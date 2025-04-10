Почему вам могут не дать кредит, даже если вы думаете, что вы его заслужили

Несмотря на устойчивое мнение, будто в Казахстане практически все граждане "закредитованы" и любой желающий может без труда получить кредит, реальность банковского сектора оказывается совсем иной, сообщает Zakon.kz.

Отказы по заявкам на займы, особенно беззалоговые, давно уже стали не исключением, а нормой. Так что же стоит за мифом о "легких деньгах" и кому на самом деле кредиты даются труднее всего?

Иллюзия кредитной доступности

По данным Национального банка Казахстана за IV квартал 2024 года, из 20,2 млн поданных заявок на беззалоговые потребительские кредиты было одобрено только 5,95 млн. Это означает, что 70% заявителей получили отказ. Средний уровень одобрения по данному виду займов составил лишь 29,5% – это самый низкий показатель среди всех категорий.

Для сравнения, показатели одобрения по другим видам кредитов:

кредиты крупному бизнесу – 60,3%;

кредиты среднему бизнесу – 41,2%;

потребкредиты под залог – 35,9%;

малый бизнес – 33,1%;

ипотека – 31,2%;

автокредиты – 18,5%.

Таким образом, беззалоговые кредиты – одни из самых недоступных, несмотря на то, что именно их чаще всего воспринимают как "легкие деньги".

Почему отказывают в деньгах?

Банки Казахстана значительно ужесточили требования к заемщикам. Это связано как с регуляторными ограничениями (например, новыми правилами по лимитам и необходимостью согласия супруга при займе свыше 1000 МРП), так и с ростом внимания к управлению кредитными рисками. Банки сегодня не заинтересованы в наращивании массовой задолженности – они работают на долгосрочную устойчивость, подчеркивает работник банка Алия Дусматова.

По ее словам, особое внимание при одобрении кредита уделяется:

уровню официального дохода;

кредитной истории (наличие просрочек — почти гарантированный отказ);

долговой нагрузке (коэффициент долгов к доходу);

социальному статусу (например, стабильность работы, наличие имущества).

"Если у человека нет достаточных возможностей для выполнения своих финансовых обязательств, банк, скорее всего, откажет в выдаче кредита. Ведь банковский кредит – это своего рода финансовая возможность, а высокая кредитоспособность – показатель, доступный не всем". Алия Дусматова

Как выглядит Казахстан на фоне других стран?

Вопрос закредитованности домохозяйств является ключевым индикатором финансовой устойчивости. Как подсчитали специалисты Finprom.kz, соотношение долгов домохозяйств к ВВП в Казахстане составляет всего 15,2% – один из самых низких показателей в мире. Это почти в четыре раза меньше, чем пороговые значения, начиная с которых могут возникать системные риски (60%).

Для сравнения:

Россия – 22,2%

Китай – 63,7%

США – 72,9%

Канада – 102,2%

Швейцария – 126,5%

Великобритания – 77,8%

Южная Корея – 93,5%.

Даже Индия и ЮАР, которые считаются умеренно развитыми странами, имеют более высокий уровень долговой нагрузки – 39,2% и 33,9% соответственно.

Стоп-кредит для молодых

Финансовая система Казахстана демонстрирует осторожный подход к кредитованию, и банки, вопреки мифу, отказывают большинству заявителей. Это не признак черствости банковского сектора, а показатель его зрелости, считает финансист Арман Бейсембаев.

"На мой взгляд, нужно ужесточать законодательство для кредитных организаций, в том числе и онлайн-микрокредитов, чтобы у них был жестче фильтр клиентов". Арман Бейсембаев

Таким образом, миф о "легких деньгах" не выдерживает критики: получить кредит в Казахстане – задача далеко не простая. А высокие барьеры – это в конечном счете защита как для банков, так и для самих граждан от попадания в долговую ловушку.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане планируют изменить правила выдачи кредитов для молодых казахстанцев, что может усложнить доступ к кредитованию гражданам до 21 года. По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), среди молодежи с 18 до 21 одного года наблюдается угрожающий рост проблемной задолженности. В связи с этим в январе 2025 года был принят нормативно-правовой акт, который ограничивает выдачу кредитов молодежи.

Теперь при выдаче кредитов будут учитываться только официальные подтвержденные доходы, и заведомо неплатежеспособным молодым людям кредиты выдаваться не будут.