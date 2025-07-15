Иллюзия пользы: почему лайфхаки не упрощают нам жизнь

Ночью, когда уже заснул весь дом, ты продолжаешь скроллить ленту. И вдруг: три лайфхака, которые изменят твою жизнь. Посмотрел, закрыл… и забыл о них навсегда. Zakon.kz решил разобраться, почему мы с удовольствием смотрим, как упростить себе жизнь, но продолжаем делать все по-старому.

Welcome в музей "полезного, но не нужного"

Мы живем в эпоху лайфхаков – коротких и динамичных подсказок, которые будто бы обещают спасти наш день, жизнь и психику. Это современный фольклор: народное творчество, рожденное не в деревенских избах, а в умной ленте и в коротких роликах. Люди по всему миру создают, передают, адаптируют и украшают эти "сказки о великом упрощении". Только вместо героев тут зубные щетки, резинки и пластиковые ложки. Но насколько уместно называть лайфхаки современным фольклором? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к культурологу Татьяне Бренюк, которая помогла прояснить ключевые отличия.

"Лайфхаки – это, по сути, просто советы. Иногда они бывают полезными, иногда просто интересными, а порой нужны лишь для поддержания разговора, чтобы оживить общение, привлечь внимание, вызвать отклик. Но называть лайфхаки фольклором я бы не стала. Это все же разные вещи. Фольклор — это сказки, легенды, песни, пословицы, в которых живет глубокая народная философия. Это отражение духовной культуры целого народа, проявляющееся не только в словах, но и в танцах, в костюмах, в орнаментах на коврах и одежде. Это большой интеллектуальный труд и историческое наследие. Ставить лайфхаки и фольклор на одну ступень, на мой взгляд, значит принижать значение последнего. Лайфхаки могут быть частью бытовой эстетики, но подлинное знание, передаваемое из поколения в поколение, мы чаще черпаем не из интернета, а из наблюдений за родителями, за родственниками. За тем, как они жили, что делали и как устраивали свой быт". культуролог Татьяна Бренюк

Иллюзия действий

Лайфхаки создают эффект контроля. Смотреть, как кто-то идеально скручивает провода или превращает гардеробную в целый музей вещей, разложенных по цветам и формам, — это как медитация с обещанием продуктивности. У нас происходит замещение действий просмотром. Мозг различает, что действие совершает другой, но автоматически проецирует это на просматривающего человека, как будто он сам уже почти это сделал. К сожалению, этого ощущения иногда хватает, чтобы почувствовать, что ты это действие уже совершил.

"Мозг получает дофаминовое подкрепление от самого процесса просмотра, предвкушения изменения. Но при этом не закрепляется навык действия. Мотивация ослабевает, потому что мозг считает задачу уже решенной. И возникает ощущение перегруза: много информации, но мало результата", – объясняет психолог Елена Андросова.

Кажется, лайфхаки придуманы для того, чтобы делать нашу жизнь проще, быстрее и удобнее. Но парадокс в том, что бесконечный поток этих "полезных советов" нередко вызывает противоположный эффект: усталость, тревожность и ощущение несоответствия. Отсюда вытекает вопрос: почему идея "упрощения жизни" через лайфхаки порой вызывает, наоборот, еще большее напряжение?

"Чем больше лайфхаков, тем выше ожидания от себя. Появляется скрытое давление. Это вызывает стыд и внутреннюю критику, особенно у тревожных и перфекционистичных личностей, в том числе и у подростков. Также, если человек испытывает эмоциональное или физическое истощение, даже простейший лайфхак может восприниматься как еще одно надо вместо реальной помощи". психолог, Елена Андросова

Новое сарафанное радио

Раньше бабушка рассказывала, как укрепить волосы отваром из лука и вылечить хронический бронхит медом. Теперь эту миссию взял на себя каждый второй блогер, только советы более современные, в духе "как разогреть пиццу на сковородке, чтобы корочка хрустела, как в ресторане".

Мы живем в новой деревне: глобальной, онлайн. Лавочки, на которых еще пару десятилетий назад сидели бабули и обсуждали новостную повестку двора, плавно перетекли в директ и личные сообщения в социальных сетях. Лайфхаки стали частью культурного обмена, сплетен, полезной и не очень информации. С каждым новым видео совет обрастает дополнительной информацией, сомнительным бэкграундом.

Ну, согласитесь, все как возле подъезда. Ты вышла погулять просто с другом, а к вечеру твой выход из подъезда в красивом платье стали расценивать как планирование свадьбы, беременности, проживание в гражданском браке. То же самое сейчас происходит и с лайфхаками, как и в любой истории, сплетне, тут не важна правда и польза, важна форма, передача, узнаваемость. Поэтому мы восхищаемся процессом, а не применением его на практике.

Раньше мы наблюдали, как сплетни и вранье превращаются в легенды и кочуют из уст в уста, то же самое происходит и с лайфхаками. В погоне за охватами, рейтингами и просмотрами лайфхаки давно перестали быть просто советами. Все чаще их упаковывают вместе с личными историями откуда-нибудь с Reddit. Видеолайфхаки сопровождаются исповедями в духе "вот что помогло мне справиться с выгоранием" или "мой дед никогда не любил моего отца". Эти нарративы придают лайфхакам драму, вызывают эмпатию, и конечно же, помогают начать монетизировать контент.

Визуальная продуктивность

Порезать лайм ниткой, почистить микроволновку лимоном, сделать органайзер из картонных втулок от туалетной бумаги. Зачем мы это смотрим? Это почти гипноз, вещи становятся на свои места, мир вокруг обретает четкую структуру. Мы пытаемся ощущать контроль в моменте.

"Я обожаю смотреть видео, где люди убирают. Рассказывают, как сделать все быстрее и продуктивнее, на чем сэкономить время, как легко собрать волосы с ковра. Но в жизни я терпеть не могу уборку, сама мысль об этом процессе меня угнетает. Такие видео будто помогают мне примириться с идеей, что уборка может быть чем-то вроде терапии. Иногда мне даже кажется, что мне срочно нужна та швабра с автоматическим отжимом. Но стоит свайпнуть, и вот уже на экране сцена из романтического сериала, и я забываю про уборку. Хотя в голове я ее как будто уже сделала", – рассказывает Даметкен Жумадилова.

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Визуальный порядок на экране становится заменой внутреннему, способом переключить внимание, почувствовать себя будто бы продуктивным, не вставая с дивана. А вот применить на практике – это уже усилие, энергия, время, а мы просто не в ресурсе и не в потоке, как это часто принято сейчас говорить. Поэтому лайфхак становится не инструментом, а неким ритуалом, способом немного успокоиться, а не что-то реально изменить.

"Это когнитивное замещение действия. Когда мы смотрим, как что-то делается, наш мозг частично активирует те же зоны, что и при реальном выполнении. Особенно если это видео, где мы видим движение, пошаговые инструкции, финальный результат. Это создает иллюзию завершенности, будто действие уже совершено". психолог Елена Андросова

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Лайфхаки заменили нам беседы на кухне где-то в три ночи, когда подруга рассказывает, как квасить капусту по рецепту ее прабабушки или мариновать патиссончики на зиму, чтобы хрустели. Наши приступы Золушки и отчаянных домохозяек перетекли в сеть. Лайфхаки стали цифровой версией посиделок у костра, где кто-то рассказывает, как выжить в лесу без еды, или как правильно сыграть тот самый аккорд на гитаре в песне Цоя.

Советы стали новой формой самоподдержки и быстрым уколом мотивации, иллюзией контроля и мягкой отговоркой от действия. Мы не всегда готовы менять жизнь, но всегда готовы посмотреть, как это делает кто-то другой.

А что делать с лайфхаками? Пусть полежат в сохраненках, вдруг реально пригодятся.