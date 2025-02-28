Бьют и не любят: какие нарушения выявляют в детсадах и как остановить насилие

В воспитании все средства хороши – скорей всего, так считают некоторые воспитатели и порой перегибают палку. Вероятно, надеясь на то, что беззащитные дети не смогут дать сдачу и побоятся пожаловаться родителям. Однако следы побоев на их нежном теле практически сразу выдают конфликт.

В Министерстве просвещения РК рассказали Zakon.kz, почему чаще всего агрессоры отделываются лишь увольнением или штрафом.

Детский сад, как детский ад?

Казахстанцев продолжают потрясать новости об избиениях малышей в детских садах. Только в феврале 2025 года вопиющие случаи произошли в Астане, Алматы, Атырау и Карагандинской области. Например, в одном из фактов воспитательница мучала четырехлетнего ребенка: грубо обращалась, длительное время перекрывала ему дыхательные пути и таскала за ноги. Ее уволили, а деятельность дошкольной организации была приостановлена. А на сотрудницу завели уголовное дело. Если ее вина будет доказана, то ей грозит крупный штраф или арест до 40 суток.

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Безусловно, появляющиеся в соцсетях ролики – лишь верхушка айсберга. Они ужасают и невольно наталкивают родителей на мысль: не подвергается ли их чадо насилию?

Ответственность руководителя

На официальный запрос Zakon.kz ответила руководитель управления Департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Багымкул Куптлеуова. Она подчеркнула, что во всех детсадах и дошкольных учреждениях должны быть созданы условия для комфортного и безопасного обучения воспитанников. За это прежде всего ответственен директор организации. Он же в ответе за подбор кадров, их труд и отдых. С детьми могут заниматься только дипломированные и хорошо подготовленные сотрудники.

"Воспитателями могут быть лица, имеющие высшее и (или) послевузовское или техническое и профессиональное педагогическое образование, или высшее и (или) послевузовское и (или) техническое и профессиональное педагогическое образование по направлению "Дошкольное воспитание и обучение" или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, без предъявления требований к стажу работы. Основным требованием является соответствие наличию педагогического образования и стажа в дошкольной организации. Немаловажно наличие квалификационной категории". Багымкул Куптлеуова

Педагог не с улицы

Не редко в детсады, особенно в частные и, в частности, в селах, в штат набирают буквально любого согласившегося на такую сложную и ответственную работу, и у большинства кандидатов просто нет специального образования. А не нарушение ли это, мы уточнили в ведомстве.

"Прием на работу педагогов государственных организаций образования, в том числе воспитателей, осуществляется на конкурсной основе в информационной системе "Национальная база данных" в модуле "Прием на работу педагога". При отсутствии информационной системы в государственном органе – в бумажном формате. Порядок назначения на должности определен правилами, утвержденными приказом министра образования и науки РК от 21 февраля 2012 года № 57. Кроме того, лица без стажа, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или документ о педагогической переподготовке, а также желающие возобновить педагогическую деятельность, проходят оценку знаний педагогов. Согласно правилам, кандидат на должность наряду с другими документами предоставляет сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории". Багымкул Куптлеуова

Вместе с тем лица, окончившие организации высшего и послевузовского образования по государственному образовательному заказу и государственному заказу местных исполнительных органов c GPA не ниже 3,33 балла, принимаются на работу без прохождения конкурсных процедур при наличии документа о прохождении сертификации. В частных дошкольных организациях подбор и расстановка кадров осуществляются учредителями.

В министерстве уверены, что на позицию воспитателя лучше всего подойдет кандидат именно с педагогическим образованием.

"Для повышения качества кадрового состава необходимо создать соответствующие условия для педагогов. Согласно Закону "О статусе педагога", при осуществлении профессиональной деятельности у педагога есть свободный выбор способов и форм организации профессиональной деятельности при условии соблюдения требований государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, а также осуществление научной, исследовательской, творческой, экспериментальной деятельности, внедрение новых методик и технологий в педагогическую практику", – говорится в ответе на запрос.

Дефицит сотрудников

На сегодня в дошкольных организациях Казахстана работают 101,5 тыс. педагогов. Из них 58,8 тыс. человек трудятся в государственных, 42,7 тыс. – в частных. Потребность в педагогах составляет 18 554 (18,3%) и 14 530 (14,3%) педагогов в частных дошкольных организациях.

"Подготовка кадров по направлению "Педагогика дошкольного воспитания и обучения" осуществляется в 37 вузах по специальности "Дошкольное воспитание и обучение" – в 119 учебных заведениях технического и профессионального образования. Продолжается работа по профилизации вузов, осуществляющих подготовку педагогов дошкольных организаций. Наблюдается ежегодное увеличение количества студентов, выбирающих профессию педагога". Багымкул Куптлеуова

В рамках академической самостоятельности пересмотрены подходы к обеспечению входа в профессию педагога и содержанию образовательных программ, методов обучения. Для привлечения молодых квалифицированных специалистов в систему образования, в том числе в дошкольные организации, с 2021 года был принят ряд мер:

с 2020 года заработная плата педагогов дошкольных организаций повышена в два раза;

с 1 сентября 2023 года зарплата педагогов дошкольных организаций увеличена еще на 30%;

увеличено количество грантов на педагогические направления (в 2022 году – 15 273 гранта, 2023 году – 15 923, 2024 году – 15 973);

увеличен размер стипендии с 58 тыс. до 75 тыс. тенге для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям;

повышен проходной балл на педагогические специальности с 50 до 75 баллов, при этом средний балл ЕНТ абитуриентов, поступающих на педагогические программы, составил 115 баллов. В 2024 году присуждено 1797 грантов обладателям нагрудного знака "Алтын белгі", в 2023 году – 1528 грантов.

"Увеличивается количество образовательных грантов на подготовку специалистов с высшим образованием по педагогическим специальностям, выделенных местными исполнительными органами. Поэтому отмечается положительная динамика поступающих на педагогические специальности из числа талантливой молодежи". Багымкул Куптлеуова

Вопрос зарплаты и отпуска

Касательно заработной платы воспитателей, ее размер зависит от уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, объема выполняемой работы, а также наличия компенсирующих и стимулирующих доплат и надбавок за условия труда, работу в сельской местности и так далее.

"Начиная с 2020 года ежегодно заработная плата повышалась на 25% и за четыре года увеличилась в два раза. По поручению главы государства с 1 сентября 2023 года зарплата педагогов дошкольных организаций увеличена еще на 30%. Это позволило поднять среднюю зарплату до 280 тыс. тенге, ранее она составляла 195 тыс. тенге". Багымкул Куптлеуова

Система оплаты труда, должностные оклады, доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера воспитателю, осуществляющему профессиональную деятельность в государственных организациях, определяются в порядке, установленном законодательством Казахстана. А зарплата сотрудников частных детсадов определяется их учредителями или уполномоченным на то лицом в соответствии с законодательством РК.

"Воспитателям государственных дошкольных организаций предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней, пособие на оздоровление в размере не менее одного должностного оклада один раз в календарном году при предоставлении им очередного трудового отпуска. Кроме того, педагог имеет первоочередное право на получение направления в дошкольную организацию для ребенка", – дополнили в ответе на запрос. Багымкул Куптлеуова

Курсы повышения квалификации

По словам Багымкул Куптлеуовой, педагоги имеют право на непрерывное профессиональное развитие и выбор форм повышения квалификации. В целях непрерывного профессионального развития с 2023 года повышение квалификации педагогов дошкольных организаций проводится не реже одного раза в три года. В этом году курсы прошли 15 665 (58,5%) педагогов.

"Исходя из возможностей бюджета, в 2025 году планируется охватить курсами 3300 педагогов государственных дошкольных организаций. Образовательные программы курсов ПК для руководителей совершенствуются в части управления и менеджмента, педагогов – в части инноваций воспитательно-образовательного процесса и коммуникаций с детьми и родителями". Багымкул Куптлеуова

Кроме того, проводятся 72 часовые курсы повышения квалификации для педагогов-психологов дошкольных организаций по образовательной программе "Профилактика насилия над ребенком в организациях дошкольного образования".

"Программа направлена на улучшение качества работы психологической службы в дошкольных организациях, развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов дошкольных организаций в рамках профилактики насилия. Новизна программы заключается в том, что в ней отражен комплексный подход к разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ребенка". Багымкул Куптлеуова

Также министерством на протяжении двух лет организовываются бесплатные курсы педагогов частных дошкольных организаций за счет средств Центра педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы". За это время ими охвачены около полутора тысяч педагогов частных дошкольных организаций.

Не в наших полномочиях

На главные вопросы – сколько правонарушений было совершено в отношении детей в детсадах за последние годы, какого характера эти преступления, есть ли воспитатели, которые получили реальное наказание в виде лишения свободы – в Министерстве просвещения РК ответили коротко: "Данные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов".

Однако в ведомстве пояснили, почему во многих случаях воспитателя-агрессора просто увольняют либо штрафуют.

"Согласно Трудовому кодексу РК, в связи с неисполнением условий трудового договора работодатель имеет право изменять, прекращать и расторгать трудовые договоры с работниками. Кроме того, в реализацию Закона "О статусе педагога" в организациях образования и территориальных департаментах по обеспечению качества в сфере образования функционируют Советы по педагогической этике. Они рассматривают обращения физических и юридических лиц, в том числе педагогов, относительно нарушения норм педагогической этики. Предстатели Совета в пределах своей компетенции заслушивают педагогов, а также других причастных лиц. По результатам рассмотрения выносят руководителю организации образования рекомендации по укреплению трудовой дисциплины, профилактике нарушений педагогической этики и ответственности за допущенные нарушения". Багымкул Куптлеуова

Багымкул Куптлеуова рассказала, что в настоящее время министерством ведется активная работа по актуализации принципов и норм поведения педагогов с целью конкретизации требований к их действиям.

"Это позволит более точно регламентировать профессиональное поведение педагогов, повышение ответственности за их взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса. Работа по развитию и совершенствованию данных инициатив направлена на формирование морально-нравственных и культурно-идеологических качеств работников сферы образования, что будет способствовать повышению уровня доверия к педагогическому сообществу и улучшению образовательного процесса в целом". Багымкул Куптлеуова

Карательные меры

Тем не менее закон суров. В рамках Закона "О статусе педагога" действуют Правила педагогической этики, утвержденные приказом МОН РК от 11 мая 2020 года № 190. Документ регламентирует все нормы, определяющие действия педагогов в соответствии с требованиями закона, и направлен на формирование уважения к педагогической профессии через соблюдение норм этики.

"Согласно пп. 13) п. 7 Правил, педагоги как в служебное, так и в неслужебное время обязаны избегать использования своего статуса в корыстных и иных личных целях. Согласно закону, педагог обязан незамедлительно сообщать правоохранительным органам и руководству организации образования о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в том числе ставших известными ему в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования". Багымкул Куптлеуова

В частности, за рукоприкладство воспитатели могут быть привлечены к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса РК, по таким как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 140 УК РК), ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (ст. 141 УК РК), жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки (ст. 146 УК РК) и другие. За совершение которых предусмотрено наказание в зависимости от степени тяжести в виде штрафа, привлечения к исправительным или общественным работам либо лишение свободы.

Кроме того, согласно Кодексу Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", несообщение работниками организаций образования в правоохранительные органы о фактах совершения в отношении несовершеннолетних лиц действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере 10 МРП.

"В соответствии с Предпринимательским кодексом и Законом РК "О правах ребенка" Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК осуществляет государственный контроль в области защиты прав детей. В августе 2024 года Комитетом впервые разработаны и утверждены критерии оценки степени риска в сфере защиты прав ребенка в отношении деятельности дошкольных организаций. В 2024 году в соответствии с проверочным листом и на основании жалобы родителей были проведены два внеплановых контрольных мероприятия. Основными предметами проверки стали факты незаконного отчисления воспитанников, а также несоответствие условий Типового договора об оказании образовательных услуг, заключенного между дошкольной организацией и одним из родителей, установленным нормативным требованиям". Багымкул Куптлеуова

Тайна камер

Стоит учесть, что большинство вопиющих случаев становятся известны благодаря камерам видеонаблюдения. Так, в правилах размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение предусмотрено условие на получение госзаказа на дошкольное воспитание и обучение – наличие камер видеонаблюдения.

"Согласно стандарту, система должна вести наблюдение за обстановкой в помещениях и прилегающих территориях организации, оценивать ситуацию и идентифицировать лиц и объекты, а также визуально подтверждать факты несанкционированного проникновения на объект. Просмотр, контроль, хранение данных камер видеонаблюдения возложены на руководителя дошкольного образования. Срок хранения информации составляет не менее 30 суток". Багымкул Куптлеуова

В детских садах системой видеонаблюдения оборудуются: периметр территории, прилегающей к организации, главные и запасные входы/выходы, помещения и места массового скопления людей.

"Согласно инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования Казахстана, утвержденным приказом министра образования и науки РК от 30 марта 2022 года № 117, объекты образования с фактическим количеством персонала и воспитанников до 700 человек оснащаются системой видеонаблюдения. Руководитель детского сада на основании запроса родителей (законных представителей) ребенка, воспитывающегося в данном учреждении, предоставляет доступ к системе видеонаблюдения". Багымкул Куптлеуова

Для улучшения работы детсадов и безопасности детей все же министерством полностью пересмотрены подходы к выбору первых руководителей, которые будут назначаться на пять лет. Указанные изменения направлены на:

повышение прозрачности конкурсных процедур;

обеспечение системы образования квалифицированными кадрами, владеющими современными компетенциями управления;

предоставление равных возможностей молодым специалистам в конкурсных процедурах.

Мнение психолога

Касательно участившихся случаев побоев в детских садах экспертное мнение выразила психолог Юлия Киркица. Она отметила, что инциденты говорят о серьезных проблемах в системе дошкольного образования.

"Детский сад должен быть безопасным местом, где ребенок учится доверять миру и общаться с другими. Главное в работе с дошкольниками – это понимание, что каждый ребенок уникален". Юлия Киркица

Юлия Киркица пояснила, что правильная работа строится на нескольких ключевых принципах:

Это четкий режим и понятные правила. Дети лучше себя чувствуют, когда знают, чего ожидать. Например, после завтрака – занятия, потом прогулка, тихий час. Это создает у них чувство безопасности и предсказуемости.

Позитивное подкрепление. Вместо того чтобы постоянно говорить "нет" и "нельзя", лучше хвалить за хорошее поведение. "Как здорово ты убрал игрушки!", "Молодец, что поделился с другом" – такие фразы работают намного эффективнее, чем крики и наказания.

Конечно, важно выставлять границы. Некоторые ситуации могут быть опасны, в таких случаях можно говорить: "Так делать не надо, мы делаем так …", "Помнишь мы обсуждали правила…".

"Стрессоустойчивость воспитателя во многом зависит от правильного планирования дня. Я бы рекомендовала чередовать активные и спокойные занятия. Если видите, что дети перевозбуждены – включите спокойную игру или почитайте книжку. Быть спокойным 24/7 – это нереально. Мы все устаем, раздражаемся". Юлия Киркица

Фото: из личного архива Юлии Киркицы

Важно научиться замечать первые признаки стресса: напряжение в теле, раздражительность, желание повысить голос.

"Если вы чувствуете, что близки к срыву, лучше сделать паузу, выйти из группы (убедившись, что дети под присмотром), используйте технику успокоения. Вернуться, только когда вы действительно успокоились". Юлия Киркица

Психолог считает, что воспитатели выгорают от постоянной нагрузки, часто не получают нужной психологической поддержки. У каждого разный уровень стрессоустойчивости.

"Стрессоустойчивость – это как мышца, которую можно и нужно тренировать. Она не дается нам при рождении, но развивается через опыт, обучение и постоянную работу над собой. Часто срывы происходят из-за нереалистичных ожиданий. И родители, и воспитатели могут ждать, что дети будут всегда послушными, спокойными, будут все делать правильно. Но это невозможно – они учатся, исследуют мир, иногда шумят и балуются. Это нормально. Важно принять это и научиться реагировать спокойно. Ваше спокойствие – лучший пример для детей. Они учатся управлять своими эмоциями, глядя на вас. Если вы кричите – они будут кричать, если вы спокойны – они тоже научатся справляться со своими эмоциями спокойно". Юлия Киркица

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Крайне важно воспитателям не держать стресс в себе. Если становится тяжело, то лучше обратиться за помощью к коллегам. Профессиональное выгорание – это не проявление слабости, а сигнал, что нужна поддержка.