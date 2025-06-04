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Статьи

Как Астана отметила День государственных символов – фоторепортаж

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 4 июня 2025 года у монумента "Байтерек" из тысяч кубиков Рубика собрали флаг Казахстана и раздали более 3 тысяч флагов, передает корреспондент Zakon.kz.

Возле монумента "Байтерек" праздничные мероприятия начались с самого утра.

Пока на площади царила атмосфера единства и радости, шесть мастеров своего дела терпеливо складывали грандиозное панно – Государственный флаг Казахстана, созданный из трех тысяч кубиков Рубика.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На воплощение этой мозаики ушло более шести часов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Все это время за их спинами сменялись концертные номера, выступления и флешмобы, а над Астаной не раз менялась погода – палящее солнце уступало место шквалистому ветру и дождю.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Однако ничто не смогло сломить настрой команды: когда половина продолжала сборку флага, другая – удерживала навес, защищая работу от стихии.

Алихан Ертурсын рассказал, что увлечение кубиком Рубика началось у него десять лет назад, когда ему было всего десять. Сегодня, в свои двадцать, он уже не просто решает головоломку на скорость, а вместе с командой превращает ее в искусство.

"Первые, кто начал собирать картины из кубиков, конечно, были американцы и европейцы. Мы взяли эту идею и адаптировали под наш менталитет – начали складывать из кубиков портреты известных личностей, государственные символы, флаг. Все началось с Федерации спидкубинга, которой сейчас исполнилось пять лет. На юбилей мы и решили попробовать собрать первую большую мозаику. Так наше хобби превратилось в способ творчески говорить со зрителем", – поделился Алихан.

Он также отметил, что прохожие были искренне удивлены – многие останавливались, не веря, что масштабное панно собрано вручную.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Стоит отметить, что в честь государственного праздника столица наполнилась особым торжественным духом – жителям и гостям города сегодня раздали около 5 тыс. флажков. Как рассказала жительница Астаны Сымбат Толегенова, с самого утра они активно раздавали флажки в разных районах города.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Люди всегда очень радуются, с удовольствием берут по несколько штук – говорят, отвезем домой. Особенно радуются гости столицы, они вообще очень благодарят, говорят, что увезут в свой город. Я даже заметила, что многие начали ставить флажки в машинах, крепят на велосипеды и самокаты. Сегодня их можно увидеть везде", – дополнила девушка.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Помимо этого, сегодня фасады многоэтажек украсили порядка трехсот крупных государственных флагов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Это масштабный визуальный жест, как отметили в пресс-службе акимата, чтобы придать празднику еще большую торжественность.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Праздничное настроение царило не только на главных улицах, но и во дворах столицы.

Фото: Zakon.kz

Всего в рамках акции "Менің рәміздерім – менің мақтанышым!" в Астане сегодня проходит около 500 патриотических мероприятий. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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