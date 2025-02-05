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Для чего миллионы россиян приезжают в Казахстан – аналитика

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 10:20 Фото: freepik
Федеральная служба безопасности России опубликовала статистику по зарубежным поездкам резидентов РФ. Согласно данным, Казахстан занимает третье место по популярности поездок россиян, уступая лишь Турции и Абхазии, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году зафиксировано увеличение зарубежных поездок россиян на 7,8%. Как отмечает РБК, Турция впервые за последние пять лет заняла первое место по посещаемости, обогнав Абхазию, на третьем месте – Казахстан. Граждане России в 2024 году совершили 2,8 млн поездок в Казахстан.

Всего же за год россияне совершили 29,2 млн зарубежных поездок, при этом в статистику включены все виды поездок: деловые, рабочие, туристические, частные визиты, обучение, смена места жительства, поездки обслуживающего персонала транспортных средств и передвижения военнослужащих. При этом учитывалось количество пересечений границы одним человеком в одном направлении – каждый выезд фиксировался отдельно.

Как отмечают аналитики, Казахстан стал привлекательным местом для россиян по нескольким причинам:

Деловой туризм. Казахстан является важным экономическим партнером России, поэтому деловые поездки занимают значительную часть общего числа визитов. В 2024 году бизнес-поездки составили около 40% всех поездок в Казахстан.

По данным БНС АСПиР РК, на 1 января 2024 года в Казахстане насчитывалось 18 861 компания из России – российский бизнес занимает первое место среди всех предприятий с иностранной формой собственности. За последние пять лет число предприятий из РФ увеличилось в 2,5 раза.

Отдых и лечение. Казахстан предлагает разнообразные возможности для отдыха и оздоровления. Несмотря на то, что Казахстан не входит в топ самых популярных туристических направлений в России, количество поездок в нашу страну заметно возросло.

В 2024 году количество поездок в РК из РФ составило более 800 тысяч, что на 25% больше, чем средний показатель в предыдущие три года.

Посещение родственников и друзей. Многие россияне имеют родственников и друзей в Казахстане, что объясняет значительное количество частных визитов.

В 2024 году гостевые визиты россиян в Казахстан составили около 35% от общего числа.

Образование. Казахстанский образовательный сектор развивается, и все больше студентов выбирают местные университеты для получения высшего образования.

В 2024 году количество студентов из России, обучающихся в Казахстане, увеличилось на 17%.

Шопинг. Некоторые регионы Казахстана, особенно города вблизи границы с Россией, стали популярными местами для шопинга. Здесь можно найти товары по выгодным ценам, что привлекает покупателей из соседних регионов.

Ранее мы рассказали, почему Россия усиленно инвестирует в Казахстан.

Андрей Валентинов
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