Жара – время пищевых отравлений: как избежать заражения кишечника

С приходом жаркого периода повышается вероятность кишечных отравлений. Чтобы самые долгожданные дни в году принесли только хорошие события, а здоровье осталось крепким, нужно знать причину активизации бактерий. В каких продуктах чаще всего таится опасность – в материале Zakon.kz.

Острые кишечные инфекции – заболевания желудочно-кишечного тракта. ОКИ обусловлены различными бактериями, вирусами или простейшими паразитами. Период отравления сопровождается интоксикацией, болями в животе, жидким стулом и рвотой.

К кишечным инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллезы, брюшной тиф, холера, иерсиниозы, пищевые токсикоинфекции и вирусные диареи (ротавирусная и норовирусная инфекции).

Как отмечают в ДСЭК Алматы, летом риск заражения кишечными инфекциями значительно возрастает. Высокая температура способствует быстрому размножению бактерий и вирусов, вызывающих заболевание.

Так, за 5 месяцев 2025 года в Алматы зарегистрирован 101 случай ОКИ, в том числе среди детей до 14 лет – 46 (45,5%). По опросу, большинство заболевших употребляли некачественные продукты домашнего приготовления с несоблюдением технологии приготовления. А пища хранилась в ненадлежащих условиях, а также с пренебрежением к правилам личной гигиены.

"Показатель заболеваемости ОКИ на 100 тыс. населения составил 4,30, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (4,71) отмечается снижение заболеваемости на 8,7%, в том числе среди детей до 14 лет – на 1,5%", – рапортовали санэпидемиологи.

При этом чаще всего от этого заболевания страдают дети в первые два года жизни. Чаще всего из-за того, что малыши активно познают мир и тянут любопытные предметы и интересующую их еду сразу в рот.

Вместе с тем острые кишечные инфекции возникают из-за несоблюдения личной гигиены матерями при уходе за детьми.

"Основной путь передачи инфекции пищевой. Удельный вес составил 81,1%, а это 82 случая. Контактно-бытовой путь – 18,8% (19 случаев)", – заключили медики.

Фото: pixabay

Как объясняют в департаменте, больные с острыми кишечными инфекциями вместе с рвотной массой и испражнениями в окружающую среду могут выделять множество болезнетворных микроорганизмов. Микробы могут сохраняться в предметах домашнего обихода, посуде, детских игрушках, полотенцах 5-7 дней.

Основные симптомы острых кишечных инфекций: частый стул, лихорадка, отказ от грудного вскармливания, отсутствие аппетита, жажда, рвота, головная боль, общая слабость, беспокойство, боль в области живота.

Как рассказала профессор кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, врач-терапевт высшей категории, независимый эксперт МЗ РК по специальности "терапия", врач-кардиолог высшей категории Шолпан Жангелова, подхватить острую кишечную инфекцию летом проще, поскольку для жизнедеятельности патогенов наиболее подходят влажность, высокая температура воздуха и воды. Кроме того, летом больше факторов, которые повышают риск заразиться: купание в водоемах, не предназначенных для этого, употребление на природе продуктов, которые быстро портятся на жаре, немытых фруктов и овощей.

"Заболеваемость увеличивается в связи с повышенным употреблением овощей, фруктов и других продуктов, которые иногда забывают или тщательно не моют. Не стоит забывать, что инфекция может передаться при купании в загрязненных водоемах. Острыми кишечными инфекциями болеют люди всех возрастов, но чаще это дети до 6 лет. Это связано с недостаточной защитой организма и отсутствием гигиенических навыков", – сказала кандидат медицинских наук, профессор.

Откуда берутся отравления?

Теплая или жаркая погода – это своего рода "инкубатор" для микробов. При температуре от 4 до 60°C создается так называемая опасная зона – danger zone, когда бактерии делятся каждые 20-30 минут.

Охлаждение продуктов до ≤ 4°C или нагревание более 60°C мешает им размножаться, но на пикниках, пляжах и дачах это сделать сложно.

Летом люди чаще едят вне дома. Уличная еда, "шведские столы", доставка увеличивают риск нарушения холодильной цепочки и перекрестного загрязнения.

Купание и поездки. Глоток воды из озера или использование плохо очищенной воды на дачном участке могут занести кишечные вирусы и бактерии.

Материал по теме Лазурные озера и шум волн: врачи рассказали, как избежать заболеваний на отдыхе у водоемов

По заключению экспертов, сальмонеллы, кишечные палочки регистрируются заметно чаще именно в летние месяцы.

Какие продукты особенно опасны летом и почему?

Нужно быть очень внимательными к следующему перечню продуктов в жаркое время:

Птица, яйца, фарш

Бактерии (сальмонеллы, кампилобактеры) живут внутри продукта. К примеру, фарш остывает быстрее, но и согревается быстрее.

Кремовые торты, майонезные салаты, непастеризованное молоко

В жару и при неправильном хранении эта пища чревата стафилококками, кишечной палочкой. Высокое содержание влаги и сахара – идеальная среда размножения для этих микробов.

Сырые устрицы, мидии, рыба

Бактерии больше размножаются в теплой морской воде, а термическая обработка убивает их. Чем меньше времени прошло после разморозки и чем холоднее среда, в которой хранятся продукты, тем лучше. И конечно, для приготовления блюд с минимальной термической обработкой нельзя покупать рыбу, которая внушает хоть малейшие подозрения.

"Уличный" шашлык, шаурма

Так как неизвестен режим хранения и обработки, мясо может находиться в "опасной зоне" часами.

Медики предупреждают, что все продукты из шаурмы быстро портятся, под воздействием высоких температур воздуха образовывается идеальная среда для быстрого размножения бактерий. В уличной шаурме может быть даже сальмонелла.

Достаточно того, чтобы в соус или овощи попала бактерия, чтобы она начала быстро размножаться. Даже если у вас крепкий желудок и отличная микрофлора, риск отравиться таким продуктом летом очень большой.

Как не заразиться острыми кишечными инфекциями?

По словам врача, необходимо соблюдать "Пять ключей безопасности пищи". Их разработала Всемирная организация здравоохранения. Правила следующие:

Держите все в чистоте – мойте руки в течение 20 секунд, особенно после туалета и перед готовкой. Отделяйте сырое от готового – отдельные доски, ножи, емкости. Готовьте тщательно – доводите внутреннюю t° до ≥ 70°C (мясо, птица, фарш). Храните продукты в безопасном режиме – горячее при температуре более 60°C, холодное при температуре менее 5°C. Не оставляйте продукты на столе более двух часов (или > 1 часа при t° воздуха > 32°C). Используйте безопасную воду и сырье – во время отдыха на природе кипятите воду, мойте фрукты/овощи с последующим ошпариванием кипятком.

Советы родителям, чтобы дети не подцепили "кишечку"

И здесь свои законы, которые помогут обезопасить малышей.

По мнению врача-терапевта, ключевым поведением родителей, особенно в жаркие дни, должно стать соблюдение "правил трех "М": Мылом Моем Малышу руки – после улицы, туалета и перед едой.

Фото: pixabay

Используйте для питья только бутилированную или кипяченую воду. Летом дети часто пьют "из‑под крана" или из шланга, гуляя во дворе.

Покупая домой холодные десерты, довозите их до стола в термосумке. Мороженое, йогурты за 20 минут нахождения на жаре уже попадают в "опасную зону".

"Собирая перекусы в дорогу, отдавайте предпочтение цельным фруктам, сухофруктам, несладким галетам. Никаких крем‑булочек и сосисок в путешествие. Без хранения в холодильнике они наверняка станут причиной кишечной инфекции". Врач Шолпан Жангелова

Также врач рекомендует перед отдыхом на природе или поездкой на море проговорить детям, что купаться и тем более пить эту воду – опасно! Следует объяснить, что даже случайное попадание воды в рот или пара глотков речной воды повышают риски кишечных инфекций.

В семье кто‑то заболел: как не заразиться остальным

Специалист рассказала, что делать, если кто-то в семье подхватил кишечную инфекцию.

Риск передачи инфекции здоровым членам семьи поможет снизить несколько ключевых правил:

Изоляция блюд и полотенец.

Больному выделяются личная посуда, средства гигиены, при возможности – отдельный санузел.

Заболевший не должен готовить еду для семьи минимум 48 часов после прекращения симптомов.

На период болезни родственника и несколько дней после рекомендована обработка поверхностей дезрастворами столешниц, дверных ручек, смартфона – 0,1-процентным раствором хлорсодержащего или спиртом 70%.

Стирать белье в квартире лучше при температуре 60°C, а постель и одежду больного – отдельно от вещей остальных.

Раствор глюкозо‑солевой всем, кто почувствовал первые признаки инфекции.

Кроме того, при уходе за больным должны строго соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки с мылом.

Помощь медиков

При следующих симптомах при кишечной инфекции нужно незамедлительно обратиться к врачу или вызывать скорую:

Сильное обезвоживание:

– очень сухой рот, трещины на губах,

– редкое мочеиспускание (меньше двух раз в сутки),

– моча темная, с резким запахом,

– у грудного малыша – запавший родничок, глаза, сильная вялость.

Кровь в стуле – даже один раз.

Высокая температура тела – выше 38,5°C, которая держится более 1-2 суток.

Сильная рвота или понос, при которых невозможно пить воду, – все тут же выходит обратно.

Резкие боли в животе, вздутие, напряженный живот, особенно у пожилых.

Спутанность сознания, слабость, обмороки.

Если инфекция проявилась у маленького ребенка (до 3 лет), беременной женщины, пожилого человека или у больного есть хронические болезни (сердце, почки, диабет).

В некоторых случаях возможно проводить лечение не в условиях стационара, в дома.

Когда можно лечиться дома:

Лечение кишечной инфекции зависит от возбудителя и тяжести инфекционного заболевания. При легком и среднем протекании болезни пациент лечится на дому. При этом наблюдаются следующие симптомы:

Понос не чаще 3-5 раз в день.

Рвота 1-2 раза, но можно пить, и питье удерживается.

Температура ≤ 38°C.

Больной бодрствует, разговаривает, мочится, немного ест.

Симптомы улучшаются через 24-48 часов.

Что нужно иметь дома для помощи при кишечной инфекции:

Растворы для регидратации (например, регидрон или аналоги).

Сорбенты: диоктаэдрический смектит, гидрогель метилкремниевой кислоты (энтеросорбент), активированный уголь.

Пробиотики (препараты, нормализующие микрофлору кишечника).

Жаропонижающее (парацетамол или другие анальгетики-антипиретики).

Градусник, антисептик, одноразовые перчатки, мешки для отходов.

Главное правило: если есть сомнения, лучше один раз обратиться к врачу, чем пропустить опасные симптомы. Особенно если это ребенок, пожилой человек или состояние быстро ухудшается.

Чем опасно пищевое отравление и какие симптомы должны насторожить?

Главный враг кишечной инфекции – обезвоживание. При потере >10% массы тела может наступить шок и острая почечная недостаточность.

Основные признаки: резкая жажда, редкая темная моча, запавший родничок у грудничков, спутанность сознания.

"Токсикоинфекция бактериями Staphylococcus, Clostridium perf. и другие, когда наблюдается частая массивная рвота, приводящая к резкому обезвоживанию и нарушению ритма сердца, от которого может наступить даже смерть. Очень опасен гемолитико‑уремический синдром (E. coli O157:H7) – резкая слабость, кровь в моче, уменьшение мочи, он требует неотложной госпитализации", – подчеркнула врач.

Инвазивные инфекции (сальмонеллез, кампилобактериоз, вибриоз) выражаются высокой лихорадкой, сильными болями в животе, сыпью, желтухой. Эти инфекционные заболевания зачастую переходят в сепсис, простыми словами – заражение крови, которое может привести к смерти.

Вместе с тем профессор посоветовала не отходить от рекомендаций и всегда в жаркий период соблюдать правило "2-2-2". Это станет профилактикой кишечных инфекций:

Не держите скоропортящиеся продукты дольше двух часов вне холодильника. Храните остатки готовых блюд не дольше двух дней. Разогревайте пищу до 70°C минимум две минуты.

Соблюдение этих простых шагов сведет риск летних отравлений практически к нулю, а также поможет уберечь семью от неприятных сюрпризов.