Стояли на передовой: член АНК рассказал, как волонтеры помогают казахстанцам

Ассамблея народа Казахстана давно стала не просто институтом, а огромной системой, пытающейся найти ответы на множество вопросов. Не остается она в стороне и от переживаемых страной потрясений. Об этой стороне АНК – в материале Zakon.kz.

По наблюдениям члена Ассамблеи народа Казахстана Рустама Кайрыева, главным посылом сессий АНК всегда было укрепление единства казахстанского общества.

"Именно оно поможет преодолеть все вызовы, которые становятся перед страной ввиду всех международных событий, особенно неблагоприятных. Ежегодно в сессии принимает участие глава государства, он же председатель Ассамблеи. И это собрание не "для галочки", там вырабатываются дальнейшие стратегии, там президентом даются конкретные протокольные поручения. И все присутствующие, среди которых чиновники, депутаты, общественные деятели, активисты, причем разных поколений, берут это в исполнение, и не только реализуют то, о чем говорит председатель АНК, а также вносят собственные предложения. Они проводят активную работу в регионах и знают, что необходимо для улучшения качества жизни", – уверен спикер.

Вместе с тем, продолжает он, из года в год АНК расширяет границы, в ее ряды входят активные структуры: Совет аксакалов, Совет матерей, Научно-экспертный совет, "Ассамблея жастары", Благотворительный центр "Жомарт жан", Клуб журналистов АНК и др., которые по своим направлениям выполняют массу работы.

"Показателей достигнуто много. К примеру, давайте возьмем главные неблагоприятные события прошлого года – это паводки. Все члены АНК и этнокультурных объединений, молодежь и волонтеры организовались моментально, запустив республиканскую акцию "Жүректен жүрекке". За считаные часы открылись штабы по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков во всех 20-ти регионах Казахстана. Более 12 тыс. волонтеров "Ассамблея жастары" пополнили ряды штабов и отправились в пострадавшие регионы оказывать помощь, стояли на передовой, помогая эвакуированным и укрепляя береговые линии. Я сам отправился в Атыраускую область, а затем в самый затопленный регион, Петропавловск, куда доставил гуманитарный груз от штаба АНК из Алматы. Также с волонтерами помогал организовывать укрепляющие сооружения. В общем АНК оказала помощь на сумму свыше 1 млрд тенге. Потом пошел второй этап акции "Жүректен жүрекке" – это восстановление домов и покупка новых для пострадавших семей. И это только один кейс, а у АНК их очень много", – вспоминает Кайрыев.

Он отметил и ежегодное пополнение рядов. Так, на сегодняшний день в состав АНК входят руководители и активисты республиканских и региональных этнокультурных объединений, известные общественные деятели, политики, депутаты Парламента и региональных маслихатов, бизнесмены, журналисты, творческая и научная интеллигенция, аксакалы, молодежь. Впрочем, за каждым из них, как подчеркнул собеседник, стоят еще десятки и сотни общественных активистов.

"При этом АНК объединяет не только представителей этнических групп – это ошибочное суждение. Она консолидирует все казахстанское общество, выполняет общегосударственные задачи. Активисты АНК входят во многие советы и союзы, представлены в Парламенте и маслихатах, работают в разных государственных и частных учреждениях, которые укрепляют экономику, культуру, социальное благополучие. Члены АНК как общественные активисты реализуют многие государственные программы или продвигают их в массы, поэтому роль АНК в реализации государственной политики, направленной на улучшение благосостояния граждан, довольно высокая!".

На текущий момент, считает Кайрыев, Ассамблея уже не нуждается в популяризации, поскольку и так заявила о себе во множестве стран, готовых брать на вооружение ее опыт и подход к работе.

"На собственном примере. Я как активный член АНК и общественный деятель много где делился опытом Ассамблеи – в России, Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, ОАЭ и даже в США. В частности, проводил встречу в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Они сами назвали свое общество многонациональным, но признали нашу модель общественного согласия успешной и представляющей интерес. Я вам скажу больше, у нас есть послы дружбы из разных стран, так как за годы своей деятельности АНК доказала свою значимость в укреплении межэтнического согласия и политической стабильности, продемонстрировала высокую эффективность своей работы, особенно учитывая сложную полиэтничную структуру населения", – рассказал он.

Первые послы АНК были назначены решением совета в 2018 году. Ими стали видные общественные деятели Российской Федерации, Германии, а также руководитель казахского культурного центра в Аргентине. Среди стран, где на данный момент представлены послы дружбы АНК, Германия, Франция, Узбекистан, Россия, Аргентина, Азербайджан, Кыргызстан, Польша, Турция, Болгария, Таджикистан, Армения, Республика Корея.

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева созвана очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом стало известно 20 марта 2025 года.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.