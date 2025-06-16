Как Астану подготовили к визиту председателя КНР Си Цзиньпина – фоторепортаж

Сегодня, 16 июня 2025 года, в Астану с официальным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. О том, как столица Казахстана подготовилась к встрече высокого гостя, – в материале корреспондента Zakon.kz.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Лидер Китая пробудет в Астане два дня – 16 и 17 июня.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В честь визита высокого гостя улицы столицы украшены флагами Казахстана и Китая, подчеркивая атмосферу взаимного уважения и дружбы между двумя странами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Также в разных частях города можно увидеть тематические баннеры. Они размещены на центральных улицах, вблизи официальных зданий и на фасадах крупных объектов, создавая торжественную атмосферу и подчеркивая значимость визита.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особенно заметным стало отсутствие привычных пробок на улицах Астаны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее водителей предупреждали о временных перекрытиях, и сегодня это ощущается: движение стало значительно менее плотным, а транспортный поток перераспределен. Эти меры безопасности стали частью комплексной подготовки к государственному визиту.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что стражи порядка перешли на усиленный режим несения службы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Продолжительность дежурства зависит от графика мероприятий, а точное количество задействованных сотрудников не разглашается – эта информация носит исключительно служебный характер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Несмотря на усиленные меры безопасности и частичные перекрытия, Астана продолжает жить своей привычной жизнью.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Горожане спокойно передвигаются по делам, кафе встречают клиентов, магазины и учреждения, общественный транспорт работают в штатном режиме.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В деловых районах столицы, несмотря на присутствие усиленных нарядов полиции и представителей госслужб, царит привычная атмосфера.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

О том, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года. В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.