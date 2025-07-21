На призывной пункт из ночных клубов: как армия меняет жизнь и мировоззрение

В последнее время некоторые молодые люди игнорируют повестки с требованием явиться в военный комиссариат, поэтому в отделы по делам обороны их вынуждены приводить полицейские. Почему казахстанцы "бегают" от армии и как срочная служба может изменить жизнь – в материале Zakon.kz.

Служба в армии – это обязанность

На сегодняшний день некоторый процент казахстанской молодежи действительно воспринимает службу в армии как обязательство, которое не приносит никакой пользы. Поэтому каждый год определенная часть юношей призывного возраста всеми путями стараются избежать срочной службы. Уполномоченным органам приходится объявлять новобранцев в розыск и через силу доставлять их в военкоматы. В Минобороны признаются, что, к сожалению, факты "отлова" призывников действительно есть. Военные против таких кардинальных мер, однако напоминают, что в нашей стране служба в армии происходит не на добровольной основе, а является обязанностью каждого гражданина Казахстана.

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В ведомстве пояснили, что если молодой человек получил повестку, но не явился в военкомат, и у него не оформлены документы на отсрочку от призыва, то он считается уклонистом. В этом случае отделы по делам обороны имеют полное право привлечь полицию для задержания юноши и доставки его на призывной пункт.

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Сами парни, не желающие честно отдать свой долг Родине, считают, что армия – это потерянный год жизни. Другие "косят", потому что не хотят терять хорошее место работы.

Как финансист влюбился в море и остался служить

К примеру, Темирлан Мухамеджанов из Астаны после окончания колледжа готовился к работе в крупном банке и даже не представлял, что его дальнейшая жизнь будет связана со службой в армии.

"Армия вообще не входила в мои планы, хотел построить крутую карьеру в экономической сфере. Я получил специальность финансиста, устроился в банк по программе "Молодежная практика". Но меня забрали в военкомат в первый рабочий день, прямо с рабочего места. Родители сказали, что раз так получилось, то я должен честно отслужить. Попал на службу в Военно-морские силы. С момента призыва началась новая страница моей жизни. Я влюбился в море, корабли и в романтику Военно-морского флота. Я понял, что не смогу больше жить без службы, поэтому решил подписать контракт и остаться на флоте", – рассказал он.

Фото: МО РК

Сейчас матрос Мухамеджанов служит в должности командира отделения боевого корабля. После того, как он поступит на контрактную службу, ему будет присвоено звание "старшина второй статьи".

"Я уже видел приказ, в котором говорится о повышении. Звание "старшина второй статьи" указывает на то, что военнослужащий занимает определенную ступень в сержантском составе и имеет определенный уровень ответственности и обязанностей. Уверен, это не последнее мое звание. Я обязательно стану офицером Военно-морских сил Республики Казахстан", – рассказал матрос.

Как фельдшер стал гвардии младшим сержантом

Бактыгали Мирбеков тоже попал в армию сразу после учебы. До призыва на службу он окончил медицинский колледж и получил специальность фельдшера.

"Я совсем не хотел служить. Но почему-то с первых дней в воинской части мне стало комфортно находиться среди своих сослуживцев и командиров. Во время курса молодого бойца проявил себя с положительной стороны. Офицеры хвалили меня за дисциплинированность, успехи в строевой подготовке, грамотную речь и богатый словарный запас. Благодаря активной позиции и инициативности я быстро стал заметной фигурой во взводе и вошел в число лучших военнослужащих", – рассказал военнослужащий.

Фото: МО РК

Бактыгали проходит службу в мотострелковых войсках ВС РК. После курса молодого бойца офицеры части единогласно рекомендовали его на должность командира отделения. За образцовое исполнение служебных обязанностей молодому человеку было присвоено звание "гвардии младший сержант".

Фото: МО РК

В армию – из ночного клуба

Рядовой Сырым Турдахунов, который сейчас служит в противотанковой батарее, тоже не хотел провести целый год в рядах Вооруженных сил Казахстана. Повестки и SMS-сообщения с требованием явиться на призывной пункт он игнорировал, поэтому сотрудники военкомата были вынуждены обратиться за помощью к полицейским.

"Служить я совсем не хотел. Слышал много нехорошего об армии, при этом не хотелось терять время. На призывной пункт меня забрали прямо из ночного клуба, где я отмечал свой день рождения. Думал, что будет очень сложно. Переживал и немного побаивался. Как оказалось, зря. Со мной служат очень хорошие парни. Командиры всегда готовы помочь советом и в любой момент могут подсказать, как поступить в той или иной ситуации", – рассказал рядовой Турдахунов.

Фото: МО РК

Сырым Турдахунов является отличником физической подготовки. Офицеры части отмечают, что боец имеет все шансы получить звание младшего сержанта и командирскую должность.

Фото: МО РК

Многие опытные армейские офицеры считают, что основные причины нежелания служить в армии заключаются в страхе перед физическими и психологическими испытаниями, отсутствии уверенности в том, что служба принесет пользу. Кроме того, зачастую у ребят нет четкого понимания своих прав и обязанностей.

Как изменить ситуацию

Чтобы изменить ситуацию, генерал-майор в отставке Муслим Даиров предлагает больше предоставлять молодым людям доступ к информации о возможностях, которые открывает служба.

"Мне кажется, нужно усилить контроль над молодежью призывного возраста. Если упустим, тогда выправить ситуацию будет сложно. Со школы, с выпускных классов нужно приобщать молодых людей и готовить их к службе в армии, а служить должны все: и сын шахтера, и сын учителя, и сын депутата. Во времена моей молодости нас, школьников, возили в воинские части, показывали условия службы, быт солдат, знакомили с техникой и вооружением. И все эти мероприятия были включены в школьную образовательно программу, то есть по школьному расписанию. Это была неотъемлемая часть воспитания", – рассказал Муслим Даиров.

Фото: МО РК

Также генерал-майор отметил, что будущих призывников должна поддерживать семья. По его мнению, именно в семье формируется отношение к стране, к ее истории и культуре. Родители должны делиться своими взглядами, опытом и традициями, вдохновляя детей гордиться своей страной.

"Важно, чтобы родители поддерживали и понимали решения своих детей, когда они выбирают службу в армии. Если молодежь видит, что родители гордятся их выбором и поддерживают их, это положительно сказывается на их мотивации. Взаимодействие семьи и образовательных учреждений в формировании патриотических чувств и понимания важности военной службы – это комплексный процесс. Оба этих института должны работать в унисон, передавая молодежи ценности, связанные с защитой Родины, и поддерживая их на пути выбора, который они сделают. Только так можно создать общество, в котором служба в армии воспринимается как важный и почетный долг каждого гражданина. Прежде всего, это дань уважения нашим предкам, которые обрели вечную славу и любовь народа, защищая Отчизну в трудный час", – сказал генерал-майор в запасе Муслим Даиров.

Стоит отметить, что в 2025 году в армию Казахстана было призвано более 42 тыс. граждан. Оповещение призывников осуществляется через повестки и SMS-сообщения. При получении уведомления призывники обязаны явиться в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Она определяет степень годности призывника к прохождению срочной службы.

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Солдаты на весь период прохождения воинской службы обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, средствами личной гигиены и ежемесячным денежным довольствием. Им предоставляются медицинские услуги и выплачивается компенсация за почтовые отправления.