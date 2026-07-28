Она – его ноги, он – ее руки: как живет необычная семья из Мангистауской области

Что значит истинное счастье? Наверное, для многих – это крепкая семья. Так считают Дамир и Сулушаш Мурзагалиевы. Несмотря на то, что жизнь продолжает испытывать пару, они не теряют надежду и делятся позитивом. Zakon.kz расскажет о судьбе казахстанцев, которые стали друг другу опорой.

Супруги Мурзагалиевы живут в Жанаозене. У Дамира нет обеих ног, а у Сулушаш – правой руки. Пара познакомилась 20 лет назад на заводе в очереди за протезами и с тех пор не расставалась. За это время они стали родителями четверых детей.

"Мне 51 год, я инвалид второй группы. Мужу 55 лет, у него инвалидность первой группы. Он родился в Астрахани. Мне в семь лет руку переехал поезд в родном Жанаозене, когда я возвращалась с учебы. Супругу же одну ногу ампутировали в 1999 году из-за остеомиелита, а в 2018 году он лишился и второй ноги. Но самым сложным были отнюдь не наши недостатки. Я была разбита, когда третий и четвертый сыновья родились с ДЦП. Поначалу было сложно и страшно это принять, но благодаря поддержке близких мне удалось перебороть все сомнения. Тогда я по-другому стала относиться к происходящему: работала не покладая рук, больше не показывала никому своих слез, дарила всем улыбку. Наша цель – чтобы дети ни в чем не нуждались. И Всевышний принял наши молитвы – дети сначала не ходили, а потом встали на ноги и вскоре пошли". Сулушаш Мурзагалиева

Чтобы прокормить семью, Сулушаш Мурзагалиева берется за любой честный труд. В настоящее время она работает в коммунальной службе при акимате Жанаозена, а в свободное время занимается торговлей на дому. "Не голодаем", – утверждает женщина, довольствуясь тем, что имеет.

"Есть пособия по инвалидности, работа у меня хорошая, и пусть по мелочи, но торговля идет. Сейчас все дорого, нужно уметь вертеться. Конечно, денег много не бывает, но главное – нам хватает на реабилитацию и продукты. Регулярно супруг и дети проходят лечение в Ташкенте и Астане. Специально путешествовать не ездим, но совмещать полезное с приятным любим. Поэтому часто прогуливаемся по красивым местам. В этот раз, как завершим лечение, хотим отдохнуть в Актау". Сулушаш Мурзагалиева

Однако на прогулке семья постоянно ловит на себе красноречивые взгляды. Порой они говорят о сострадании, а иногда – даже об осуждении.

"На улице, конечно, на нас обращают внимание. Не просто смотрят, но и ловим удивленные взгляды. Иногда пальцем тычут, но для меня это не имеет никого значения. Я ничем не хуже остальных. Мы не стыдимся своего положения. Самое главное для нас – сплоченность нашей семьи. Слава Богу, мы счастливы. Мы проходим испытание, но и у нас есть свои цели и желания. Мечтаем, чтобы у наших детей было светлое будущее". Сулушаш Мурзагалиева

Мы не в силах изменить нашу судьбу, но возможность быть счастливыми – в руках каждого. Нужно проявлять сострадание, быть терпеливыми и уважать друг друга, считает собеседница.

"Между нами с Дамиром есть искренние чувства, любовь и взаимоуважение. Друг друга понимаем с полуслова. Когда он сердится – я молчу, когда я злюсь – он успокаивает. Не бывает идеальных отношений, но если беречь то, что имеешь, получаешь еще больше". Сулушаш Мурзагалиева

Материал по теме Ангел во плоти: альбинос из Алматы превратил свое заболевание в изюминку

Эти жители Жанаозена в соцсетях открыто показывают свою любовь. Их блоги позитивные, с танцами и жизнелюбием. На необычную пару подписались уже 38,6 тыс. пользователей.

"Мы вышли в соцсети, потому что знаем, что не одни такие. Пусть такие же особенные, как мы, люди не боятся о себе заявлять. Многие уже черпают у нас мотивацию, пишут слова благодарности. Даже здоровые подписчики восхищаются нами, говорят: "Вы молодцы, сильнее нас". Нам не нужна слава, просто мы хотим показывать себя такими, какие есть, и помогать другим". Сулушаш Мурзагалиева

Семья Мурзагалиевых уверена: