Психомиграция: побег из города или путь к себе

Мегаполисы больше не дышат, они пыхтят. Асфальт, как раскаленный тостер, выжигает не только подошвы, но и спокойствие. Воздух с привкусом гари со смесью выхлопов. Психомиграция – время, когда нам нужен кислород и перезагрузка. Как это может помочь человеку, разбирался Zakon.kz.

Это не эмиграция, не путайте. Никто не собирается навсегда уезжать на край света, рвать связи, менять гражданство и начинать жизнь с чистого листа. Это просто передышка. Возможность нажать паузу в бешеном городском ритме, перевести дух и вернуться к себе. Это временный переезд: на лето, на зиму, на пару месяцев или сезон. Иногда на время болезни, стресса, выгорания.

Конечно, бывают случаи, когда этот "временный" переезд превращается в постоянный. Такое случается реже, но случается. Ведь, признайтесь, у каждого из нас есть внутренняя Вестерия Лейн. Помните, как в "Отчаянных домохозяйках", герои жили на тихой, уютной улочке, где по утрам было слышно пение птиц, а за окнами цвели деревья и цветы у входа в дом. Мы смотрели и иногда мечтали: вот бы так домик с крыльцом, сад, утренний свет и соседи, которых знаешь по именам, а не по звукам шагов за стеной.

И кто-то воплощает эту мечту. Кто-то берет и переезжает пусть не на край света, пусть всего на сорок минут от города, туда, где нет вечных пробок, а вместо сигнала машин – шелест сосен. Где по утрам слышно, как воробьи дерутся за крошки, а не как мусоровоз пытается развернуться под окнами. Где можно открыть окно и не бояться дышать. Такая история произошла и с Айгерим Шинбаевой, они с семьей приняли решение переехать из шумного и загазованного Алматы в пригород.

"У нас большая семья, да и ажека с нами живет. В городе сложно найти уголок тишины: ни уединиться, ни просто вечером выйти на спокойную прогулку. Особенно летом, повсюду эти самокаты с диким визгом. Понимаю, что наш переезд совсем не глобальный, но у нас у всех работа в любом случае в Алматы. Но все чаще хочется перемен, тишины, когда открываешь окно вечером, и, конечно, чистого воздуха. Именно поэтому мы и решили, что нужно сменить обстановку. Мы пока не переехали окончательно, но мы в предвкушении", – рассказывает Айгерим Шинбаева.

Это и есть психомиграция, не бегство от мира, а возвращение к себе. Не великое переселение, а маленький переход: ради здоровья, спокойствия и жизни, в которой будет более комфортно.

Но важно понимать: когда человек уходит с привычной территории, он всегда что-то оставляет и всегда что-то выбирает. И вот здесь начинается самое интересное.

"Дело в том, что в любом переезде, в любой миграции или передвижении всегда присутствуют два аспекта: свобода от и свобода к чему-то. Эти термины ввела не я. Это идеи Эриха Фромма, который говорил о том, что человек может стремиться либо освободиться от чего-то, либо двигаться к чему-то новому. Когда человек переезжает, это может быть бегством, попыткой уйти от усталости, от суеты, от напряжения городской среды. Но если человек осознанно знает, ради чего он переезжает, например, ради экологически чистого воздуха, ради восстановления, ради ощущения внутреннего покоя, тогда это уже свобода к чему-то", – поясняет кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

В любой свободе всегда есть элемент ухода, но свобода – это не только побег, утверждает психолог. Свобода – это прежде всего ответственность. Это способность поставить цель, выбрать вектор, определить, какие пространства ты хочешь освоить, чем будешь заниматься, когда освободишься от привычных обстоятельств.

"И если переезд совершается ради здоровья, ради благополучия, ради жизни в более чистой и гармоничной среде, это уже не бегство. Это путь с конкретной целью. Это и есть подлинная свобода, а именно свобода к новой, более качественной жизни". Кандидат психологических наук Жанат Биржанова

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Природа лечит без рецепта

Природа лечит без постановки диагноза. Она не спрашивает, что болит, она просто берет за руку и ведет туда, где тишина укладывает нервы, а ветер сушит слезы, если они вдруг есть. А море… Море – это врач и психолог, просто без диплома. Оно слушает молча, вымывает тревоги солеными волнами. Стоит просто посидеть у кромки воды, и будто кто-то внутри настраивает струны, и ты снова звучишь.

В турецком Каше Майра Ахметова впервые за много лет стала просыпаться не от будильника, а от утренней тишины и иногда от плача малыша. Здесь воздух пахнет свежестью, что поднимается от моря и смешивается с ароматом оливковых деревьев, а за окном нет бетонной мешалки, которая помогает при строительстве нового ЖК.

"В прошлом году у нас родился сын. Это было счастливое событие, но вместе с радостью пришло и осознание ответственности. Беременность проходила хорошо, но мы все равно тревожились, что с нашей экологией, смогом и пылью в городе могут быть проблемы со здоровьем малыша. Переживали, раскроются ли у него легкие так, как нужно. Стали думать о временном переезде, не насовсем, хотя бы на три месяца, чтобы дать ребенку возможность дышать по-настоящему чистым воздухом". Майра Ахметова

Майра родила сына в конце марта, а уже 12 апреля у них были билеты в Каш. Это небольшой, уютный город на Средиземном море, совсем недалеко от Антальи. Он еще не стал туристическим магнитом, туда еще нет турпакетов, и в этом его прелесть: тихо, спокойно, невероятно красиво. К тому же у обоих родителей удаленная работа: Майра преподает английский, а муж – историк, работал тогда с архивами, все совпало идеально, но ключевым моментом для семьи Ахметовых стал воздух: морской, теплый, живой. Три месяца плавно перетекли в полгода, в Каше они пробыли до начала декабря.

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"Все это время мы просто жили. Без гонки и суеты, без родственников с советами, как правильно купать ребенка. Мы учились быть родителями, понимать друг друга в новом статусе мамы и папы. Конечно, не все было просто, особенно в первые месяцы, но мы по-настоящему прожили это время. Отдыхали и душой, и телом, летом в Каше просто рай! В декабре мы вернулись домой, родители настояли, чтобы Новый год встретить вместе. Но мы вернулись другими, наш малыш здоров, крепкий, у него нет аллергии, нет проблем с дыханием. И мы точно знаем: это было одно из лучших решений в нашей жизни", – делится своей историей Майра Ахметова.

Город выедает энергию… И незаметно

Мы часто думаем, что усталость – это работа. Что раздражительность просто из-за плохого настроения, а бессонница мучает нас из-за выпитого кофе вечером. Но город – это фон, от которого нужно отключаться. Он шумит, мигает, торопит, требует, даже когда вы дома, и даже ночью.

Переезд в пригород, отъезд на длительное время на море, в тропики, в другую локацию – это не побег, а перезагрузка. Ваш мозг, как старый ноутбук, наконец, закрывает 47 фоновых вкладок и начинает работать плавно, вы обновляете кэш своего внутреннего браузера, становится намного легче перерабатывать информацию.

"Отказ от города ради тишины и чистого воздуха действительно влияет на психику и, как правило, в лучшую сторону. Психика начинает восстанавливаться. Улучшается общее психоэмоциональное состояние, снижается тревожность, человек становится спокойнее. Восстанавливаются познавательные функции: легче концентрироваться, лучше работает память. На свежем воздухе и в более тихой, природной среде мозг как будто перестает "фоново шуметь". Замедляется ритм жизни, и это тоже часть терапии". Жанат Биржанова

Человек начинает двигаться медленнее, реже спешит, говорит чуть спокойнее, даже мыслительный процесс становится более структурированным. Те сотни хаотичных мыслей, которые в городе летают в голове как пчелиный рой, начинают утихать, упорядочиваться.

В пригороде или на природе человек живет в более размеренном ритме. И как ни странно, именно это замедление дает ощущение внутреннего покоя и ясности.

Иногда хочется просто остановиться хотя бы на время. Сменить шум на шепот волн, дедлайны – на свежие завтраки, многоэтажки – на линию горизонта. Мы привыкли думать, что движение – это всегда вперед, всегда к цели. Но иногда самое честное движение – это шаг в сторону. Чтобы заново выстроить опоры внутри. Вот что действительно происходит, когда переезд становится не бегством, а заботой:

"Переезд может быть формой заботы о себе, а может и способом избежать проблем. И в этом нет однозначного разделения. Иногда, как ни парадоксально, именно избегание становится настоящим проявлением заботы. Когда человек истощен, когда накапливается внутренняя перегрузка, временное отступление может быть самым правильным шагом. Избегание – не всегда плохая стратегия. Гораздо вреднее постоянное внутреннее давление: стремление быть сильнее, продуктивнее, лучше. Это не забота, а самоистощение". Жанат Биржанова

Важно уметь различать: в какой форме происходит избегание, насколько оно оправдано и нужно ли именно сейчас. Нужно понимать, приносит ли это реальное облегчение или, наоборот, только уводит от решения. Переезд может быть продуктивной заботой о себе, особенно если он дает пространство для восстановления. Но важно помнить: внешний мир – это просто внешний мир. Настоящие перемены должны происходить внутри.

"Если за сменой обстановки не следует внутренняя переоценка, переезд становится просто сменой фона. А вот когда за ним стоит осознанность, готовность работать с собой, слушать себя, тогда это уже путь к настоящему восстановлению", – резюмирует кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Переезд – не всегда про чемоданы и километры. Иногда это просто способ услышать себя. Где-то между тишиной елей, запахом моря по утрам и теплым ветром, который впервые за долгое время не толкает тебя в спину, а просто обнимает.

Мы не обязаны жить в режиме "выжить любой ценой". Иногда лучшая стратегия – остановиться. Вдохнуть. Осмотреться. Перестать быть героем мегаполиса и стать человеком, которому хорошо. Здесь и сейчас.