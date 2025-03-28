Правда о трудовых спорах: готовы ли работодатели договариваться с наемными работниками

Один из главных советов юристов, которые специализируются на трудовых спорах, заключается в необходимости держать в порядке все документы. Корреспондент Zakon.kz взяла интервью у специалиста в области права Асылбека Бирмагамбетова и узнала, как правильно защищать свои трудовые права.

– С какими проблемами чаще всего обращаются к вам работники? Это по-прежнему отсутствие трудовых договоров, переработки без оплаты, задержки заработной платы?

– Проблемы в трудовой сфере сохраняются, хотя многое изменилось в лучшую сторону. Если сравнивать с ситуацией, что мы наблюдали несколько лет назад, то сейчас количество обращений по поводу невыплаты заработной платы сократилось. Большинство предпринимателей все же соблюдают законы. Это и выгодно, и сохраняет репутацию.

Но проблемы все еще есть. По-прежнему не все работодатели заключают трудовые договоры. А если и заключают, то, как правило, в одном экземпляре, который остается у работодателя.

Бывает и так, что новый сотрудник сразу же пишет заявление "об увольнении по собственному желанию" с открытой датой. На всякий случай. Конечно, в таких условиях не идет речь ни о пенсионных, ни о социальных отчислениях. А при конфликте такое заявление сильно усложняет ситуацию.

Здесь важно понимать: ответственность лежит не только на работодателе. Многие работники сами уклоняются от официального трудоустройства, особенно если есть проблемы с документами или исполнительными листами по долгам. Это может показаться комфортным для обеих сторон, но как только возникает спор, возникают серьезные проблемы.

Мы стараемся решать подобные конфликты без суда. Обычно обе стороны этого и не хотят. Работодатель не желает лишнего шума, а работник хочет просто вернуть свои деньги. Мы часто выступаем в роли медиаторов – помогаем договориться и найти компромисс.

– Люди готовы идти за защитой своих трудовых прав в суд?

– Работники начинают говорить о своих правах только тогда, когда они уже нарушены. Это означает, что в момент трудоустройства они либо не знали о своих правах, либо сознательно не настаивали на их соблюдении. К сожалению, правовая неграмотность встречается очень часто.

Иногда люди приходят с желанием "отомстить" работодателю и хотят огласки. В таких случаях просят опубликовать историю в СМИ. Но как только мы начинаем проверять факты, просим дополнительные документы, переписку или подтверждение их слов, начинается процесс переговоров.

Обратиться в суд готовы немногие. Это всегда крайняя мера. К ней прибегают в том случае, когда другие пути не сработали. К тому же это не просто и не бесплатно. Нужны деньги на адвоката, на госпошлины. Да и времени уйдет немало.

– В каких случаях иск в суд – это эффективное и оправданное решение?

– Если есть документальные доказательства, если по закону зашли в тупик. Например, у человека есть подписанный трудовой договор, но работник не получает зарплату уже несколько месяцев, а работодатель игнорирует обращение. Или если человека уволили, особенно с нарушением процедур. Например, это может быть отсутствие приказа, акта или объяснительной работника. Также бывают случаи, когда работника увольняют до достижения им пенсионного возраста или из-за наступления беременности. Это серьезное нарушение, и в суде его всегда можно оспорить.

Но если нет никаких документов и все происходит "на словах", дело может быть очень сложным. Даже если работник сто раз прав, без доказательств суд просто не сможет встать на его сторону.

– Потому и популярны медиативные технологии в разрешении трудовых конфликтов...

– Да, часто проще договориться. Более того, практика показывает: работодатели готовы идти на контакт, но только в том случае, если появляется третья сторона. Например, общественные организации или правозащитники.

Когда человек сам добивается справедливости, он может месяцами ходить по кабинетам и получать отписки. Но стоит нам подключиться, назначить встречу или просто позвонить – процесс меняется. Иногда вопрос решается одним звонком. Но чаще приходится вести диалог, напоминать о себе, предупреждать о возможных действиях и последствиях. Тогда работодатель идет на компромисс.

Недавно была подобная ситуация с одним из костанайских предпринимателей: работник четыре месяца обивал пороги предприятия, чтобы получить заработанное. Только после нашего звонка и последующих напоминаний о себе с человеком произвели полный расчет. До суда дело не дошло, хотя мы подготовили все документы.

– Что важно понимать, если работник собрался судиться с работодателем?

– Главное – это доказательства. Даже самая справедливая история не поможет, если она не подкреплена фактами. Например, подписанный трудовой договор, приказ о приеме на работу, расчетные листы по зарплате, переписка в мессенджерах или по электронной почте, свидетельские показания коллег. В этом же списке аудио- или видеозаписи, но с ними необходимо быть осторожными. Суды не всегда принимают их в качестве доказательств.

Но когда всего этого нет, то выиграть дело почти невозможно. Например, человек работал без контракта, зарплату получал "в конверте". В таких спорах суд вряд ли поможет, потому что официальных документов, подтверждающих сотрудничество с предприятием, у работника нет.

Очень сложно тогда, когда сам работник подписывает документы "задним числом" или заранее пишет заявление об увольнении.

Я всегда рекомендую людям думать о своих правах заранее. Нужно иметь смелость оформлять трудовые отношения правильно – договор в двух экземплярах. И их нужно хранить, не соглашаться работать по старым правилам, если официально они изменились: график работы или отпусков, объем соцпакета и т.д. Это не только защитит вас в будущем, но и придаст уверенности в настоящем.

Казахстанцы имеют возможность получать юридические консультации по самым разным вопросам удаленно и безоплатно. Связаться со специалистами казахстанцы могут с помощью видеозвонка или через специальный сайт.

О том, какие меры по повышению правовой грамотности казахстанцев принимают сегодня, ранее в интервью Zakon.kz рассказал министр юстиции Азамат Ескараев.