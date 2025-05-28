В области Абай пытаются выходить рысь, едва не погибшую под колесами автомобиля

В области Абай спасают пострадавшую в аварии рысь, передает корреспондент Zakon.kz. Животное на трассе Семей – Павлодар нашел неравнодушный мужчина. Он отвез раненого хищника в расположенное поблизости Подгороднее лесничество резервата "Семей орманы".

У животного оказалась серьезно повреждена передняя лапа – самостоятельно передвигаться дикая кошка не могла, и выпускать ее в дикую природу в таком состоянии было невозможно.

На территории лесничества она провела почти три дня. Найти тех, кто согласился бы оказать помощь хищнице, оказалось не так уж и просто.

"Неравнодушный человек ехал по трассе, остановился, привез ее к нам. Я не мог ее не принять. Рысь в плохом состоянии, передняя лапа перебита. Животное нужно было усыпить, чтобы его смогли забрать для дальнейшего лечения. Мы начали обзванивать биологический центр, местный приют для животных. Все отказывали", – сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель Подгороднего лесничества ГЛПР "Семей орманы" Амангельды Сейтканов.

Выход удалось найти благодаря кафедре ветеринарии одного из местных вузов. После переговоров там согласились помочь. Государственный инспектор "Семей Орманы" Эльмира Кунтуганова вместе с группой преподавателей кафедры осмотрела животное, рыси сделали укол и отвезли в ветклинику на обследование.

Фото предоставлено госинспектором ГЛПР "Семей орманы" Эльмирой Кунтугановой

"Вчера к нам обратилось лесничество. Наши специалисты выехали на место для оказания помощи. После осмотра будет видно, какая помощь потребуется. Если необходим будет дополнительный клинический осмотр, мы будем разговаривать с ветцентром из Усть-Каменогорска. Там есть современное оборудование, у нас в Семее нет таких оснащенных ветеринарных центров", – сообщила декан исследовательской школы ветеринарии и сельского хозяйства НАО "Шәкәрім университет" Нургуль Есенгулова.

Как сообщила ветеринарный врач Светлана Крамаренко, при осмотре был выявлен перелом левой передней конечности в двух местах.

"У нее перелом лучевой и локтевой кости. Состояние стабильное. Сейчас мы ждем зоотакси для отправки в ветклинику Усть-Каменогорска. Там будет проводиться рентген-диагностика и остеосинтез – хирургическая операция по сопоставлению и фиксации костных отломков при тяжелых повреждениях и деформации", – сообщила Светлана Крамаренко.

В Подгороднем лесничестве отметили, что ранее сталкиваться с подобными случаями им не доводилось. В Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Абай в ответ на запрос корреспондента Zakon.kz сообщили, что не ведут статистику по случаям с дикими животными.

Однако известно, что в 2020 году в Семее, в подвале одного из многоэтажных домов в левобережной части города, также была обнаружена рысь. Животное было истощено от голода и сильно напугано. Тогда его временно приютили в местном биологическом центре. Но ситуация закончилась трагически: рысь загрыз волк, по соседству с которым ее разместили.

В феврале 2025 года Zakon.kz показал уникальные кадры с неуловимыми хищниками. Также мы рассказывали, что жителей Актау напугали ночные звери. Кроме того, с начала мая 2025 года жители разных регионов Казахстана жалуются на нашествие насекомых.