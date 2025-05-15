#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
506.21
568.42
6.3
Статьи

Солнечные ванны или фототерапия: насколько важно лечить желтушку у новорожденных

Солнечные ванны или фототерапия: насколько важно лечить желтушку у новорожденных, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 11:11 Фото: pixabay
Нередко в роддоме новорожденным диагностируют желтушку. Новоиспеченные мамы по-разному реагируют на это: одни сразу же бьют тревогу, а другие игнорируют рекомендации врачей, надеясь на то, что все пройдет само по себе.

Zakon.kz решил выяснить, почему медики не относят желтушку к болезни и в каких случаях она может быть опасна.

Жительница Алматинской области Дария Толебаева недавно стала мамой. Она рассказала, что на второй день в роддоме у ее сына выявили желтушку и рекомендовали ему курс фототерапии.

"Когда услышала про желтушку и обратила внимание на то, что кожа сына (особенно лицо, живот, руки и ноги) действительно пожелтевшая, я сильно обеспокоилась. Почему-то сразу вспомнила про желтуху и болезнь Боткина у взрослых, думала, с ними связано, были мысли: вдруг что-то не то с его печенью. Врач велела по четыре часа укладывать малютку под специальную лампу. Я поняла, что в принципе явление частое, поскольку очередь на эту процедуру в отделении интенсивной терапии была оживленная. Три дня мы пробыли там, затем выписались".Дария Толебаева

Фото: Zakon.kz

Дома еще две недели младенец лежал под фотолампой, а также принимал солнечные ванны. Результат, как говорится, оказался налицо – желтый цвет пропал.

"Мы на две недели арендовали фотолампу и по четыре часа в день голышом укладывали под нее малыша. Голову оставляли открытой, а туловище находилось под синим светом, которое самодельно обернули легким одеялом для большего эффекта. Нам повезло, что ребенок спокойный и постоянно спал, что облегчило задачу. Еще ежедневно он принимал солнечные ванны, учитывая, что сейчас как раз тепло, по 15 минут три раза в день лежал у окна, купаясь в лучах солнца. И после лечения желтизна отошла, кожа у сына стала обычной".Дария Толебаева

Фото: Zakon.kz

Врач-неонатолог Алматинской многопрофильной клинической больницы из отделения патологии недоношенных Гульмира Азизова помогла разобраться, что это за состояние и отчего бывает именно у новорожденных.

"Желтушка – не болезнь, а показатель определенных физиологических процессов, которые происходят в организме новорожденного по причине его перехода из материнской утробы на свет. Это клинический синдром, проявляющийся желтушностью кожи, слизистых и склер (белков глаз), возникающий из-за накопления билирубина в крови. Билирубин образуется в результате распада гемоглобина, и его высокий уровень может указывать на патологические процессы в организме".Гульмира Азизова

Врач объяснила, что желтушку разделают на три типа, и каждый из них вызван разными факторами:

  • Физиологическая: чаще всего встречается у новорожденных на второй или третий день после рождения, она вызвана незрелостью печеночных ферментов, которые отвечают за вывод билирубина.
  • Гемолитическая: возникает из-за разрушения красных кровяных телец, что может быть связано с несовместимостью по группе крови (например, резус-конфликт), инфекциями или наследственными заболеваниями.
  • Патологическая: может возникать при заболеваниях печени (гепатиты, циррозы) или желчевыводящих путей (например, атрезия желчевых путей), а также при генетических нарушениях обмена веществ.
"У новорожденных желтушка чаще наблюдается из-за незрелости гепатобилиарной системы. Их печень может не быть готова к эффективному метаболизму билирубина. Кроме того, у младенцев есть высокий уровень гемоглобина, который разрушается быстрее, чем у взрослых, что приводит к большему количеству билирубина".Гульмира Азизова

Специалист перечислила основные факторы, почему в Казахстане детей с желтушкой становится все больше:

  • Повышенная диагностика: медицинские учреждения стали более внимательны к выявлению желтушек у новорожденных.
  • Больше случаев угрожающих факторов: увеличение числа преждевременных родов, использование вспомогательных репродуктивных технологий и повышение числа родов с резус-конфликтами.
  • Наследственность: с увеличением числа людей, имеющих генетическую предрасположенность к нарушениям, связанным с обменом билирубина, увеличивается и число детей с желтушкой.

По словам Гульмиры Азизовой, игнорируемая желтушка или неправильно вылеченный иктерус может привести к серьезным последствиям. Высокий уровень билирубина вызывает билирубиновую энцефалопатию, которая может проявиться в виде сократительных движений, судорог, нарушений в развитии, также рискуют возникнуть проблемы с развитием нервной системы и функциональными расстройствами, в более тяжелых случаях приводит к смерти. Поэтому, если пациенту назначено лечение, оно должно быть пройдено.

Врач посоветовала, как победить желтушку:

  • Наблюдение: в большинстве случаев физиологическая желтушка не требует лечения, так как проходит самостоятельно в течение нескольких дней.
  • Фототерапия: использование специально подобранного синего света для снижения уровня билирубина.
  • Экстракорпоральные подходы: в редких случаях, если уровень билирубина становится критически высоким, может потребоваться обменное переливание крови.
"Если говорить про то, как воздействуют лампы на организм новорожденного, то они излучают свет в определенном спектре (обычно синий или зеленый), который помогает превращать билирубин в более растворимую форму. Этот метод считается наиболее эффективным и безопасным для его выведения из организма с помощью почек и кишечника. Процедура, как правило, хорошо переносится младенцами, но требует контроля со стороны медицинского персонала для предотвращения гипертермии и обезвоживания".Гульмира Азизова

Неонатолог также напомнила о пользе солнца в этом случае.

"Кратковременное пребывание на солнце (10-15 минут в утренние или вечерние часы) может помочь при физиологической желтушке. Но запрещено длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, что может привести к перегреванию, солнечному ожогу и обезвоживанию. Температура воздуха и время должны контролироваться, и всегда необходимо следить за состоянием ребенка. Также следует избегать солнца, если у ребенка есть заболевания кожи или другие медицинские показания".Гульмира Азизова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 11:11
77 дней борьбы: в Алматы врачи спасли недоношенного малыша

В большинстве случаев желтушка у новорожденных является нормальным и обратимым состоянием, главное, следить за уровнем билирубина и консультироваться с врачом, чтобы не пропустить возможные патологические причины, отмечает специалист. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Кривое зеркало: о неожиданной опасности кондиционеров предупредили врачи
Статьи
10:24, Сегодня
Кривое зеркало: о неожиданной опасности кондиционеров предупредили врачи
Цветущие маковые поля в Алматы и области массово привлекают любителей фотосессий
Статьи
15:02, 14 мая 2025
Цветущие маковые поля в Алматы и области массово привлекают любителей фотосессий
Озеро Зайсан: какие тайны скрывает один из древнейших водоемов мира
Статьи
13:27, 14 мая 2025
Озеро Зайсан: какие тайны скрывает один из древнейших водоемов мира
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: