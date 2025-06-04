ТЮЗ имени Н. Сац поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

Легендарная труппа театра юного зрителя имени Н. Сац в Алматы в День государственных символов поздравила казахстанцев с праздником, сообщает Zakon.kz.

4 июня официально закреплен в Конституционном законе "О государственных символах Республики Казахстан" как государственный праздник. Он отмечается в Казахстане с 2007 года.

"Уважаемые наши зрители! Сегодня вся страна с гордостью отмечает День государственных символов Республики Казахстан – особую дату, которая напоминает каждому из нас о силе единства, духовной преемственности поколений и о любви к Родине. Флаг, Герб и Гимн – это живые символы нашей истории, независимости, чести и национального духа. Мы от всей души поздравляем вас с этим важным праздником", – обратились с поздравлением к детям со сцены.

Государственные символы – это предмет национальной гордости. Сегодняшний праздник – прекрасная возможность для школьников и детворы получить знания об истории, культуре и традициях нашей страны в интересной и доступной для детей форме.

Фото: театр имени Н. Сац

Фото: театр имени Н. Сац

Очень важно воспитывать у подрастающего поколения любовь к своей Родине, чувство гордости за нее, за ее историю и культуру. Ведь гордость за свою страну начинается с уважения к ее главным символам.

Фото: театр имени Н. Сац

Во время представления прошла торжественная церемония в честь Дня госсимволов Казахстана.

"Пусть Флаг нашей страны всегда гордо развевается под мирным небом! Пусть Герб объединяет сердца людей, любящих свою Родину! Пусть Гимн вдохновляет нас на добрые поступки, творческие свершения и искреннюю любовь к Казахстану!" – отметили в поздравлении участники труппы театра.

Фото: театр имени Н. Сац

Ранее легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников.