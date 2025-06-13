Нефтяной шок: угроза войны на Ближнем Востоке взрывает рынок

Утренние часы пятницы, 13 июня 2025 года, стали поворотным моментом для мировых финансовых рынков. На фоне внезапного удара Израиля по Ирану фьючерсы на нефть марки Brent взлетели почти на 10%, достигнув нового двухмесячного максимума в 79 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Хотя к 8 утра по времени Астаны цены откатились примерно до 75,50 доллара, инцидент обнажил хрупкость глобальной экономической стабильности, вызвав цепную реакцию на всех сырьевых и фондовых рынках.

Эскалация напряженности: от Ормузского пролива до глобальной войны

Израиль, объявивший "особое положение", ожидает ответного удара от Ирана, который, как сообщается, может быть направлен на гражданскую инфраструктуру. Эта эскалация напряженности в и без того неспокойном регионе ставит под угрозу бесперебойную работу Ормузского пролива – ключевой артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти. Любое серьезное нарушение в этом районе может привести к катастрофическому дефициту и резкому скачку цен на энергоносители, отмечает New York Times.

Ситуация усугубляется и угрозами Ирана нанести удары по американским базам в случае провала ядерных переговоров. Это вынуждает США готовиться к частичной эвакуации своего персонала из региона, что свидетельствует о крайней серьезности геополитических рисков.

Тревожный запах нефти

На фоне геополитической бури на Ближнем Востоке дополнительную поддержку ценам на нефть оказали данные Управления энергетической информации (EIA) о сокращении запасов нефти в США, сигнализирующие о высоком спросе. Более того, замедление инфляции в США и ожидания снижения ставки ФРС к сентябрю могут стимулировать экономический рост и, соответственно, потребление нефти. В итоге нефть демонстрирует самую высокую динамику с конца февраля 2022 года, но эта динамика имеет тревожный и даже угрожающий оттенок.

Аналитики JPMorgan предупреждают: конфликт между Израилем и Ираном может привести к резкому росту цен на нефть до 120 долларов за баррель. Такой сценарий вызовет новую инфляционную волну, способную подорвать восстановление мировой экономики и привести к рецессии.

Паника на рынках: золото взлетает, индексы падают

Нестабильность на Ближнем Востоке мгновенно отразилась на мировых финансовых рынках. Золото, традиционно считающееся активом-убежищем, прибавило 0,8% и достигло отметки в 3410 долларов за унцию. В то же время фьючерсы на американский индекс S&P e-mini упали на 1,1%, а фьючерсы на Nasdaq – на 1,3%. Азиатские рынки также отреагировали снижением: японский Nikkei потерял 1%, а южнокорейский KOSPI (KS11) – 0,6%. Инвесторы поспешно переводили активы в "безопасные гавани", такие как швейцарский франк (вырос примерно на 0,5% – до 0,8060 за доллар США) и йена (выросла на 0,4% – до 142,89 за доллар).

Нефтяные войны: взгляд в будущее

Удар Израиля по Ирану, о котором газета The Wall Street Journal предупреждала заранее, как о возможном ответе на провал ядерных переговоров, открывает новую главу в истории мировых энергетических рынков. Пока администрация президента США Дональда Трампа заявляет о нежелании прямого участия в израильских военных ударах по ядерным объектам Ирана, мир замер в ожидании дальнейшего развития событий.

"Пока неясно, ограничится ли конфликт обменом ударами или перерастет в широкомасштабную войну. Но уже сейчас рынки закладывают в цену риск перебоев в поставках и новую эру высокой волатильности", – отмечают аналитики.

Надвигается ли новая эра "нефтяных войн", которая поставит под вопрос перспективы роста и благосостояния? Ответ на этот вопрос формируется прямо сейчас на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщили, что во время атаки Израиля в Иране погиб высокопоставленный военачальник Ирана.