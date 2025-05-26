Сувениры из тыквянки: невероятная красота в мастерской у Хашима Курбанова

Хашимджан Курбанов – умелец с необычным взглядом и золотыми руками. Вот уже 40 лет он расписывает декоративные тыквы. В его руках они "оживают" в самых разных образах: от луноликих красавиц до исторической летописи. Zakon.kz побывал в его мастерской и увидел, как создаются шедевры.

Хашим Курбанов родился в Ташкенте. С малых лет у него была тяга к рисованию. Первые рисунки он сделал в отцовских книгах в возрасте 1,5-2 лет, которые сохранились по сей день.

"Мой отец был журналистом издания "Правда Востока", также он переводил книги. Не было бумаги, поэтому я разрисовывал его книги, что позволило сохранить начало моей творческой деятельности. В 1961 году издание закрылось, мы оставили двухкомнатную квартиру в Узбекистане и вернулись в родные края папы – в Жаркент. В школьные годы посещал художественный кружок, участвовал во всевозможных выставках, играл на барабане, занимался волейболом, хотел стать актером. Но отец сказал, что артистов и так много, лучше быть художником". Хашим Курбанов

Фото: Zakon.kz

Тогда по наставлению отца юноша поступил в Алматинское художественное училище имени Гоголя. Там ему посчастливилось многому научиться у известного художника Мариса Хитахунова, который посоветовал ему продолжить образование в Ташкентском театрально-художественном училище имени А. Н. Островского.

"Марис Хитахунов посоветовал поступать не на живопись, а на монументально-декоративную роспись, то есть роспись стен, мозаика, граффити. Я так и сделал. В 1981 году окончил его, вернулся преподавать в родном училище на отделение монументального искусства. Через три года меня пригласили в Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова. Там тоже 3-4 года поработал. Уже семейный, дети, по квартирам мотался. Поэтому переехал на заработки в Жаркент. В то время там были совхозы, я оформлял клубы, расписывал Дом культуры. Отец дал мне свой участок, построился. Но в 1994 году жаркентский дом обменял на трехкомнатную квартиру в Алматы". Хашим Курбанов

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Герой вспоминает, что в Жаркенте стал заниматься живописью и прикладным искусством. Как говорится, не боги горшки обжигают, и Хашим Курбанов начал разрисовывать тыквянки. И за 40 лет он "оживил" больше тысячи образов.

"Тыквянка – декоративная тыква, не съедобная. Уйгуры испокон веков использовали ее как посуду. В сосуде хранили воду, масло, молоко, а дервиши применяли в качестве термоса, поскольку она удерживает тепло. Для современных людей "капак чумуш" – экологически чистый ковш. Я сам монументалист, но параллельно работаю в других жанрах. С тыквами все перепробовал: расписывать, покрывать краской или лаком, выжигать, вырезать. Все методом проб, ни у кого не учился. Думал, я первый в мире тыквы расписываю, но, когда появился интернет, посмотрел, что в других странах тоже создают сувениры из нее. Благодаря преданности делу в 2009 году я попал в казахстанскую книгу рекордов "КИнЭса" как автор, изготовивший более 1000 тыквянок". Хашим Курбанов

Фото: Zakon.kz

Декоративная тыква – очень хрупкий и чувствительный материал, поясняет художник. У него большой процесс подготовки, занимающий две-три недели. Да и сама работа трудоемкая и требующая усидчивости.

"Я ходил по родственникам, выпрашивал тыквянки, где-то покупал. Потом отец стал выращивать для меня их до больших размеров. Сейчас этим занимается младший брат. Кривые, косые – из всего можно получит красоту. Снаружи и внутри чищу, укрепляю, ставлю подставки, чтобы тыквянка держала баланс и не падала. Потом к ней придумываю несколько вариантов эскизов и приступаю к работе". Хашим Курбанов

Фото: Zakon.kz

Каждая работа мастера заслуживает внимания, но особенно бросается в глаза стела "Созвездие Шелкового пути", созданная в 2015 году. Это настоящая летопись истории высотой 1,75 м. В ней изображены известные герои Центральной Азии: Золотой человек, Томирис, Чингисхан, Махмуд аль-Кашгари, Юсуф Баласагуни, а также представители казахского народа Абылай-хан, Керей-хан, Жанибек-хан, Абай Кунанбаев.

Фото: Zakon.kz

"Стела создана из тыквянки. Я работал над ней 1,5 года. Здесь тысячелетняя история Центральной Азии. Древние тюрки считали, что земля держится на черепахе. Потому что во многих наскальных изображениях имеется черепаха и квадратная стела, на ней на руническом была написана биография шахов. Далее наскальные рисунки как упоминание о каменном веке. После скифский период. Затем – буддизм, потому что многие тюрки по вероисповеданию были буддистами. Тут же зороастризм и тенгрианство. Завершается последним тысячелетием – исламским периодом. И в каждом веке я себя нарисовал, как расписываю пещеры, воин, дервиш, художник. Это творчество воплотить мне помог доктор исторических наук Аблахат Камалов. В 2015 году работа участвовала в конкурсе, посвященном 550-летию Казахского ханства, и заняла второе место". Хашим Курбанов

Фото: Zakon.kz

Около 1,5 года алматинец трудился и над работой "Театр Кашгарии", которая была завершена в 2017 году. Автор изобразил город, в котором выстроены многоэтажки из глины. Их уникальность в том, что каждая дверь открывается с фигурками человека или животного.

Фото: Zakon.kz

"В 2007 году я был в Кашгарии. Когда бродил по улицам, меня вдохновили глиняные дома. Моя работа из двух этажей. Здесь десятки дверей, все они функционируют. И каждая из них поведает удивительную историю. Здесь, например, тема любви – это встреча влюбленных у ворот. На балконе я хотел показать людей, живущих в достатке. На обратной стороне – художник, это я изобразил себя. Чуть правее – простые ворота: барашек и пастух. Она очень тяжелая, массивная, я хотел еще третий этаж сделать, но терпения не хватило. Потому что в Кашгарии глиняные дома из 3-4 этажей, многие до сих пор сохранились. За это творение я получил от Союза художников золотую медаль имени Абылхана Кастеева". Хашим Курбанов

Картины и сувениры мастера находятся в музеях Казахстана, частных коллекциях США, Германии, Франции, Швейцарии и Швеции. Он проводил около 10 персональных выставок в стране и за границей.

"Самую дорогую работу я еще не продал, они в мастерской. Продаю по мелочам – 100 или 200 долларов. Одна иностранка купила около 20 тыквянок на подарки. В Алматы казашка-бизнесвумен взяла около 40 "кукол", они хранятся у нее дома в специальном шкафу. В основном у меня сельские мотивы, потому что я вырос в селе и видел стариков и бабушек, которые шли в гости с коровами. И эта детская ностальгия помогает мне творить. Еще я придумываю легенды". Хашим Курбанов

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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"Благо создания быстро разбирают, иначе куда бы я их девал. Мечтаю о просторном месте для работы, но пока не складывается", – говорит художник.



Мужчина также может похвастаться потрясающими картинами, написанными в самых разных техниках. Мастерская Хашима Курбанова – тесная, но уютная, наполненная красками и играющими мотивами.