Черным по белому: жители села Бейнеу жалуются на нашествие жуков

Фото: wikimedia

Жители села Бейнеу Мангистауской области отмечают: с каждым днем черных жуков – чернотелок становится все больше. Они попадают в дома, в колодцы с водой. Все известные средства для уничтожения насекомых не работают, жалуются бейнеусцы, сообщает Zakon.kz.

А в акимате района пожимают плечами – способ травли зависит от вида чернотелок, а определить их может только лаборатория. Между тем местные говорят, что с наступлением ночи тут же изо всех щелей лезут полчища чернотелок. Это черные жуки длиной в несколько сантиметров, которые очень быстро бегают. "Они появились примерно неделю назад. Но тогда их было не так много. А теперь с каждым днем их количество растет. Вчера был дождь, и такое ощущение, что после дождя их стало еще больше. Они буквально везде – на стенах домов, во дворах, в самих домах, полно их в колодцах с водой. Мы теперь боимся пить эту воду", – рассказывает жительница села Бейнеу Ботагоз Отаргазиева. Жители делятся в чатах различными способами уничтожения насекомых, однако пока ни один не сработал. Насекомых травят дихлофосом, химическими препаратами от вредителей, пылесосят стены домов, сбивают сильными струями воды. Но их число все равно не уменьшается. "Их ничего не берет. Чем больше их уничтожаем, тем больше их становится. Мы уже которую ночь не спим – они залезают в дома, мешают спать, ползают везде", – отмечает жительница села Бейнеу Бахыт Тилеумуратова. Специалисты, изучающие насекомых, отмечают, что чернотелки – это огромное семейство, которое включает в себя множество видов. Большинство из этих видов безопасны для человека. Материал по теме Нашествие каракуртов в Атырауской области: несколько человек попали в реанимацию "Причины такого нашествия чернотелок могут быть разные. Это может быть и цикличность, а возможно, климатические факторы могли повлиять. В прошлом году было большое количество осадков, чуть ранее были наводнения. Да, Мангистау не затопило, но наводнения были в соседней области. Факторов очень много", – говорит зоолог Айдын Есжанов. Какой именно вид чернотелки "орудует" в селе Бейнеу, еще предстоит выяснить сотрудникам лаборатории. Результаты обещали предоставить уже сегодня. Пока специалисты районного акимата советуют жителям не пытаться самостоятельно избавляться от этих насекомых. "По закону каждый владелец обязан содержать свой двор в чистоте и не допускать распространения различных вредителей. Поэтому каждый житель должен сам позаботиться о дезинсекции, вызвав специальные службы", – отметил руководитель Бейнеуской районной территориальной инспекции Дастан Муханов. Материал по теме Клопы-"вонючки" атакуют: биологи объяснили нашествие клопов в Алматы А пока жители требуют от районных властей вмешаться и начать уничтожение жуков на территории села, так как терпение бейнеусцев уже на исходе.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: