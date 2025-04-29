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Марш и оркестр под балконом: в Актау чествовали ветерана трудового фронта

Ветераны, День Победы, 9 мая, Великая Отечественная война, труженики тыла, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:35 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
Борису Дашковскому исполнилось 11 лет, когда началась война. В то время он жил в небольшом украинском селе в Херсонской области. Взрослые ушли на фронт, а детям приходилось пахать, сеять и убирать урожай, ухаживать за скотом и даже осваивать профессию комбайнера, передает Zakon.kz.

С утра у балкона ветерана трудового фронта заиграл военный оркестр. Музыканты исполнили известные песни военных лет – те, что помогали выжить, не упасть духом и ковать Победу.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В исполнении военного оркестра Национальной гвардии прозвучали "Смуглянка", "Огонек", "Катюша", "От героев былых времен", "Журавли". Сам труженик тыла стоял на балконе 4-го этажа – спуститься не смог из-за больных ног.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Мы исполнили 10 известных композиций, а вообще в нашем репертуаре их более 200. Одни более известные, другие – менее. Но сегодня мы видели, что нам подпевали все – во двор вышли соседи ветерана, останавливались прохожие и слушали. Все кричали ветерану: "Спасибо!" – говорят музыканты военного оркестра Национальной гвардии РгК "Батыс".

Под музыку "День Победы" перед домом ветерана прошли маршем военные моряки и гвардейцы. Сам Борис Дашковский признался – такое внимание ему очень приятно.

"Когда началась война, мне было 11. Отец ушел на фронт, там и погиб. А нам, 10 и 11-летним пацанам приходилось работать за взрослых. Работал и комбайнером, и трактористом – в поле с раннего утра и до поздней ночи. Долгое время мы были в оккупации, а потом, когда объявили, что мы победили, помню, как все люди в селе и плакали, и смеялись, и поздравляли друг друга", – рассказывает Борис Дашковский.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В 60-е годы по распределению Борис Дашковский попал в Шевченко (ныне Актау).

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

До пенсии проработал сварщиком – строил город у моря. Здесь же родились два сына. Сейчас у Бориса Дашковского шесть внуков и два правнука.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Отец еще держится бодрячком, все помнит, сам себя обслуживает. Только вот в последние годы стали сильно болеть ноги. Конечно, мы с братом помогаем, живем рядом", – говорит Александр Дашковский, младший сын ветерана.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Ветерану подарили подарки, а оркестр перед домом продолжал играть полюбившиеся всем песни. 

Ранее мы писали, что студенты Костаная отдали дань уважения подвигу героев ВОВ. В Казахстане до 8 мая проходит акция "Ардагерім – ардағым", которая охватит не только областные, но и районные центры региона, продолжая традиции уважения и поддержки ветеранов.

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Кирилл Александров
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