#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Статьи

ТЮЗ имени Н. Сац поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

ТЮЗ имени Сац поздравил казахстанцев с днем госсимволов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:26 Фото: театр имени Н. Сац
Легендарная труппа театра юного зрителя имени Н. Сац в Алматы в День государственных символов поздравила казахстанцев с праздником, сообщает Zakon.kz.

4 июня официально закреплен в Конституционном законе "О государственных символах Республики Казахстан" как государственный праздник. Он отмечается в Казахстане с 2007 года.

"Уважаемые наши зрители! Сегодня вся страна с гордостью отмечает День государственных символов Республики Казахстан – особую дату, которая напоминает каждому из нас о силе единства, духовной преемственности поколений и о любви к Родине. Флаг, Герб и Гимн – это живые символы нашей истории, независимости, чести и национального духа. Мы от всей души поздравляем вас с этим важным праздником", – обратились с поздравлением к детям со сцены.

Государственные символы – это предмет национальной гордости. Сегодняшний праздник – прекрасная возможность для школьников и детворы получить знания об истории, культуре и традициях нашей страны в интересной и доступной для детей форме.

Фото: театр имени Н. Сац

Фото: театр имени Н. Сац

Очень важно воспитывать у подрастающего поколения любовь к своей Родине, чувство гордости за нее, за ее историю и культуру. Ведь гордость за свою страну начинается с уважения к ее главным символам.

Фото: театр имени Н. Сац

Во время представления прошла торжественная церемония в честь Дня госсимволов Казахстана.

"Пусть Флаг нашей страны всегда гордо развевается под мирным небом! Пусть Герб объединяет сердца людей, любящих свою Родину! Пусть Гимн вдохновляет нас на добрые поступки, творческие свершения и искреннюю любовь к Казахстану!" – отметили в поздравлении участники труппы театра.

Фото: театр имени Н. Сац

Ранее легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Вторая молодость: жизнь на пенсии по-казахстански
Статьи
11:52, Сегодня
Вторая молодость: жизнь на пенсии по-казахстански
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: