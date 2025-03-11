Работа "от бордюра" и социальное напряжение: эксперты о лицензировании таксистов в Казахстане

В Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов. За это выступают в Генпрокуратуре и МВД РК. Инициативы силовиков поддерживают и депутаты. А вот эксперты говорят о рисках ухода таксистов "в тень". Какие плюсы и минусы таит в себе такой механизм, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Это предложение не так давно озвучил первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев. Мотивирует он это тем, что "таксисты находятся без сна и отдыха на дорогах, не проходят ежедневный медосмотр, а также не проверяется техническое состояние транспорта". В итоге, по его данным, только в прошлом году в стране с участием водителей такси было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранено больше 200.

К слову, новшество, озвученное Алькеневым, поддерживают и в МВД страны.

"Надо эти вещи контролировать, для того чтобы навести порядок в этой деятельности, так как это напрямую связано с безопасностью людей", – сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Экс-вице-министр внутренних дел, а ныне сенатор Марат Кожаев считает, что такие экономические отношения должны быть отрегулированы, а значит, нужны и правила, по которым люди будут работать и зарабатывать.

"Эта деятельность еще связана с перевозкой людей – это ответственность за жизнь, здоровье этих людей, за их имущество и так далее. И я считаю, что она должна быть четко отрегулирована. Во всем мире это так. Я думаю, что и у нас тоже должно быть так, потому что это связано с безопасностью: транспорт всегда являлся и будет, к сожалению, являться источником повышенной опасности, я "за" то, чтобы в этой сфере путем лицензии или других форм регулирования этой экономической деятельности навести порядок", – пояснил он свою позицию корреспонденту Zakon.kz.

Председатель республиканской Ассоциации служб такси Медет Курманов не отрицает необходимость регулирования рынка, так как на кону жизнь и здоровье сотен людей. Однако он не верит в то, что ситуация в корне изменится с введением лицензирования.

"Водители такси и без того "в тени", и государство этот рынок никак не регулирует сейчас – у нас сейчас более 95% рынка находится "в тени". Поэтому какие бы мы меры регулирования не вводили, они работать не будет. Сейчас, допустим, приняли закон о том, что физлица с января 2025 года могут стать перевозчиками. Но сколько водителей подали заявления? Кто их контролирует? Есть ли профилактика? Разъяснительная работа? Ничего не поменялось абсолютно. Сколько пугали, что будут жесткие меры, что все должны подать уведомление, что будет госконтроль, ничего не происходит и ничего не будет происходить", – говорит он.

Курманов отмечает, что все новшества в данной сфере практически нерабочие. И этому есть несколько примеров ранее, когда власти также усиленно пытались контролировать систему перевозок и самих таксистов. А всему виной то, что рынок в первую очередь не регулируется акиматами.

"Введут закон о лицензировании и скажут людям: "Вы должны теперь получить лицензию, чтобы работать в такси". Это то же самое, что они сейчас должны подавать уведомление. Никто не подает уведомления. Что меняется? Никто лицензирование не будет проходить. Ничего не поменяется", – уверен спикер.

Измениться ситуация может, по его словам, с введением саморегулирующихся организаций (СРО).

"Другого выхода мы не видим. Иначе вопросами на рынке никто заниматься не будет. Для чего нужно СРО? Для того, чтобы эти функции передать рынку, чтобы предприниматели, которые на рынке есть, могли объединится в СРО, принимать необходимые правила – там будут и агрегаторы, и перевозчики, и после этого начнется поступательное движение к цивилизованному развитию рынка. А сейчас никакого подхода нет вообще, а есть спрос, и кто-то его удовлетворит. В итоге сейчас агрегаторы снимают сливки с этого рынка. А проблемы никто не решает: тарифы, качество, безопасность, никто не занимается, почему тарифы такие, почему водители такие. И в итоге все хаотично развивается", – мотивировал эксперт.

У самих же таксистов предлагаемые нормы вызывают недоумение: легче будет, говорят они, тогда работать "в тени".

"Опять все начнут работать "от бордюра", а там налоговая уже не сможет за ними уследить – "в тень" уйдут", – говорит водитель такси.

По его словам, и без этого агрегаторы следят за работой извозчиков: ведут не только статистику положительных и отрицательных отзывов от клиентов, но и данные, сколько раз за день водитель нарушил правила дорожного движения, сколько раз превысил скорость, допустил грубую езду, и если минусов в работе будет много, то ему до пяти часов снизят количество заявок, а если и будут ставить, то самые невыгодные и дальние.

"У них есть своя система мотивации и своя система наказания водителей", – пояснил он.

Другие водители такси указывают еще на один возможный риск.

"Многие таксуют после основной работы, среди них есть и госслужащие, как и я, например, то есть мы потенциально уже не получим такую лицензию и, соответственно, можем остаться без дополнительного источника доходов, что скажется непременно на уровне нашей жизни", – говорит он.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что лицензирование станет дополнительным пунктом расходов у таксистов.

"Они и так зарабатывают немного, чтобы еще на них что-то сверху положить. Я так понимаю, что лицензия есть у таксопарков, они дают доступ к программе таксистам, заключают с ними договор. Каждому таксисту зачем лицензия? Режим отдыха легко может регулировать агрегатор такси. Через каждые четыре часа сервис может выключаться на час для отдыха. Это легко решается. За техническим состоянием таксист сам заинтересован следить, это его средство заработка, вряд ли он будет на развалюхе ездить круглые сутки. То же самое касается и здоровья – человек зарабатывает, сидя за рулем, он будет беречь свое здоровье, чтобы не лишиться заработка. А если стоимость будет высокой, конечно, таксисты уйдут "в тень". На популярных агрегаторах каждая поездка застрахована для пассажира, с каждой поездки платятся налоги. Если таксисты уйдут "в тень", кому это будет выгодно?" – отмечает эксперт.

При этом, по его словам, риски аварий с участием таксистов не больше, чем у остальных водителей.

"На мой взгляд, большинство таксистов водят аккуратно, поскольку автомобиль – это их заработок. А штрафы минусуют заработок, тем более – аварии. Плюс стиль вождения влияет на оценку пассажира, выстраивая рейтинг водителя. При низком рейтинге он будет меньше получать заказов, а при определенном уровне и вовсе будет отключен. Им это не надо. По моим наблюдениям, они стараются. Я не понимаю смысла этого лицензирования, кроме как создать еще одну нагрузку на таксистов, открыть лишние расходы на медосмотр, лицензию и техосмотр. Никак это не повлияет на безопасность движения. Зато создаст социальное напряжение", – резюмировал Алексей Алексеев.

Депутат Сената Андрей Лукин постарался несколько сгладить острые углы. По его словам, все эти вопросы обсуждаются, и решений по ним еще не принято. Как бы то ни было, считает он, во главу угла надо ставить вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан, а также создание комфортных условий по передвижению.

"Необходимо выслушать все стороны, и в первую очередь, конечно же, выслушать мнение наших казахстанцев, затем, естественно, самих участников, которые осуществляют эту деятельность в такси. Все вопросы, все эти предложения заслуживают внимания, и на сегодняшний день идет их обсуждение – было внесено соответствующее предложение, но результаты мы, естественно, увидим несколько позже", – отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане законодательно ввели лицензирование перевозчиков такси, а в России с 2023 года принят закон о такси, подобные инициативы работают в Азербайджане и США. Там также осуществляют контроль за перевозчиками такси и лицензируют эту деятельность.