Как врач в сельской глубинке спасает здоровье и жизни людей

Врачу из маленького села Жезкент Бородулихинского района Валерию Шацкому 47 лет, и большую часть своей сознательной жизни он лечит односельчан и спасает их жизни, передает корреспондент Zakon.kz.

Думал, что временно

Валерий Анатольевич – уроженец города Талдыкоргана, а провинциальным врачом в маленьком селе в области Абай оказался волею судьбы.

"Учился я в Семипалатинском медицинском институте, на тот момент он назывался так. И не я выбрал в итоге село, где работаю, а оно меня. Была у меня перспектива после вуза остаться работать на кафедре или в городской больнице Семипалатинска (ныне город Семей. – Прим. ред.), но как раз к концу обучения подвернулась работа в Жезкенте. Думал – временно, но нет. Работаю здесь уже почти 23 года". Валерий Шацкий

Доктор Шацкий говорит, что лучшее место для его работы именно здесь, в Бородулихинском районе. Первозданная природа края, дружный коллектив – от этого и работается спокойно, и покой на душе. По специализации наш герой – хирург. Начинал он свою карьеру в поликлинике, параллельно работал в больнице и набирался опыта.

"Я повышал свой уровень в профессии благодаря тем врачам, которые работали рядом. Получил новые навыки в травматологии, увеличил базу знаний в хирургии, периодически ездил на специализации. И вся теория, кстати, ничтожно мала перед тем, что мы, врачи, видим каждый день на практике. Здесь мы принимаем решения по индивидуальным, порой нестандартным случаям". Валерий Шацкий

Фото из личного архива Валерия Шацкого

Нестандартные и комичные случаи

В его копилке есть и сложные, и нестандартные случаи, и комичные.

"В один из вечеров вызывают меня в приемный покой. Сказали, что "на травму". А там, в приемном покое, женщина мутузит своего мужа, ругая его разными словами, причем пытается пнуть его… сломанной ногой. На целой-то ей стоять надо. Оказалось, шли они из гостей, она споткнулась, он ее не удержал. И вот за это муж получает. Я ее осмотрел, сломанную ногу загипсовал, но эта дама, конечно, долго возмущалась насчет супруга. А он, нужно сказать, стоял и терпел то, как жена его лупит". Валерий Шацкий

А есть случаи, которые шокировали даже бывалого врача.

"Был Наурыз. Мужчину, пришедшего домой, пырнула ножом пьяная жена. Прямо воткнула ему нож в живот. Его, конечно, привезли в медучреждение, и мужчина старался держаться молодцом, даже разговаривал и улыбался, пытался шутить. Но, когда я стал осматривать колотую рану, и из нее буквально полез кишечник, стало не до смеха. Мы сделали этому человеку операцию, и до сих пор при личных встречах он мне говорит, как благодарен". Валерий Шацкий

Фото из личного архива героя

За годы практики в небольшом поселке Шацкому знаком почти каждый житель населенного пункта. И для людей он тоже свой – "наш доктор".

"Мною пугают детей. А зачастую и взрослых, что, вот, мол, попадете на прием! Но я хирург, и мне, чтобы помочь пациенту, подчас приходится делать болезненные манипуляции. Лишний раз я боли, конечно, никому не причиню, но необходимые для выздоровления пациента меры принимаю всегда. Я всю свою работу стараюсь делать хорошо". Валерий Шацкий

О том, что он работает в селе, а не оперирует в столичном госпитале, Валерий Шацкий не жалеет.

"Пока моя профессия востребована здесь, я буду работать здесь, потому что людей нужно лечить не только в мегаполисах, но и в небольших, и в богом забытых поселках. Нам в Жезкенте, к сожалению, закрыли оперблок в связи с укрупнением, но периодически я оперирую в райцентре. Главное, мои навыки нужны, и я нужен людям". Валерий Шацкий

Сложные пациенты

Пациенты с зависимостями – это отдельная статья для врачей. Лечить их проблематично хотя бы потому, что трудно не только получить результат, но и сохранить его.

"Были в моей практике случаи, когда привозили уже практически бездыханное тело человека с передозировкой, но, благодаря анестезиологу в том числе, больного мы откачивали. Когда такой больной встает на ноги, меня всегда переполняет чувство, что я не зря учился в медвузе. А были случаи, когда такие пациенты "уходили". Их, безусловно, жаль, но в душе ты, конечно, понимаешь, что каждый из нас сам выбирает свой путь". Валерий Шацкий

По его мнению, лучший способ не стать зависимым – просто никогда не принимать наркотики и алкоголь.

Фото из личного архива героя

Крепкий семейный тыл

Без крепкого тыла врачу трудно работать с полной отдачей. А у доктора Шацкого тыл крепкий и надежный. В Жезкенте он создал семью, с женой Еленой они живут душа в душу. Чета воспитывает двоих детей – Софью и Романа. И Софья, так же, как и папа, решила стать врачом. Поступила учиться в медвуз, выбрав специальность педиатра.

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