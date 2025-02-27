Шеф-повар из Италии Маттео Касталделло: "Кызылординскую конину можно есть даже сырой"

Шеф-повар Маттео Касталделло живет в Казахстане несколько лет. Он приехал из итальянской Сенигаллии и обучает поваров национальной кухне. В Кызылорду приехал впервые. В планах Маттео создавать блюда, используя итальянские и казахские рецепты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Итальянская кухня разнообразная и ее основу составляют овощи, морепродукты, зелень, оливки, сыр, мясо и фрукты. В казахской же основа — мясо, тесто, молочные продукты.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Я сделал упор на внутренности конины, хотя это для меня была абсолютно новая тема. Конину едят в Италии, правда, не во всех местностях, а в маленьких поселениях, в глубинке. И к своему удивлению, я обнаружил, что внутренности конины с итальянским соусом а-ля Романо — это тоже очень вкусно. Мне приятно, что у меня получилось сочетать, как многие думали, несочетаемое. Оказалось, что можно внутренности конины готовить и с трюфелями. Вначале я опасался, как это будет возможно? Но все получилось, и люди с удовольствием ели новые блюда", — поделился шеф-повар.

К слову, итальянский шеф-повар с удовольствием ест сырое мясо конины.

"В Европе очень популярно сырое мясо говядины. Из него делают холодные закуски — это карпаччо и тартар. В мире они пользуются большой популярностью. Я тоже его ел. А в Казахстане я попробовал сырое мясо конины. На ферме, где я сейчас нахожусь по приглашению хозяев, все условия для животных, – чистота, хороший уход за табунами. Поэтому я не боюсь, что могу чем-то заболеть, съев сырое мясо. Кызылординская конина нежная, мягкая, у нее особый приятный вкус. Это лучшее мясо, которое я когда-то ел!", — поделился шеф-повар.

Что касается казахской кухни, то Маттео она пришлась по вкусу.

"Мясо и коровье молоко в Казахстане идеального вкуса. Например, в Италии я молоко не пью вообще, мне не нравится его вкус, а в Казахстане и в России пью часто. Люблю есть баурсаки, бешбармак, правда, в этом блюде я с удовольствием ем любое мясо, казы, но тесто я не ем. Итальянцы любят не разваренное тесто, а для меня тесто в бешбармаке кажется немного разваренным. Кумыс и шубат я тоже пробовал, но пока я не готов пить эти напитки", — добавил Маттео Касталделло.

Как признается повар, он очень рад за казахстанцев, что у них есть возможность питаться натуральными, вкусными и полезными продуктами, которые в большом количестве производят в нашей стране. А еще он надеется, что он сможет создавать итальянско-казахские рецепты.

Ранее Zakon.kz писал о масленице по-казахски. В материале рассказывается о том, что в Казнете обрело большую популярность видео, где мужчина за накрытым столом кладет в блин 4 куска вареного мяса, и с удовольствием съедает.