Доктор смерть: засилье процедурных кабинетов в стране насторожило Минздрав

Кажется, в Алматы начался настоящий инфузионный бум. Процедурные кабинеты открываются с такой скоростью, что скоро их станет больше, чем аптек и кофейных точек, вместе взятых. Последнее время город буквально оброс вывесками "процедурный кабинет". В подробностях разбирался Zakon.kz.

Еще вчера на этом месте были коворкинг или донерная, а сегодня стерильный кабинет с кожаным креслом, лампой и приветливой медсестрой. Если вы вдруг заметили, что на каждом шагу в Алматы открываются процедурные кабинеты, вам не показалось. Город буквально переживает капельничный расцвет.

"Процедурные кабинеты входят в состав амбулаторно-поликлинических организаций, в том числе имеющих прикрепленное население с привязкой к конкретному врачу и/или участковому врачу. Согласно статистическим данным, в стране имеется более 3523 амбулаторно-поликлинических организации, в том числе 1962 государственных АПО, 1505 частных и 56 ведомственных", – отмечают в Комитете медицинского фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Процедурные кабинеты стали новым городским явлением, их много, и они повсюду. Люди приходят туда не "просто так", а с направлением от врача: кому-то назначили курс капельниц после болезни, кто-то проходит поддерживающую терапию, кому-то прописали уколы. Все строго по медицинским показаниям, но, как выяснилось, это не совсем законно.

"В действующем стандарте оказания доврачебной помощи не предусмотрено наличие процедурного кабинета. Соответственно, частные лица, получившие лицензию на подвид амбулаторно-поликлинической помощи "доврачебная помощь", не имеют права оказывать услуги, связанные с работой процедурного кабинета. В связи с этим отдельно расположенные процедурные кабинеты, в том числе размещенные в придомовых помещениях, не допускаются. Официальные сведения о количестве таких частных кабинетов отсутствуют, поскольку они не подлежат лицензированию и, соответственно, считаются нелегальными", – рассказали нам в КМФК МЗРК.

Однако поток пациентов стабильно высокий. Кто-то долечивается после вируса, кто-то приходит на витамины по схеме, кто-то на назначенный курс антибактериальных или сосудистых препаратов.

Процедурные кабинеты в Алматы теперь повсюду. В пределах двух километров их может оказаться пять и больше. Найти ближайший не проблема, скорее, удивительно, если его еще нет.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На первый взгляд процедурный кабинет может показаться простым делом: койка, капельница, медсестра – и все готово. Но на самом деле за этим стоит целый свод санитарных и правовых норм, которые обязательны для соблюдения. Именно эти правила отличают полноценное медицинское учреждение от самодельного "кабинета на дому". Как объясняет специалист, процедура – это не просто сервис, а медицинская услуга, требующая строгого соответствия регламентам:

"Для процедурных кабинетов обязателен санэпиднадзор: отдельное помещение, дезинфекция, вентиляция, утилизация медотходов. Все прописано в СанПиН. Следовательно, частные процедурные кабинеты, размещенные в жилых домах и зарегистрированные исключительно по подвиду "доврачебная помощь", не имеют правовых оснований для предоставления инъекционных и иных процедурных услуг", – рассказывает юрист Камила Карымсакова.

Спрос растет, и вместе с ним растет и предложение. Уже не удивляет, когда в соседнем подъезде открывается процедурный. В них обычно ничего лишнего: кушетка, капельница, антисептик, документы на стене. Алматы стремительно адаптируется под спрос, вырос целый микросектор, где все сосредоточено на одной простой задаче: сделать назначенную процедуру быстро, удобно, безопасно и, конечно, под контролем специалистов, по крайней мере, так обещают все вывески.

"Такая деятельность может нести угрозу здоровью пациентов. И если выяснится, что услуги оказывались незаконно, владельцам может грозить штраф или даже уголовная ответственность по статье 317 Уголовного кодекса РК ("Незаконная медицинская деятельность")". Юрист Камила Карымсакова

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Чтобы проверить, как все устроено на деле, мы зашли в одну из таких процедурных, которые сейчас активно появляются в Алматы. Кабинет компактный, но чистый. Белые стены, кушетки, стойка для капельниц, аккуратные ящички с препаратами пациентов, каждый в отдельном пакете с фамилией и инициалами, медсестра в форме, все организовано и структурировано.

Спросили, как происходит прием, сказав, что после имплантации планируем делать капельницы и уколы в данном процедурном кабинете. Медсестра сразу объяснила: здесь не делают ничего "по желанию" или "по самочувствию". Только по направлению от врача. Антибиотики просто так ни капать, ни колоть в данном процедурном кабинете не будут. Обязательно должен быть лист назначения: с печатью, подписью врача, прописанными дозировками и курсом, иначе процедура не состоится.

Перед началом введения препаратов как внутривенно, так и внутримышечно нам объяснили, что проводится проба, особенно если пациент впервые получает тот или иной препарат.

По словам медсестры данного процедурного кабинета, многие пациенты приходят после консультаций у терапевтов, неврологов, иммунологов. Кто-то проходит плановое лечение, кто-то восстанавливается после болезни, кто-то на капельницах для профилактики хронического заболевания.

Все выглядит серьезно, с медицинским подходом, без самодеятельности. По крайней мере, тот процедурный кабинет, куда мы заходили.

"Процедурные кабинеты при поликлиниках обязаны осуществлять медицинскую помощь при строгом соответствии со стандартами. В процедурных кабинетах медицинская сестра (брат) вводят внутривенно и внутримышечно лекарственные препараты и вакцины по назначению врача, в том числе участкового, по медицинским показаниям и схеме лечения, проводится предварительная аллергопроба на лекарственные препараты. В кабинетах обязательно должна быть медицинская противошоковая укладка. Сведения по назначениям и по проведенным манипуляциям обязательно вносятся в информационную систему и медицинскую документацию пациента. Кроме того, перед проведением процедур каждый пациент должен пройти идентификацию личности, в том числе по Face-ID или по индивидуальному коду". КМФК МЗРК

Антибиотики, гормоны, сосудистые препараты, даже витамины – все это может быть полезным, но только если назначено специалистом, с учетом анамнеза, анализов и показаний. Именно поэтому обращайте внимание, просят ли вас предоставить направление или схему, по которой будет проводиться лечение в процедурном кабинете, делают ли аллергопробу. Это обезопасит вас от неприятных и, возможно, серьезно вредящих здоровью последствий.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева













В Комитете медицинского и фармацевтического контроля также отметили, что процедурные кабинеты должны соответствовать санитарным требованиям и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Согласно приказу №167 от 29.10.2020 "Минимальный перечень оснащения", в графе "оснащение процедурного кабинета" в обязательном порядке должны быть дефибриллятор, аспиратор, светильник медицинский смотровой, а также холодильное оборудование для правильного хранения лекарственных средств, медицинская мебель (кушетка, процедурный стол, штатив, медицинские шкафы и так далее), противошоковые укладки (на случай анафилактического шока), укладки по кровотечению, судорогам, гипотермии, преэклампсии и так далее. Медицинская учетно-отчетная документация и медицинская информационная система.

Все, что связано с уколами, капельницами, внутривенными введениями, совсем не мелочь и не формальность. Это вмешательство в организм, которое должно происходить строго по медицинским показаниям, с соблюдением всех стандартов асептики, стерильности и под контролем квалифицированного персонала.

Лучше всего обращаться за такими услугами непосредственно в государственные или частные медицинские учреждения: больницы, поликлиники, лицензированные клиники. Там вы точно получите помощь в соответствии с утвержденными нормами, в оборудованных помещениях, с соблюдением всех протоколов.

Да, конечно, удобнее, когда процедурный кабинет находится прямо в вашем доме или в соседнем подъезде. Это экономит время, силы и иногда кажется хорошей альтернативой поездке в поликлинику. Но в случае с инъекциями и капельницами важнее не удобство, а безопасность.

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"На сегодняшний день, в регионах территориальными подразделениями КМФК выявляются отдельно расположенные процедурные кабинеты, к примеру, в придомовых помещениях. В Жамбылской области выявлено 133 процедурных кабинета, на 25 субъектов наложены административные штрафы за безлицензионную деятельность (ст. 424 КоАП) на общую сумму 5,8 млн тенге, остальные в работе. 82 процедурных кабинета прекратили осуществление незаконной деятельности, их них 51 объект прекратил деятельность добровольно. Работа по выявлению безлицензионной медицинской деятельности и незаконному предпринимательству в рамках государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг продолжается", – сообщили в КМФК МЗРК.

Мы поговорили с главной медсестрой процедурного кабинета, находящимся в частной клинике, и она рассказала о нюансах работы.

"У нас в процедурном кабинете производят внутривенные, внутривенно-капельные, внутримышечные, подкожные, внутрикожные инъекции. Также при необходимости оказывается первая неотложная помощь. Для меня самое сложное в работе – это когда у пациента нет доверия к медсестре, когда он сомневается в услугах медицинского работника. Интересное в моей работе – это результат после лечения пациента, когда ты видишь его здоровым и работоспособным", – рассказывает Эльмира Тілеке.

Здоровье – это не та сфера, где можно идти на компромиссы. Здесь нет мелочей: неправильная дозировка, несоблюдение стерильности, отсутствие экстренной помощи в случае осложнений – все это может обернуться не просто неприятностями, а реальной угрозой жизни.

Прежде чем записаться на капельницу "по соседству", убедитесь, что кабинет действительно имеет на это право, а у вас есть направление от врача. Безопасность прежде всего. Особенно, когда речь идет о вашем здоровье.