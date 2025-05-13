Истории из скетчбука: вдохновляющие картины и зарисовки 19-летнего алматинца

Врожденный талант или приобретенный навык, пожалуй, в этом случае нисколько не важны. Ведь работы Давида Ана – настоящее загляденье. Будь то красивые картины с глубоким смыслом или пронзительные истории из будней Алматы, перенесенные в скетчбук.

Вдобавок восхищает то, что автору всего 19 лет. Zakon.kz предлагает окунуться в богатый мир красок и сюжетов искусного художника.

Давид Ан всерьез увлекся рисованием с семи лет. Участвовал в различных конкурсах, и его работы всегда были достойны наград. Они были не только красиво оформлены, но и полны философии. В школьные годы юный художник организовал ряд выставок. Благодаря одной из них он сумел передать свое творчество лично в руки кумира Димаша Кудайбергена.

Фото: из личного архива Давида Ан

"В 2021 году, когда я заканчивал 9-й класс, завершился карантин, социум возвращался к прежней жизни. И в честь этого я решил устроить персональную выставку "Феникс". Для этого готовил тематические работы. Как раз, написав картину с бегущим конем, лакируя ее, спонтанно почувствовал желание изнутри, что хочу подарить ее Димашу Кудайбергену. И объявил об этом. Люди приходили на выставку, снимали видео и отмечали певца. Внезапно пришла весть о том, что он согласился встретиться со мной. Счастью не было предела. Мы тогда быстро собрались и поехали на встречу. Меня провели к нему, и я ему передал картину. Мы сфотографировались и пообщались. Он очень классный и добрый человек. Димаш оставил мне автограф с пожеланиями, который стоит у меня на полке, и я на него каждый раз смотрю", – с улыбкой вспоминает собеседник.

Фото: из личного архива Давида Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

Давид Ан твердо решил – станет художником. После школы поступил в колледж, где скромный и стеснительный подросток остепенился и с большей силой полюбил изобразительное искусство.

"Для меня было очень волнительно поступать в колледж. Я сильно переживал за экзамены. Усиленно готовился, много рисовал в те дни, придумывал композиции, которые сотни раз перерисовывал, чтобы потом с первого раза все получилось. Так и случилось, я поступил на грант. Студенческая жизнь – невероятные ощущения, новые люди, знакомства. Я был скован, но творческая атмосфера вдохновляла меня, и в какой-то момент мне удалось раскрыться". Давид Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

На протяжении трех лет студент изучал академическую живопись. Он начал понимать все прелести такого жанра, как портрет. Передавать на холсте жесты людей, их эмоции, характер, настроение оказалось отдельным видом искусства. Также он обучился азам натюрморта и пейзажа, что не менее интересно.

"Последний третий курс нас готовили к написанию диплома. В мае мы приступили к рисованию на холсте. Свой дипломный проект я посвятил теме кино, поскольку моя родная сестра Альмира Турсын – актриса. Я хотел изобразить атмосферу, которая царит за гранью того, что мы видим на экране. Так, на холсте появился бурный съемочный процесс: актриса, режиссер, оператор и звукорежиссер. Нарисовал я их в винтажном ретростиле. Цвета выбирал немного старомодные. Защитил дипломный проект на 100 баллов". Давид Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

В настоящее время студент заканчивает первый курс Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Он признается, что полюбил процесс учебы и получает от него эстетическое наслаждение. Ведь познавать что-то новое – значит наделить себя новыми способностями.

"При поступлении в академию нужно было нарисовать фигуру человека. А она достаточно сложная, структурированная, где множество костей и мышц. Я изучал анатомию, чтобы правильно строить телосложение. Это помогло мне получить высшие баллы на экзамене и бесплатно учиться. Первый курс был плодотворный. В академии учат не только эффективно работать, но и выставляться. Буквально недавно я участвовал в выставке "Байконур". Куда пришло много гостей. А это отличный шанс проявиться студентам". Давид Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

Юноша поделился, что вдохновляет его нечто прекрасное и обыденное: красота нашего мира, городская инфраструктура и загадочные люди. Он с большим удовольствием рисует улицы Алматы. А еще практически всегда при себе имеет скетчбук, куда переносит яркие истории из увиденного.

Фото: из личного архива Давида Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

"В последнее время я увлекся жанром портрета, потому что очень интересно наблюдать за окружающими людьми, которые живут в своем ритме и каждый чем-то занят. Гуляя по городу, я делаю зарисовки в свой скетчбук. Меня могут вдохновить даже повседневные события, допустим, как мы сидим на парах. Еще сил придает музыка, я слушаю как классическую, особенно Фридерика Шопена и Ференца Листа, так и современных авторов. Порой в вальсе звуков и нот в голову приходит образ, чем чаще слушаешь музыку, тем отчетливее становится образ и хочется его нарисовать. Сериалы, фильмы тоже влияют, думаешь – здорово, захватывающая история. Так возникают фантазийные персонажи". Давид Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

Фото: из личного архива Давида Ан

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Еще художник говорит, что плотно "подсел" на масло. Сейчас активно работает с этой краской. И выяснил для себя, что этот материал ведет себя совсем иначе, нежели акрил или карандаши. С ним Давид Ан предпочитает вдаваться в детали. Оттого и картины могут требовать больше времени, иногда месяц и более. Зато передавать каждую мелочь с душой – это ответственный подход к работе и преданная любовь к своему делу, считает алматинец.