Почему мы ищем комфорт в вечерних и ночных походах по магазинам

Представьте: за окном темнеет, улицы утихают, день наконец-то отпускает вас из пучины дедлайнов, звонков и уведомлений в огромном количестве чатов по работе. Самое время зайти в супермаркет и закупиться снэками. Почему нам комфортнее ходить в магазин вечером и ночью, разбирался Zakon.kz.

Для тех, кто весь день был поглощен заботами работы, вечер – это не просто момент отдыха, а шанс на маленькое, но важное освобождение. И в этот момент, когда вокруг уже нет бурлящей суеты, когда люди спешат домой или в кафе, возникает почти интуитивное желание зайти в магазин. Купить выпечку и салаты по акции, закупиться снэками для просмотра сериала. У всех ведь из нас есть этот ритуал, когда душ принят, вещи на работу поглажены, все домашние сыты и довольны, и вот наступает только твое время. Залипать в TikTok, смотреть сериал или фильм куда приятней с чашкой фруктов или орешков, которые ты купил после работы.

Вечер и ночь – идеальное время для покупок. Здесь нет толпы, нет суеты, не нужно торопиться. Вечером магазин становится чем-то большим, чем просто точкой для получения нужных товаров. Это место, где можно медленно пройти по полкам, выбрать, что хочется, и не торопиться.

Мы пообщались с продавцом, который не просто работает в магазине, а чувствует и понимает потребности покупателя на глубоком уровне, так что порой сам клиент не осознает, что ему нужно, пока не окажется у прилавка. Индира Мамирова, человек с большим стажем, который видит за каждым покупателем больше, чем просто лицо с корзинкой. Своими наблюдениями и секретами работы в торговле она поделилась с нами, раскрыв тайны, которые не всегда видны с первого взгляда.

"Покупатели действительно гораздо более расслаблены вечером. В обеденное время все торопятся, спешат перекусить на бегу или купить что-то на ходу. Это делает их более нервными и менее склонными к обдуманным покупкам. В отличие от этого вечер – это момент, когда люди не торопятся, когда они могут уделить себе время, посмотреть, что есть на полках, и выбрать то, что им действительно нужно или хочется. Покупки вечером отличаются от дневных тем, что они более осознанные. Днем люди чаще всего покупают что-то быстрое для перекуса, а вечером все меняется". Индира Мамирова

Индира Мамирова рассказывает, что вечер – это время, когда люди начинают присматриваться к товарам, которые могут улучшить их домашнюю атмосферу: декор, товары для уюта, посуда и аксессуары для дома. Это также время, когда покупают готовые блюда, чтобы не тратить время на готовку, и, конечно, алкоголь. Вечером люди ищут что-то для того, чтобы расслабиться и провести время дома, не задумываясь о сложных рецептах.

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Вечерний маркетинг и утренние нервы

Утром мы торопимся, днем спешим успеть сдать задачу по графику, и поход в магазин ограничивается просто сигаретами или сладкой газировкой. Вечером мы пытаемся снова стать собой. Магазин в это время становится как будто другим: меньше шума, больше воздуха, никто не толкает тележкой в пятку.

Поздние походы за продуктами – это не столько про "купить хлеб", сколько про "вернуть себе пространство". Ночью в магазине толком никого нет, отсутствует лишний информационный шум, ты наедине со своими мыслями и задачами, однако, как правило, самое пиковое время походов в магазин в вечернее время – это с 18:00 до 22:00. В большинстве случаев люди предпочитают сон, потому что многим снова нужно бежать на работу к 9 утра.

"Вечерние покупки обычно более расслабленные, потому что человек не торопится, у него есть время, чтобы спокойно выбрать товары. Именно поэтому магазины, учитывая эту атмосферу, могут предложить товары не первой необходимости, такие как посуду для пикников или красивую утварь, которую можно внимательно рассматривать. И это, как правило, товары с более высокой наценкой. Когда ты ходишь по магазину вечером, ты часто выбираешь вещи для досуга, например, для вечера перед телевизором или для просмотра футбола. Люди часто берут снэки, спиртные напитки, если магазин разрешает продажу после 21:00, и другие закуски. Это такие продукты, которые идеально подходят для вечернего времяпрепровождения", – рассказывает эксперт в области продаж Азат Токпанов.

Ночные покупки имеют свои явные преимущества: тишина, отсутствие толпы и возможность не спеша выбрать все, что хочется. В это время магазины становятся почти пустыми, и можно спокойно бродить по рядам, не переживая, что тебя кто-то торопит. Это идеальное время для тех, кто ценит личное пространство и хочет насладиться процессом выбора без лишнего стресса.

Кроме того, в вечернее время часто появляются выгодные скидки и акции на товары с истекающим сроком годности или те, которые не успели продать днем. Это шанс купить качественные продукты по более низким ценам, а также найти интересные новинки или товары, которые можно было бы пропустить в суете рабочего дня.

"Магазин должен четко понимать свою целевую аудиторию и подходить к продаже товаров в зависимости от времени суток. Например, утром его посещают в основном пенсионеры, а в дневные часы те, кто обладает покупательской способностью, но не имеет много времени. Для таких покупателей подойдут не замороженные, а охлажденные продукты, например, курица, свежие фрукты, фастфуд и выпечка. Вечером же покупательская аудитория меняется. Здесь уже нужно учитывать, что это могут быть люди, работающие ночью, или туристы, а также любители ночных покупок, которые ищут что-то экзотичное или интересное. Для них, как правило, подойдут продукты для быстрых перекусов или что-то уникальное, что сложно найти в обычное время суток". Эксперт в области продаж Азат Токпанов

Конечно, людей, предпочитающих шопинг ночью, все равно не так много. Многие из нас привыкли делать покупки в дневное время, когда есть больше времени для планирования. Но для тех, кто ищет спокойствие и уют в своих покупках, ночной шопинг – это настоящий подарок.

Акции после 20:00 – маркетинг с душой и сроками

Вечером на ценниках вдруг появляются яркие наклейки: "-30% на салаты и выпечку". Магазины делают это не только из щедрости, а чтобы списать товар с истекающим сроком. Но и мы, покупатели, чувствуем в этом крошечную победу: ты пришел вовремя, ты сэкономил, ты схватил последний круассан с шоколадом – и уже теплее на душе.

"Вечерние скидки часто касаются продукции собственного производства, такой как салаты, мясные продукты, полуфабрикаты и выпечка. Это помогает минимизировать потери, например, из крошек сломанного печенья делают пирожные "картошка", а старый хлеб перерабатывают в панировочную крошку для рыбы или курицы. Такие товары продаются под собственной маркой, что снижает убытки. Кроме того, овощи, такие как баклажаны, которые немного подсохли, но не испортились, переводят в категорию второй свежести и продают по сниженной цене. Каждый магазин имеет свой процент списания, обычно 1,5-2%, превышение которого может привести к проблемам с KPI. Это важный аспект ритейла, который помогает находить баланс между спросом и эффективным управлением товаром", – объясняет эксперт в области продаж Азат Токпанов.

В этом странном союзе экономии, спонтанности и относительно пустых касс и рождается ощущение комфорта, которое так и манит нас к вечерним покупкам после 20 часов. Тут нет давления, нет спешки. Время словно замедляется, и ты можешь насладиться процессом выбора, не чувствуя, что нужно торопиться.

"Для нас, продавцов, вечернее и немного ночное время – настоящее золото. Лучшие продажи происходят вечером, особенно до 22:00, когда они могут превысить даже дневные показатели. Люди начинают собираться домой, и их покупки становятся менее спешными. Хотя есть и исключения, например, табачные изделия, которые чаще покупают в дневное время, а вот спиртное становится более популярным именно вечером. Это интересный контраст, ведь вечер – время, когда покупатели настроены на отдых и наслаждение, и это момент, когда они делают покупки с более легким сердцем". Индира Мамирова

В вечерних и ночных покупках появляется тот самый комфорт, который ищет большинство людей. Возможность совершить покупку, не почувствовав давления, сэкономив, но при этом получив маленькое удовольствие. И когда ты подходишь к кассе, пустой и спокойной, ты понимаешь, что не только продукты принес домой, но и некий покой, который редко удается найти в суете рабочего дня.

Ночи скидок в торговых центрах

Это настоящее событие для любителей выгодных покупок, многие ждут такие дни, чтобы сполна купить все необходимое. Эти ночные акции предоставляют уникальную возможность приобрести товары по сниженным ценам, а зачастую и с дополнительными бонусами или подарками. Магазины привлекают клиентов специальными предложениями, которые действуют только в ночное время, создавая атмосферу эксклюзивности и праздника для тех, кто решил посвятить свои вечерние часы шопингу.

Но есть и другая сторона медали. Несмотря на заманчивые скидки, ночные распродажи в торговых центрах часто сопровождаются вечными очередями. В это время магазины превращаются в настоящий поток людей, стремящихся заполучить выгодные товары по сниженной цене. Вроде бы и ночью, но давка ничуть не меньше, чем в часы пик днем. Люди стоят в длинных очередях у касс, борются за последние скидки и сталкиваются друг с другом в поисках самых выгодных предложений. Кажется, что ночные скидки притягивают людей так же сильно, как свет притягивает мрак.

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Вечерние и ночные походы в магазин – это не просто процесс покупки, это наш ответ суете. В мире, где день пропитан делами, звонками, стрессом и обязанностями, вечер становится тем редким временем, когда можно остановиться, сделать паузу и быть наедине с собой. Магазины в этот момент становятся как будто другим миром, более тихим, спокойным, где можно по-настоящему выбрать, а не спешить. В вечерний час ты не "жертвуешь" временем, ты создаешь личную территорию для себя. С каждым шагом по рядам ты чувствуешь, как уходят все лишние мысли и появляется место для маленьких радостей.

Сэндвич в 23:19 может стать символом твоего вечера, маленьким актом заботы о себе, когда ты не спешишь, не думаешь о работе и других обязанностях. Это о том, чтобы почувствовать себя живым и настоящим, а не бегать по делам и закрывать горящие дедлайны.