"Не роскошь, а необходимость" – общественники об идее создания горнолыжных курортов в Алматы

Сегодня, 23 мая 2025 года, премьер-министр Олжас Бектенов заявил о том, что правительство в ближайшие годы намерено принять меры по строительству высокогорного курорта мирового класса. Zakon.kz поинтересовался мнением общественников о данной инициативе.

По словам главы правительства, в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева идет масштабная работа по модернизации страны, в том числе по диверсификации экономики, отходу от сырьевой зависимости. Реализуется очень много промышленных крупных проектов по производству продукции высокого передела, также масштабные инфраструктурные проекты.

"В одном ряду с этим, на мой взгляд, стоит динамичное развитие туристической отрасли. Казахстан заинтересован в том, чтобы стать одной из достойных туристических дестинаций. Тем более у нас есть огромное преимущество – это наши горы. Все мировые эксперты отмечают, что алматинские горы – одни из лучших гор в мире", – считает Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Поэтому правительство намерено принять в ближайшие годы меры по строительству высокогорного курорта мирового класса:

"Сейчас были презентованы планы. Мастер-план предусматривает развитие Алматинского горного кластера с востока на запад, начиная от Талгара до Каскелена. И в целом потенциал этих гор позволяет нам построить до 700 км горнолыжных трасс. Государство возьмет на себя затраты по строительству инфраструктуры: это транспортная инфраструктура, дороги, коммуникации, горнолыжная инфраструктура. Затем на готовую инфраструктуру в обязательном порядке придет бизнес и инвестиции. По оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает 2 доллара частных инвестиций в курортную инфраструктуру. Это огромные возможности нашей экономики для диверсификации. Этот проект полностью поменяет экономический ландшафт не только города Алматы и Алматинской области, но и всей страны. Сейчас уже идет проектирование строительства. Специалисты говорят, что целесообразно начать с Центральной зоны, которая имеет достаточно развитую инфраструктуру. Центральная зона, в свою очередь, позволит нам соединить, начиная от курорта Oi-Qaragai, уже сегодня функционирующего, с Пионером, Бутаковкой, ущельем Кимасар, Шымбулаком. Шымбулак получит вторую фазу развития. Мы уйдем вверх, ближе к ледникам, и в сторону запада будет это развитие – до пика Кумбель и урочища Кок-Жайлау. Это очень серьезный масштабный проект".

По замыслу, Алматинский горный кластер станет первым крупным проектом всесезонного туризма.

Озвученное премьером предложение поддержал генеральный секретарь Евразийского Альянса горных курортов, общественный деятель Андрей Кукушкин. Он рассказал: данный вопрос обсуждался на международном форуме, который прошел в сентябре 2024 года при участии Евразийского Альянса горных курортов и более 50 международных и местных экспертов.

"Для местных туристов создание кластера означает в первую очередь возможность выбора – они смогут подобрать курорт и регион катания в соответствии со своими финансовыми возможностями и личными приоритетами. А вот для международных туристов единичные горные курорты, как правило, не представляют интереса. Им важен комплексный подход: за одну поездку они хотят освоить не один курорт, а целый регион с разнообразными маршрутами и инфраструктурой. На международной карте горнолыжного туризма значатся только крупные, объединенные горнолыжные регионы", – уверен эксперт.

Порассуждал он и о влиянии кластера на существующие курорты Алматинской области. Так, по словам Кукушкина, это придаст новый импульс развитию тех курортов, которые сейчас испытывают нехватку средств и современной инфраструктуры. Более того, продолжает он, появятся и новые перспективные направления, которые войдут в единую систему, включающую удобные маршруты перемещения туристов – в том числе с помощью сети подъемников.

"Создание подобных кластеров – это общемировая практика. Примеры можно найти во Франции, Швейцарии, Испании. В регионе СНГ и Центральной Азии активно развиваются горные кластеры в России, Кыргызстане, Узбекистане. Алматинский кластер горного туризма станет частью межгосударственного туристического маршрута Евразийского Альянса горных курортов. Это создает условия для формирования единого регионального турпродукта – к примеру, маршрута "горнолыжные жемчужины Центральной Азии". Зарубежные туристы, приезжающие издалека, смогут за одну поездку побывать в нескольких странах и познакомиться с разными культурами. Например, провести четыре дня на лыжах на Шымбулаке, а затем еще четыре дня – на курорте Амирсой в Узбекистане", – подытожил собеседник.

Управляющий директор АО "НК "Kazakh Tourism" Шырын Мусина добавила, что Казахстан сейчас делает ставку на туризм как на стратегический источник валюты. При этом горнолыжный турист тратит в семь раз больше пляжного, это 350 долларов против 50 долларов, как отследили эксперты. А каждый доллар от ски-пасса (абонемента. – Прим. авт.) генерирует 15,5 доллара побочных доходов.

"Это такая многокомплексная история, которая имеет мультипликативный эффект. Мы верим, что новый кластер прибавит к ВВП страны до 0,8 пункта ежегодно и даст бюджету десятки миллиардов тенге налогов. Для нашей страны, мне кажется, нет лучшего варианта: это наш шанс диверсифицироваться без долгих циклов, которые есть у тяжелой промышленности, и создать тысячи рабочих мест в сервисной экономике".

Проект, подчеркивает она, реализуется государством с гарантией возврата вложений в инфраструктуру, частные инвесторы могут также зайти через концессии и ГЧП. Такая модель создана на основе успешных кейсов Австрии, где частный капитал получил выгоду при минимальных рисках.

"И хочу также отметить, что вот этот мультипликативный эффект для экономики, который мы совместно с экспертами рассчитали, будет существовать и в смежных сервисах – от проката снаряжения, транспорта, гастрономии до IT-услуг. Туризм – это фрагментированная отрасль. Турист – это человек, который тратит деньги практически на каждом шагу. Такой коэффициент у нас практически недостижим в традиционных экспортно-сырьевых отраслях. В случае с туризмом вложения в инфраструктуру возвращаются не только напрямую, как мы привыкли думать, но и через цепочку предпринимателей по всему пути клиента. Именно поэтому все развитые альпийские курорты – это не просто трассы, а целая экосистема для малого, среднего бизнеса и, соответственно, потребителя", – рассказала Мусина.

Она убеждена, что на сегодняшний день мы отстаем от "соседей", ведь и Узбекистан, и Кыргызстан активно работают над развитием горнолыжных курортов, прекрасно осознавая выгоду.

"Мы уже несколько лет назад должна были начать развитие инфраструктуры. Необходимо активно работать над этим, чтобы не упустить платежеспособный поток, который с легкостью перераспределится к нашим соседям вместе с налогами, рабочими местами, деньгами".

Подводя итоги, управляющий директор АО "НК "Kazakh Tourism" заявила: запуск кластера – это никак не роскошь, а абсолютно понятная необходимость сохранить лидерство в Центральной Азии.