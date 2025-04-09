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Статьи

НДС против "серых" схем: дробление бизнеса под ударом

проценты , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 12:24 Фото: freepik
На первом чтении в Мажилисе проект нового Налогового кодекса вызвал живое обсуждение. Одним из ключевых вопросов стало изменение порога для постановки на учет по НДС и самой ставки налога, сообщает Zakon.kz.

Правительство, по словам вице-премьера – министра нацэкономики Серика Жумангарина, пошло на компромисс: предложено установить порог регистрации по НДС на уровне 40 млн тенге. Это больше, чем ранее предлагавшиеся 15 млн, но значительно меньше действующего значения – 78,6 млн.

Одновременно предложено повысить ставку НДС с нынешних 12% до 16%. Жумангарин подчеркнул, что такой шаг – компромисс между фискальной нагрузкой и интересами бизнеса. Но этот компромисс, как признал министр, обернется потерей порядка 160 тысяч потенциальных налогоплательщиков и недополучением 400 млрд тенге доходов в бюджет.

Экономист Алмас Чукин комментирует ситуацию жестко и откровенно.

"Тут не важна абсолютная цифра, важна политика. Порог и перечень видов деятельности – вот что определяет суть. Государство в каком-то смысле правильно действует, стараясь объединить две экономики – "белую" и "серую" – в одну. Вывод из тени малого бизнеса должен быть целенаправленным".Алмас Чукин

По словам Чукина, важнейший момент – не просто снижение порога или изменение ставки. Вопрос глубже: в чем участвует малый и средний бизнес? В потребительском сегменте (B2C) или в бизнес-среде (B2B)?

"Казахстан – в целом "страна НДС". Это сквозной налог. Он передается по всей цепочке: от производителя до потребителя. И когда крупный бизнес сталкивается с тем, что его контрагенты работают по упрощенке и не платят НДС, нарушается вся логика системы. Им просто неоткуда брать зачет, а он платит за них. В попытке сэкономить компании дробятся, формируя несколько "малых бизнесов" из одного большого. В итоге – полная неразбериха в налоговой системе, и бюджет теряет деньги".Алмас Чукин

Таким образом, по мнению экономиста, речь идет не просто об изменении цифр, а о попытке навести порядок в архитектуре бизнеса и налогообложения. Государство старается сузить сферу применения упрощенного режима, убрать лазейки и сделать систему более целостной.

"То, что названо компромиссом, – это тактический маневр. Правительство не отказывается от своей политики. Курс остается прежним: сбалансировать систему, закрыть серые зоны и вернуть бизнес в единую налоговую плоскость".Алмас Чукин

Как показывает ход обсуждений, вопрос с НДС – это не просто бухгалтерия. Это зеркало всей экономической политики. И даже если порог будет снижен, это, по мнению эксперта, некритично. Куда важнее четкая и справедливая логика самой налоговой системы. 

Ранее Серик Жумангарин рассказал, в каком виде в Казахстане будет введен "налог на роскошь".

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Андрей Валентинов
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