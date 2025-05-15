Солнечные ванны или фототерапия: насколько важно лечить желтушку у новорожденных

Нередко в роддоме новорожденным диагностируют желтушку. Новоиспеченные мамы по-разному реагируют на это: одни сразу же бьют тревогу, а другие игнорируют рекомендации врачей, надеясь на то, что все пройдет само по себе.

Zakon.kz решил выяснить, почему медики не относят желтушку к болезни и в каких случаях она может быть опасна.

Жительница Алматинской области Дария Толебаева недавно стала мамой. Она рассказала, что на второй день в роддоме у ее сына выявили желтушку и рекомендовали ему курс фототерапии.

"Когда услышала про желтушку и обратила внимание на то, что кожа сына (особенно лицо, живот, руки и ноги) действительно пожелтевшая, я сильно обеспокоилась. Почему-то сразу вспомнила про желтуху и болезнь Боткина у взрослых, думала, с ними связано, были мысли: вдруг что-то не то с его печенью. Врач велела по четыре часа укладывать малютку под специальную лампу. Я поняла, что в принципе явление частое, поскольку очередь на эту процедуру в отделении интенсивной терапии была оживленная. Три дня мы пробыли там, затем выписались". Дария Толебаева

Фото: Zakon.kz

Дома еще две недели младенец лежал под фотолампой, а также принимал солнечные ванны. Результат, как говорится, оказался налицо – желтый цвет пропал.

"Мы на две недели арендовали фотолампу и по четыре часа в день голышом укладывали под нее малыша. Голову оставляли открытой, а туловище находилось под синим светом, которое самодельно обернули легким одеялом для большего эффекта. Нам повезло, что ребенок спокойный и постоянно спал, что облегчило задачу. Еще ежедневно он принимал солнечные ванны, учитывая, что сейчас как раз тепло, по 15 минут три раза в день лежал у окна, купаясь в лучах солнца. И после лечения желтизна отошла, кожа у сына стала обычной". Дария Толебаева

Фото: Zakon.kz

Врач-неонатолог Алматинской многопрофильной клинической больницы из отделения патологии недоношенных Гульмира Азизова помогла разобраться, что это за состояние и отчего бывает именно у новорожденных.

"Желтушка – не болезнь, а показатель определенных физиологических процессов, которые происходят в организме новорожденного по причине его перехода из материнской утробы на свет. Это клинический синдром, проявляющийся желтушностью кожи, слизистых и склер (белков глаз), возникающий из-за накопления билирубина в крови. Билирубин образуется в результате распада гемоглобина, и его высокий уровень может указывать на патологические процессы в организме". Гульмира Азизова

Врач объяснила, что желтушку разделают на три типа, и каждый из них вызван разными факторами:

Физиологическая : чаще всего встречается у новорожденных на второй или третий день после рождения, она вызвана незрелостью печеночных ферментов, которые отвечают за вывод билирубина.

чаще всего встречается у новорожденных на второй или третий день после рождения, она вызвана незрелостью печеночных ферментов, которые отвечают за вывод билирубина. Гемолитическая : возникает из-за разрушения красных кровяных телец, что может быть связано с несовместимостью по группе крови (например, резус-конфликт), инфекциями или наследственными заболеваниями.

возникает из-за разрушения красных кровяных телец, что может быть связано с несовместимостью по группе крови (например, резус-конфликт), инфекциями или наследственными заболеваниями. Патологическая: может возникать при заболеваниях печени (гепатиты, циррозы) или желчевыводящих путей (например, атрезия желчевых путей), а также при генетических нарушениях обмена веществ.

"У новорожденных желтушка чаще наблюдается из-за незрелости гепатобилиарной системы. Их печень может не быть готова к эффективному метаболизму билирубина. Кроме того, у младенцев есть высокий уровень гемоглобина, который разрушается быстрее, чем у взрослых, что приводит к большему количеству билирубина". Гульмира Азизова

Специалист перечислила основные факторы, почему в Казахстане детей с желтушкой становится все больше:

Повышенная диагностика : медицинские учреждения стали более внимательны к выявлению желтушек у новорожденных.

: медицинские учреждения стали более внимательны к выявлению желтушек у новорожденных. Больше случаев угрожающих факторов : увеличение числа преждевременных родов, использование вспомогательных репродуктивных технологий и повышение числа родов с резус-конфликтами.

: увеличение числа преждевременных родов, использование вспомогательных репродуктивных технологий и повышение числа родов с резус-конфликтами. Наследственность: с увеличением числа людей, имеющих генетическую предрасположенность к нарушениям, связанным с обменом билирубина, увеличивается и число детей с желтушкой.

По словам Гульмиры Азизовой, игнорируемая желтушка или неправильно вылеченный иктерус может привести к серьезным последствиям. Высокий уровень билирубина вызывает билирубиновую энцефалопатию, которая может проявиться в виде сократительных движений, судорог, нарушений в развитии, также рискуют возникнуть проблемы с развитием нервной системы и функциональными расстройствами, в более тяжелых случаях приводит к смерти. Поэтому, если пациенту назначено лечение, оно должно быть пройдено.

Врач посоветовала, как победить желтушку:

Наблюдение : в большинстве случаев физиологическая желтушка не требует лечения, так как проходит самостоятельно в течение нескольких дней.

в большинстве случаев физиологическая желтушка не требует лечения, так как проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Фототерапия : использование специально подобранного синего света для снижения уровня билирубина.

: использование специально подобранного синего света для снижения уровня билирубина. Экстракорпоральные подходы: в редких случаях, если уровень билирубина становится критически высоким, может потребоваться обменное переливание крови.

"Если говорить про то, как воздействуют лампы на организм новорожденного, то они излучают свет в определенном спектре (обычно синий или зеленый), который помогает превращать билирубин в более растворимую форму. Этот метод считается наиболее эффективным и безопасным для его выведения из организма с помощью почек и кишечника. Процедура, как правило, хорошо переносится младенцами, но требует контроля со стороны медицинского персонала для предотвращения гипертермии и обезвоживания". Гульмира Азизова

Неонатолог также напомнила о пользе солнца в этом случае.

"Кратковременное пребывание на солнце (10-15 минут в утренние или вечерние часы) может помочь при физиологической желтушке. Но запрещено длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, что может привести к перегреванию, солнечному ожогу и обезвоживанию. Температура воздуха и время должны контролироваться, и всегда необходимо следить за состоянием ребенка. Также следует избегать солнца, если у ребенка есть заболевания кожи или другие медицинские показания". Гульмира Азизова

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В большинстве случаев желтушка у новорожденных является нормальным и обратимым состоянием, главное, следить за уровнем билирубина и консультироваться с врачом, чтобы не пропустить возможные патологические причины, отмечает специалист.