной суммы затрат не называют, отмечая, что все зависит от обстановки на месте. Сколько метров нужно бурить, какую трубу укладывать, нужно колодец монтировать или нет – вопросов много. В итоге самый минимальный ценник составляет порядка 200 тыс. тенге, и это в самом простом случае, когда водопровод находится в нескольких метрах от дома.

Аналогичную работу по демонтажу колонок коммунальщики ведут и в других регионах страны. Так, в Уральске сейчас насчитывается 20 колонок – раньше их было в разы больше. В Семее колонки также сохранились в некоторых районах, но по мере строительства водопроводных сетей в частном секторе их стали убирать. А в Кызылорде колонок уже нет, там население на 100% обеспечено водой из центральных сетей. Между тем в Костанае до сих пор насчитывается еще свыше 200 водоразборных колонок.

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