Апашка с коромыслом: трогательные кадры алматинского фотографа облетели соцсети

Фотограф Ернар Алмабек растрогал интернет-пользователей невероятно душевными кадрами из аула. На них пожилая жительница ВКО с коромыслом таскает воду из горной речки, потому что в ауле нет колонок. Автор поделился с Zakon.kz историей создания зимних произведений.

Ернар Алмабек отправился в зимнюю сказку Восточно-Казахстанской области. Здесь особенно живописен Катон-Карагайский район. Две недели он гостил в селах Аршаты, Чингистай и Топкаин и собрал полный альбом чудесных мгновений.

"Я родился и вырос в Алматы, однако мои каникулы прошли с бабушкой и дедушкой в ауле. Поэтому у меня с селом связаны самые лучшие воспоминания. В Восточном Казахстане красивая природа и гостеприимные люди. Об этом я знаю не понаслышке, поскольку это не первый мой визит. В этот раз меня встретила настоящая зимняя сказка: белоснежные вершины, укутанные снегом леса и большие реки, покрытые льдом. Все это так присуще Алтаю". Ернар Алмабек

Больше всего поклонников творчества фотографа воодушевила героиня с потрясающе пронзительным взглядом, голубоглазая Гульнара апай. Она – жительница села Топкаин. Увидев местную красавицу, алматинец тут же принялся снимать ее. Коромысло на хрупких плечах придает шарм модели. Однако оно, безусловно, говорит о проблеме с питьевой водой для сельчан. Несмотря на XXI век, здесь единственная колонка на почти 800 жителей, до которой добраться могут не все.

"В день отъезда по пути я заехал в село Топкаин, потому что там родился писатель Калихан Искаков. В этом году казахстанцы празднуют его 90-летие. Думал подснять материал. Но в ауле у меня сразу пропала сеть. После местные рассказали и о других проблемах, как, например, отсутствие водопровода". Ернар Алмабек

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

Ернар Алмабек и Гульнара апай вместе отправились к реке Беркут, чтобы набрать воду. В пути пенсионерка рассказала, что ни в одном из домов нет колонки. Единственный чистый источник проведен возле школы, однако, чтобы добраться до него, ей потребуется час и столько же на обратную дорогу.

"С утра таскать воду тоже хорошее дело. Чистая вода или нет – а кто ее проверял? С благодарностью принимаем дары природы. Всю жизнь так живем… У колонки, что возле школы, всегда большая очередь, да и дорога дальняя, сложно осилить с тележкой и флягой. Поэтому куда ближе, туда и идем. В этом году как таковой опасности нет. Прошлой зимой, когда был снегопад и лютый мороз, образовался очень толстый лед. Было страшно поскользнуться прямо в реку", – говорит Гульнара апай.

Старожил вспоминает, что в советское время жители поговаривали о том, что проводят воду. Однако этого счастья так никто и не дождался.

"О том, что в этом ауле в дома жителей будет проведена вода, говорили еще в советское время. Слышала, что улицы копали для этого дела. Они нам объяснили, что у нас будет реконструкция. Я спросила, что это такое? Мол, вода есть, но нужны ремонтные работы. Мы же даже "конструкцию" не видели, не говоря про "реконструкцию", тогда посмеялась я", – рассказала сельчанка.

Фото: из личного архива Ернара Алмабек

После фотосессии молодой человек помог апашке с водой. Она преподала ему урок, как справляться с коромыслом.

"Гульнаре апай – 72 года. Она была учителем русского языка, сейчас на пенсии. Ей приходится в день как минимум пять раз ходить за водой. Меня удивило коромысло, давно я такого не видел, интересная вещь. Когда я помогал ей, было нелегко. Каждое ведро вмещает 10 литров воды. Для меня тяжесть ощущалась, думаю, ей намного сложнее. Особенно когда с земли поднимаешь ведра. Еще надо ходить так, чтобы воду не разлить. Гульнара апай отметила, что тут важны законы физики, главное – равновесие. Сама вода чистая и вкусная. Но проблема в том, что людям приходится ее делить со скотом. Они спешат рано утром набрать воду, пока животные не пошли на водопой". Ернар Алмабек

Женщина пригласила гостя в дом, напоила горячем чаем. Все большие емкости, такие как фляга, кастрюли, миски, были наполнены живительной влагой.

Ернар Алмабек признается, что очень хочет, чтобы видео посмотрели чиновники и в век высоких технологий помогли сельчанам наконец глотнуть воды хотя бы со своего двора.