Где можно отдохнуть на Наурыз и по какой цене

В 2025 году казахстанцам выпадает на Наурыз пять выходных за счет государственного праздника. Не упустить возможность и рвануть за границу в эти дни – заветная мечта каждого трудящегося в Казахстане. Zakon.kz сделал подборку возможных направлений для отдыха по приемлемой цене.

Многие алматинцы стараются в длительные выходные организовать для себя мини-отпуск, чтобы отключиться от ежедневных задач и обязанностей, и сменить привычную обстановку. К путешествиям также располагает долгожданное время года.

Но как найти такие направления, которые позволят за три-пять дней осмотреть исторические места, увидеть ключевые достопримечательности различных стран и наполниться положительными эмоциями, а может, даже понежится на пляже?

Вот несколько вариантов для любителей туризма, которые праздничным застольям предпочитают заграничный отдых.

Как рассказала менеджер по международному туризму алматинской туркомпании Санда Тунгатова, отдых на длительные выходные лучше планировать заранее – за 1-2 месяца. Покупая туры заранее, а не накануне праздников или каникул детей, поездка обойдется дешевле, а лучшие места будут гарантированы.

"Европейские страны нужно бронировать минимум за месяц, а перед такими длительными праздниками – за два. Сначала осуществляется бронь тура, оплата, подтверждение и запись в визовый центр, и только после всех этих процедур необходимо подавать на визу, имея на руках все готовые документы. Ждать визу приходится от 10 до 50 дней, в зависимости от загруженности. Поэтому следует озадачиться подготовкой к путешествию заблаговременно", – объяснила менеджер по туризму.

Пляжный отдых

Тур на ласковый тропический остров Хайнань, расположенный на самом юге Китая, на две ночи на Хайнань обойдется в 350 тысяч, на 5 ночей – 550 тысяч с человека. В эту сумму включен отдых с перелетом на базе завтрака.

Фото: pixabay

Объединенные Арабские Эмираты славятся своими пляжами и морем. Действительно, здесь каждый найдет локацию по душе – ведь целиком полуостров омывают с юго-запада Красное море, с юга – Аравийское море и живописный Аденский залив, с севера и северо-востока – Оманский и Персидский заливы.

Фото: pexels.com

На три ночи отправиться в Эмираты можно по цене от 300 тысяч тенге с человека. Также предложение подразумевает проживание только с завтраками.

Вьетнам – древняя страна, расположенная на полуострове Индокитай. Эта точка на карте прекрасно подойдет для неспешного отдыха и релакса. Невероятное море, протяженные пляжи, древние памятники и живописная природа, теплый климат круглый год и экзотика на каждом шагу в сочетании с качественным сервисом и невысокими ценами, безусловно, обеспечат туристу незабываемые выходные.

Во Вьетнам из Алматы можно улететь почти на неделю – с 20 по 26 марта – за 460 тысяч с человека на базе завтраков.

Грузия

Кутаиси – один из древнейших грузинских городов и центров грузинской культуры. Кутаиси называют городом мая и роз. Это излюбленное место отдыха весной – на улицах второго по величине города в Грузии начинают расцветать магнолии и акации, и в его окрестностях распускаются цветы на абрикосовых деревьях.

Фото: wikimedia/Kober

Можно посетить Кутаиси и отдохнуть три дня, совершив прямой перелет с помощью одной из казахстанских компаний (без багажа, только с ручной кладью) за 295 тысяч тенге.

Близлежащее зарубежье

Как рассказал руководитель отдела внутреннего туризма туркомпании Дмитрий Кручинин, дни празднования Наурыза гости и жители Алматы могут отлично провести как в черте мегаполиса, так и за его пределами.

Удачным решением для тех, кто ценит артефакты истории и увлечен путешествиями по древним городам, станет в эти праздничные дни Узбекистан. Можно вдоволь насладиться отличной погодой, любуясь голубыми куполами и минаретами. Эта восточная страна притягивает путешественников своим гостеприимством, древними традициями и вкуснейшей кухней.

Фото: pixabay

Также можно отправиться по Узбекистану в двухдневный автобусный тур. Он обойдется в 150 тысяч тенге с человека. Нужно учитывать, что в программу отдыха входят завтраки, но цена не учитывает расходы на входные билеты в достопримечательности.

Если брать подобный туристический тур с авиаперелетом, то нужно добавить к путешествию еще 150-200 тысяч за рейс в обе стороны.

Есть еще варианты с посещением трех его ключевых городов – Туркестана, Ташкента и Самарканда. Это экскурсионное путешествие предлагает два варианта передвижения: на поезде и в спальном автобусе.

Стоимость тура на поезде с посещением Туркестана, Ташкента и Самарканда – 210 000 тенге на человека. Даты тура – с 20 по 25 марта.

На спальном автобусе тур будет осуществляться с 19 по 24 марта, стоимость начинается от 180 000 тенге на человека с посещением Ташкента и Самарканда.

Внутренний туризм

В длительные выходные в честь празднования Наурыза алматинские турфирмы предлагают следующие направления по местным достопримечательностям.

Можно рассмотреть поездку в Алматинской области на Чарынский каньон. Это уникальный природный памятник, который расположился в 195 км восточнее южной столицы. Это главная достопримечательность Чарынского государственного национального природного парка, образованного в 2004 году. Каньон протянулся вдоль реки Чарын на 154 км, высота отвесных гор достигает 300 м. Протяженность Чарынского каньона – 446 км.

Фото: flickr

Так, однодневный тур выходного дня на Чарынский каньон составит 9000 тенге на человека.

Вместе с тем можно организовать двухдневный тур на озеро Кольсай и Каинды с заездом на Чарынский каньон, который обойдется в 25 000 тенге на человека, включая проезд, проживание и частичное питание. Но в этом случае удастся налюбоваться красотами невероятных по красоте озер с пронзительно лазурной водой.

Фото: wikimedia/Jonas Satkauskas

Горячие источники Чунджа – курорт со слабоминерализованной водой – находятся в 300 км от Алматы в восточном направлении. Воды славятся целебными свойствами, даже непродолжительное купание в термальных минеральных источниках снимает стресс, благотворно влияет на кожу и суставы.

Любителям горячих источников предложены туры в Чунджу. Стоимость на 2 ночи – 3 дня варьируется от 43 000 тенге на одного человека, включая проезд и проживание в гостиницах.