Подвиг Султана: как казахский батыр Баймагамбетов накрыл своим телом вражеский дзот

В мемориальном музее Султана Баймагамбетова в Костанайской области экскурсии проводят исключительно школьники. У земляков Героя Советского Союза особенное отношение к памяти о его подвиге. Корреспондент Zakon.kz узнала, чем современных детей "цепляет" история Баймагамбетова.

В этом году мемориальному музею Султана Баймагамбетова исполнится 40 лет. Он расположен в школе-гимназии в селе Аулиеколь Аулиекольского района. Отсюда родом сам герой. К слову, школа носит его имя уже 60 лет. Сам музей небольшой – расположен в одном из классов. Несколько лет назад его обновили.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Увы, у нас в экспозиции нет личных вещей Султана Баймагамбетова. Он ушел в армию в 1940 году, а как началась война – попал на фронт. Дома осталась только младшая сестра. К тому времени старшие сестры вышли замуж. После гибели Султана личных вещей, которые дошли бы до нас, не осталось. Но земляки подарили нашему музею утварь тех лет. Благодаря рассказам аулиекольцев мы смогли воссоздать семейное древо Баймагамбетова до седьмого колена, нашли его младшую сестру Зейнеп", – рассказала руководитель мемориального музея Султана Баймагамбетова Жанна Кабденова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

На момент расставания с братом Зейнеп была подростком. С ней школа поддерживала связь до самой ее смерти. Теперь школа обменивается новостями с ее детьми. Сын Зейнеп Асылмардан Кадырбаев подарил музею картину, которую посвятил знаменитому родственнику.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева/На фото Жанна Кабденова

Две помощницы Жанны Кабденовой – Софья Журба и Анна Омельченко – готовы начинать экскурсию. У каждой из них здесь своя роль и свои любимые уголки.

"Детям не так интересны будут письма, как экспонаты с мест боевых действий. Помню себя, когда впервые зашла в музей. Мой взгляд упал именно на экспонаты. Это потом, с годами, когда становишься старше, ты углубляешься в тему. Мне даже гордо быть экскурсоводом в этом музее. Я уже два года провожу экскурсии. Когда видишь заинтересованные взгляды, появляется желание искать все новые и новые факты", – поделилась мыслями ученица 10 класса Софья Журба.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева / На фото Софья Журба

Экспонаты, о которых рассказывает Софья, передали музею в дар дети из Кировской школы имени Султана Баймагамбетова, что расположена в Ленинградской области. Эта дружба длится уже много лет, ребята даже ездили друг к другу в гости. Дружба с российскими школьниками помогла аулиекольским детям в 2018 году побывать на Синявинских высотах и возложить цветы к памятнику героя.

Анна Омельченко, слушая коллегу по экскурсиям, согласно кивает головой. Но если Софья увлеченно рассматривает вещи с мест боевых действий, то Анне больше по душе диорамы, изображающие Синявинские высоты. Именно здесь в боях за Ленинград (старое название Санкт-Петербурга. – Прим. ред.) и провел последние дни жизни Султан Баймагамбетов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева / На фото Анна Омельченко

"Это, наверное, самый эмоциональный экспонат. Однажды на Ленинград сбросили около 2 тыс. снарядов – это был наиболее длительный обстрел города, он длился 14 часов. И на подступах к нему в боях участвовал Султан Баймагамбетов. Здесь он и погиб", – рассказала Анна Омельченко.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Экспонаты в музее не поражают посетителей своим видом. Они больше про смыслы. Благодаря односельчанам Баймагамбетова удалось создать диораму и аула Коянды-Агаш Семиозерского (ныне Аулиекольского) района Костанайской области, где родился и рос Султан Баймагамбетов.

Педагоги и школьники смогли многое узнать об истории семьи героя.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Султан – потомок батыра Байкулака. Соратника Шакшака Жанибека. Байкулак погиб в боях в 1743 году в битве с калмыками. Через 200 лет его потомок погиб в боях под Ленинградом. Нам также стало известно, что отец Султана был близким другом Ахмета Байтурсынова", – рассказали юные экскурсоводы.

Для школьников образ Султана Баймагамбетова овеян романтикой, присущей юности. Старший сержант из Аулиеколя был командиром пулеметного отделения и воевал в 147-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии. Он забросал вражеский дзот гранатами, а после закрыл амбразуру своей грудью. Это дало его однополчанам возможность уничтожить огневую точку. Анна рассказала, что впоследствии еще восемь казахстанцев повторили подвиг Баймагамбетова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Но есть ли место подобному героизму сегодня? Для школьников такие подвиги прочно ассоциируются с патриотизмом.

"Патриот – это тот, кто знает историю, ценит тех, кто воевал до него. Знание истории – одна из причин, которая может побудить быть патриотом. Наш земляк пошел на этот шаг ради людей, своих однополчан. Здесь уже самопожертвование. Сегодня это могут быть поступки, которые люди совершают во время аварий или каких-то ЧП. Спасатели, пожарные, полицейские тоже ведь рискуют своей жизнью, чтобы спасти чью-то", – поделилась мнением Софья Журба.

Анна Омельченко тоже озвучила свои мысли. Она рассказала, что несколько лет назад в Аулиекольском районе произошел пожар. Тогда люди пришли на помощь спасателям. Объединились, чтобы справиться с общей бедой.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Бюст Султана Баймагамбетова стоит в фойе школы, что носит его имя. До недавнего времени он украшал постамент во дворе учебного заведения. Но время тоже имеет власть, и на бюсте появились трещины. Теперь его место в здании, а на постаменте – новый бюст.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Третий памятник стоит у конторы бывшего совхоза имени Баймагамбетова. В этом селе и во многих других городах и деревнях региона и Казахстана есть улицы, названные именем героя.

В школе-гимназии, что носит имя Султана Баймагамбетова, его подвиг вспоминают часто. Дети пишут научные работы и сочинения в рамках "Баймагамбетовских чтений". Обмениваются работами и мыслями с ребятами из Ленинградской области РФ. Чтобы помнить.

В Казахстане ежегодно отдают дань памяти тем, кто участвовал или трудился в тылу во время Великой Отечественной войны. Но все больше ветеранов уходить из жизни. Сегодня их осталось чуть больше 100 человек. А еще около 42,5 тыс. граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

В юбилейный год ветеранов стараются приятно удивлять. Поздравления уже мчатся по стране. В Астане бойцы Нацгвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы.