Мечта в резюме не указана: истории тех, кто сменил профессию

Есть вопрос, который редко произносят вслух: "А если все это не мое?". Он может прийти в пятницу вечером или посреди стабильной карьеры, когда внешне все в порядке, а внутри назревает тихая революция. Корреспондент Zakon.kz пообщался с теми, кто выбрал мечту вместо страха перемен.

Все больше людей по всему миру решаются на самое смелое – сменить профессию. Не просто офис, отдел или направление, а целую жизненную траекторию. Словно вырывают из сценария свой прежний сюжет и начинают писать новый. Без шаблонов, копий и с чистого листа.

Это акт внутренней силы

Легко остаться в привычном, соглашаться на меньшие условия ради стабильности. Общество твердит будь разумным и практичным, а вот признать, что ты больше не хочешь жить по старой инструкции и пойти путем своих мечтаний, – это уже подвиг. Смена профессии – не про кризис, а про взросление и переоценку своих ценностей и ориентиров. Ведь зрелость наступает в тот момент, когда ты перестаешь спрашивать у других: "Что мне делать?" и начинаешь спрашивать у себя: "А чего я на самом деле хочу?"

Когда-то Фарух Юсупов выбрал профессию, потому что было "надо", а сменил, потому что понял, что работа должна быть по душе.

"После окончания 9-го класса в 2005 году у меня стоял выбор, были варианты идти на программирование в область IT или уйти в медицину. Мои родные тети и дяди работают всю свою жизнь врачами, доцентами, гинекологами и т.д. По их примеру подумал, что выбранная мною профессия больше меня заинтересует в жизни, но, к сожалению, я ошибся! Да, я не спорю, отметки у меня были неплохие, и по спецпредметам у меня были успехи, но при этом я чувствовал, что создан для большего. Думал, что со временем все-таки полюблю работу зубного техника. Профессия была на тот момент, да и сейчас, очень востребована и престижна. Были мысли: "Вот сейчас отучусь, открою свой кабинет, в будущем стоматологию, найму людей и так далее", – делится своей историей Фарух Юсупов.

Менять профессию – значит дать себе второй шанс, а может, если честно, и первый. Первый на жизнь без постоянного компромисса, на утро, которое не начинается с внутреннего "опять на работу", где ты не теряешь себя, а наоборот, находишь. Это шанс выйти из роли, к которой давно остыла душа, но которая все еще держит по инерции.

"Я сидел на практическом занятии в университетской лаборатории, слушал музыку в наушниках, и тут у меня появилась мысль, что, может, стоит сменить профессию на более творческую. Почему бы себя не попробовать в области дизайна и художественной фотографии? И я решился", – рассказывает Фарух Юсупов.

Похожая история случилась и с Валерией Синевой. По образованию она фармацевт, с дипломом, опытом, имеет серьезную профессию. Все как полагается: белый халат, инструкции, четкие дозировки. Но внутри давно накапливалось совсем нерастворимое ощущение, что ее энергия принадлежит не только рецептам, а чему-то большему, живому, творческому.

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"Моя мама провизор, и я думала пойти по ее стопам. Плюс на тот момент времени работа казалась стабильной, но мне не нравился график работы. Не люблю просыпаться рано, казалось, что жизнь словно проходит мимо меня. Я с детства творческий человек, поэтому хотелось как-то реализоваться в этой области. Толчком к уходу послужило закрытие аптеки. Мы гуляли с мужем вдоль речки Есентай, и я говорила, что хочу чего-то другого, но не знаю чего. Был старенький фотоаппарат, поэтому мысли чаще стали уходить в сторону фотографии. А потом аптеку, в которой я работала, закрыли, на ее месте открывалась новая, и меня туда позвали, но я отказалась. Это был прыжок в неизвестность. Было очень страшно, но я справилась", – делится своими эмоциями Валерия Синева.

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Неоправданные ожидания

Позднее открытие интересов

Ценность времени

Смена профессии – это не всегда резкий поворот с эффектным хлопком дверью. Это не про то, чтобы уволиться в понедельник и во вторник начать печь пироги на продажу. Чаще всего это процесс постепенный, осознанный, иногда растянутый во времени. Но одно можно сказать точно: кардинальная смена профессии перестала быть исключением, она стала заметной тенденцией.

Эту динамику подтверждает и HR-специалист Юлия Василенко. По ее словам, все больше соискателей приходят в новую сферу без формального опыта, но с горящими глазами, мотивацией и "прокачанной" гибкостью.

"Я как HR-специалист из сферы IT замечаю, что кардинальная смена профессии (career switch) перестала быть редкостью. В последние 2-3 года все больше кандидатов приходят в IT из самых неожиданных сфер: медицина, продажи, HR, бухгалтерия – список можно продолжать бесконечно. Особенно много таких историй среди кандидатов, претендующих на позиции начинающих тестировщиков, аналитиков и frontend-разработчиков. На моей практике был кейс, когда мы дали шанс выпускнику медицинского вуза, взяв его в качестве стажера на позицию тестировщика. Некоторые мои коллеги крутили у виска и не давали шансов парню. Мало того, что он прекрасно выполнил тестовое задание, которое было выдано ему на отборочном туре стажировки, так еще и спустя 2 года он стал одним из лучших сотрудников в своем отделе". Юлия Василенко

Также она отметила, что если у человека есть сильная мотивация и он хотя бы немного "пощупал" ту профессию, в которой он хочет себя попробовать, то HR-специалисты будут рады дать возможность проявить себя.

Смена профессии – это не про бегство. Это про выбор

Про честность. Про умение признать: "Я вырос. И мне нужно другое".

"К фотографии я пришел осознанно, начал искать на просторах интернета разные уроки, много читал о дизайне, а также о художественной фотографии. В интернете начали попадаться работы разных дизайнеров. Так и начал изучать Photoshop и CorelDraw. Родные отреагировали, так скажем, 50/50. Кто-то говорил о том, что менять престижную прибыльную работу на работу, которая не будет приносить тебе доход, не нужно. Другие же поддерживали: "Если ты изучишь эту профессию, то она будет приносить тебе не только прибыль, но и радость и улыбку. Тебе будет в кайф работать", – рассказывает Фарух Юсупов.

Стереотипы, которые мешают

Слишком поздно начинать сначала – один из самых устойчивых и вредных мифов. В нем звучит страх, будто жизнь – это поезд, у которого есть всего одна станция назначения. Пропустил – и все, сиди до пенсии. Но это ложь. Сегодня рынок труда становится более гибким, требования разнообразнее, а онлайн-образование доступнее, чем когда-либо.

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"На сегодняшний день рынок труда трансформируется под влиянием цифровизации, автоматизации и роста удаленной работы. Это напрямую влияет на структуру спроса. Самыми востребованными остаются IT-специалисты. Также замечаем рост интереса к digital и маркетинг-направлениям, так как сейчас наблюдается активное развитие e-commerce, digital- продуктов и онлайн-сервисов. Сохраняется высокий спрос на HR-специалистов, особенно в направлениях рекрутинга, адаптации, внутреннего обучения и развития, HR-аналитики. Общий тренд – кросс-функциональные специалисты, у которых есть как глубокая экспертиза в одном направлении, так и понимание смежных сфер. Все чаще работодатели обращают внимание не только на "хард-скиллы", но и на адаптивность, критическое мышление, коммуникативные и лидерские навыки". HR-специалист Юлия Василенко

Люди в 40, 50 и даже 60 осваивают новые профессии не как исключение, а как закономерность. И это не "второсортные специалисты", а осознанные, зрелые, мотивированные профессионалы, которых ценят именно за их опыт и осмысленность.

"Я всегда любила фотографировать, пробовала несколько раз, но забрасывала, то времени не хватало, то уверенности. Когда ушла из аптеки, первое, о чем подумала, было фото. Через год прошла обучение по визуалу и SMM, просто чтобы разобраться глубже. Работать в SMM не планировала, но постепенно начала вести блог", – рассказывает Валерия Синева.

Сначала девушка делала "модные" посты-инструкции, как вырезать текст, найти шрифты и т.д., но быстро поняла, что это не ее профиль. Перешла в бьюти-контент, а именно в укладки, переодевания. Нравилось, но Валерия снова не чувствовала развития.

"Все изменилось случайно, я поехала на Капшагай, сняла прогулку, выложила, и ролик набрал 977 тысяч просмотров. Потом сделала еще пару обзоров, они тоже зашли. Так я нашла свое направление. В июне будет год, как я блогер-обзорщик. До сих пор непривычно себя так называть, хотя уже сотрудничала с крупными брендами". Валерия Синева

Нельзя терять стабильность. Стабильность, как мы с вами знаем, понятие относительное. На самом деле ничего менее стабильного, чем работа "через силу", нет. Потому что она выжигает ресурс, снижает качество жизни и часто не гарантирует ни роста, ни удовлетворения. А вот перемены, вопреки страху, часто дают как раз ту самую опору, самое главное,– внутреннюю.

Например, когда-то Фарух Юсупов "чинил улыбки", работал зубным техником. Потом переключился на визуальный язык, стал фотографом и дизайнером. А теперь говорит голосом буквально. Сегодня он занимается озвучкой. Живой пример того, как один человек может прожить несколько жизней в одной, и ни одна из них не случайна.

"Все началось с детства, когда я смотрел фильмы и мультфильмы еще на видеомагнитофонах, изучал каждый момент героя, когда, что и кто скажет. Заниматься озвучкой стало моим хобби, я начал переозвучивать отрезки мультиков и фильмов, наблюдать за игрой актеров. Человек, играющий психопата, весельчака, и тут сразу серьезный и непробиваемый, – такого персонажа не просто озвучить! И мне стала нравиться озвучка", – эмоционально рассказывает Фарух Юсупов.

Путь Фаруха в дубляже начался с простой, но цепляющей детали, он начал узнавать актеров дубляжа по голосу в фильмах и мультфильмах. Это увлекло его всерьез. То, с какой харизмой актеры озвучки вживаются в роли, выкладываясь на все 200%, вызывало восхищение и вдохновляло.

"Я стал изучать актерское мастерство, погружаясь в мир озвучки. Конечно, на пути не обошлось без трудностей, как технических, так и психологических. Особенно мешала боязнь микрофона, был страх сказать что-то не так, не туда поставить интонацию, говорить слишком тихо, когда нужен акцент, или, наоборот, перекричать". Фарух Юсупов

Но, как и любой настоящий артист, Фарух не отступил. Страхи постепенно уступили место опыту, а неуверенность – голосу, который теперь узнают.

У многих есть фобия: "Я не справлюсь, мне не хватит знаний, таланта, навыков". А с чего вы взяли, что у остальных все это было изначально?

"На самом деле сложность смены профессии чаще зависит от жизненных обстоятельств. Важную роль играют финансовая стабильность, семья, внутренняя мотивация и готовность учиться с нуля. Молодым специалистам, особенно тем, кто в начале своего карьерного пути, часто проще психологически, у них еще есть пространство для экспериментов и поисков. В то же время мы регулярно встречаем кандидатов, которые решили сменить профессию после 40 лет и делают это очень осознанно: у них есть четкое понимание своих целей, богатый бэкграунд и высокий уровень ответственности. Эти качества очень ценятся в IT, особенно в ролях, где важны системное мышление, управление или коммуникации". HR-специалист Юлия Василенко

Большинство специалистов начинали "с нуля" в новой сфере. Разница лишь в том, что они не остановились. Неуверенность в себе в начале пути нормальна. Главное – не дать ей принять решение за вас.

"Не спорю, было сложно перестроиться на новую работу и отказаться от старой, ведь это время, деньги и много нервов, но я нашел в себе силы, моя супруга оказала мне невероятную поддержку и дала веру в себя!" – рассказывает Фарух Юсупов.

Начало – всегда самое неловкое. Когда все в новинку: и формат, и процесс, и ты сам в этой роли. Именно в этот момент проверяется, насколько твое желание сильнее страха. Первые шаги в блогинге редко бывают легкими, особенно когда речь идет не о лайфстайле, а о работе в поле, с камерой, штативом и живыми людьми вокруг.

"Когда ты обозреваешь заведения, то платишь вначале, естественно, сам. Я и сейчас хожу по местам и сама плачу. Но сначала именно финансовая сторона вызывает сложности. Еще было страшно снимать себя на штатив в заведении или спрашивать, можно ли снять обзор. Сейчас я спокойно захожу и говорю, что обзорщик, и спрашиваю, могу ли поснимать. Но моя любовь в обзорах – это все же съемка на природе. Эта работа более энергичная, я знакомлюсь с множеством интересных людей, у меня появились друзья, я стала более открытой. Смена сферы буквально меня поменяла. Я чувствую себя на своем месте сейчас", – делится своим опытом Валерия Синева.

Жизнь – это не резюме и не диплом. Это не то, кем ты был, а то, кем готов стать. Сменить профессию – значит признать, что ты растешь и меняешься. Что старые роли больше не сидят по размеру. Это не всегда просто, чаще всего небыстро. Но это всегда про честность с собой. И если внутри уже звучит вопрос "а что, если?", возможно, ты не потерян, ты просто на старте чего-то настоящего.

Профессия – это не приговор. Это путь. И никто не мешает тебе повернуть туда, где наконец-то будет светло.