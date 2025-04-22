Из партизанских лесов в хлебные степи: история 98-летнего ветерана из Акмолинской области

В Акмолинской области остались лишь три ветерана, для которых Великая Отечественная война – не просто строчка в летописи, а часть собственной биографии, где детство прошло под звуки тревог, а юность – на передовой.

Память о тех тяжелых временах хранится в их семьях. Родные Иосифа Комина из Макинска поделились историей отца, который в 14 лет ушел в леса Беларуси к партизанам и после Победы нашел свое счастье в целинных степях Казахстана. В гостях у семьи Коминых побывал корреспондент Zakon.kz.

Иосиф Комин родился в 1927 году в селе Бильдюги в Беларуси. По словам дочери ветерана Раисы Петровской, из-за войны отец успел окончить только четыре класса. В 14 лет он ушел сражаться в леса вместе с партизанами.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Папа был еще подростком, когда началась война. Он жил в Беларуси вместе со своей матерью. У него был старший брат, который погиб на фронте. Тогда, в 1941 году, немцы оккупировали западную часть страны. Во время захвата отец и его мама взяли только корову и ушли к партизанам, где присоединились к движению "Бригада имени Жукова". На детей фашисты почти не обращали внимания, поэтому его часто отправляли на разведку. Так и прошла его партизанская жизнь…" – вспоминает Раиса Петровская.

Уже в 17 лет молодого партизана призвали в ряды Красной армии, где он прослужил семь лет. Празднование Победы пришлось как раз на годы его службы.

"В 1944 году после освобождения Беларуси его забрали в армию и отправили в город Вологда. Там его определили сапером. Как рассказывал папа, был случай, когда он чуть не погиб на службе. Взорвалась бомба, и его отбросило взрывной волной. О победе он узнал как раз в то время, когда проходил службу. Всегда со слезами на глазах вспоминал тот день: как услышал, что война закончилась, что победили. Люди плакали от радости, повсюду звучали крики счастья", – делится дочь ветерана.

По окончании службы Иосиф Комин поехал работать на вагонный завод в Калининград. Там же он познакомился со своей будущей супругой. А в 1954 году вместе со своей семьей отправился осваивать целину в Казахстан.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"В Калининграде родился старший сын. Позже уже переехали в село Вознесенка Макинского района Целиноградской области. После войны папа в течение 34 лет работал в системе хлебозаготовок – на элеваторах. Был комбайнером, инженером, мастером, механиком и машинистом. Трудился день и ночь, никогда не сидел на месте", – поделилась Раиса Петровская.

Родные вспоминают, что ветеран всю жизнь занимался домашним хозяйством. Голодное детство и суровая юность показали ему, что самое страшное – видеть, как страдают близкие. С тех пор его единственное желание – чтобы семья никогда не знала нужды. И до сих пор он спрашивает у детей, где их корова…

"Наша семья раньше всегда держала хозяйство. Сейчас он забывает, что коровы уже давно нет, и все равно спрашивает. Каждый раз, когда вспоминает войну, начинает плакать. Говорит, что наголодался в детстве и юношестве. Нас воспитывал с такой установкой, что никто не должен голодать", – делится воспоминаниями дочь ветерана.

Из-за состояния здоровья Иосиф Иванович плохо слышит и говорит, но, несмотря на это, он передал свое напутствие молодому поколению.

"Сегодня молодежь живет прекрасно – обуты, одеты, всем обеспечены. Есть все условия. Нужно только учиться и трудиться", – говорит ветеран.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Иосиф Комин – настойчивый и целеустремленный человек. В свои 40 лет он вновь сел за парту – в вечерней школе, а затем получил специальность в техникуме. До 90 лет он оставался активным: играл на гармошке, участвовал в семейных праздниках, где даже танцевал, поднимая настроение родным и близким.

5 мая ему исполнится 98 лет. Несмотря на преклонный возраст, ветеран планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы – возложить венок к памятнику в честь погибших.

За мужество и самоотверженность Иосиф Комин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями за освобождение Беларуси, Жукова, "Ветеран труда", а также 8 юбилейными медалями.