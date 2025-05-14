Из хобби в бизнес: как многодетная мама из маленького городка стала предпринимателем

35-летняя жительница маленького городка Сарыозек Наталья Чабанова растила четверых детей, поливала в саду ромашки и пропалывала огурцы, когда ее осенило: а ведь можно и других людей научить выращивать цветы и делать на этом бизнес. Историю цветочной феи узнала корреспондент Zakon.kz.

Цветы всегда были ее увлечением. Каждый год она высаживала их помногу и разных. У семьи частный дом и свой участок. Выращивала и комнатные сорта.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"А однажды заметила, что в нашем Сарыозеке в продаже нет местных саженцев и нет выращенных здесь, в нашей местности, комнатных цветов. В двух точках продают цветы привозные, но это совсем не то. И я решила в плане эксперимента посадить комнатные цветы на продажу. Дома мы устроили стеллажи, и я разместила там горшки с растениями", – рассказала Наталья Чабанова корреспонденту Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Когда ее цветы на стеллажах выросли до товарного состояния, Наталья их продала за три ярмарки. Так ей стало понятно, что бизнес на декоративных растениях делать можно. Однако для серьезного предпринимательства нужны были знания и дополнительные деньги. В случае Натальи – выращивать цветы уже не на стеллажах, а в парниках.

"Тут я вспомнила, что не раз в новостях по телевизору показывали сюжеты о программах поддержки бизнеса, в том числе об обучении, и пошла узнавать, где я в Сарыозеке могу так же обучиться", – дополнила Наталья.

Фото: Zakon.kz/лина

Оказалось, что и в ее городе тоже есть такие курсы. Будущая бизнесвумен записалась туда и окончила их, а позже написала бизнес-проект по выращиванию на продажу цветов и овощей. Комиссия по выделению грантов на открытие собственного дела одобрила идею жительницы городка. Так у Натальи оказалось на руках около полутора миллионов тенге, выданных ей государством, и она взялась строить теплицу.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Так на ее участке появились сразу две теплицы, которые построил муж Александр. Но, как и в любом бизнесе, у Натальи с Александром деньги не потекли рекой, стоило только построить теплицы.

"Построили мы их в августе 2024 года, а первую прибыль увидели только на 8 марта 2025 года, – рассказывает Наталья Чабанова. – Посадили в той теплице, что у нас для цветов, гиацинты, и продали весь урожай перед праздником".

Сняв урожай гиацинтов, Наталья снова заполнила теплицу цветочной рассадой. И сейчас уже реализует ее.

"Здесь у нас петунья, анютины глазки, гвоздика, сальвия, алиссум, катарантус, – показывает она. – И из комнатных растений посажены на продажу герань, бегония, гипоэстес".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Во второй теплице растут овощи, есть грядки с огурцами, с редисом. Как будет убран урожай редиса, на его месте Наталья посеет пряные травы, будет торговать и ими.

"Еще хочу выращивать ягоды, саженцы кустарников, – говорит Наталья. – И начну, пожалуй, изучать возможность получить еще раз поддержку государства, есть новые мечты".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

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