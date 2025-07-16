Как работает полиция Атырауской области в условиях дефицита кадров

В Атырауской области с начала 2025 года раскрыты все преступления в категории особо тяжких. Как удалось достичь такого показателя, несмотря на значительный дефицит офицерских кадров, корреспондент Zakon.kz узнала у начальника ДП Атырауской области, генерал-майора полиции Нурхата Уразбаева.

– Нурхат Кенжебаевич, какова статистика преступлений в регионе?

– Приведу статистику преступлений за шесть месяцев 2025 года. Количество умышленных убийств стало больше на 70 процентов – с 10 до 17 случаев в сравнении с тем же периодом 2024 года. 4 из 17 зарегистрированных преступлений, первоначально квалифицированных как убийства, были переквалифицированы как покушения. Еще 4 дела были отнесены к другим категориям правонарушений. Увеличилось незаконное завладение автотранспортом – с 11 до 16, тяжких хулиганств – с 21 до 29 случаев.

Все уголовные дела мы раскрыли. В целом, с начала 2025 года не осталось нераскрытых преступлений в категории особо тяжких, включая убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи, разбои и хулиганства.

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

– Казахстанцев потрясло прошлогоднее убийство молодой девушки Яны Легкодимовой. Подозреваемые утверждали, что бросили убитую в Урал. Труп нашли лишь недавно, в июне. На какой стадии находится сейчас расследование беспрецедентного преступления?

– Трагедия, связанная с пропажей девушки, действительно затронула многих. Случай вызвал большой общественный резонанс. 20 июня 2025 года на берегу реки Урал в Махамбетском районе было обнаружено тело 23-летней девушки, которая числилась без вести пропавшей в октябре 2024 года. В числе подозреваемых в убийстве двое – им 24 и 25 лет, они задержаны. Досудебное расследование продолжается, проводим все необходимые процессуальные действия.

– Остановимся на раскрываемости краж и мошенничеств...

– Воровства стало меньше, в 2025 году – 296 преступлений, в 2024 году – 331. По категории тяжких видов краж раскрываемость почти 74 процента, в 2024 году – 60,7%, по категории средней тяжести – 62,8%, а в 2024 году – 52,3%. По фактам мошенничества ситуация следующая: в 2024 году было зарегистрировано 997 фактов, в нынешнем году – 664, и пока подозреваемых удается установить лишь в каждом втором случае. В настоящее время по всем этим случаям ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Наша работа по выявлению и раскрытию таких дел осложняется межрегиональным и международным характером преступлений, а также использованием злоумышленниками цифровых технологий и подменных IP-адресов. Тем не менее, с помощью тесного взаимодействия с банками второго уровня, операторами связи и другими компетентными органами количество раскрытых уголовных дел ежегодно растет, преступные схемы пресекаются.

– Реально ли минимизировать подобные преступления? Жулики из Всемирной паутины не перестают находить новых жертв.

– Мешает ряд факторов. Злоумышленники действуют через интернет-мессенджеры, IP-телефонию, фишинговые сайты и поддельные аккаунты. Есть и правовая, и техническая сложность международного сотрудничества, особенно в тех случаях, когда преступники переводят деньги за пределы Республики Казахстан. Это недостаточная цифровая грамотность населения, особенно среди уязвимых категорий граждан, невнимательность и доверчивость пользователей, которые сообщают личные данные, sms-коды и другую конфиденциальную информацию по телефону. Все эти моменты постоянно объясняем людям на профилактических мероприятиях.

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– На днях мне позвонила женщина, представившаяся сотрудником полиции города Костанай. Дескать, ведется досудебное расследование, знаю ли я такого-то человека. Не дослушав ее, я отключила телефон. Понятно же, что аферистка...

– Вы поступили абсолютно правильно, прекратив разговор. Однако так поступают не все. Мошенники подделывают номера телефонов, представляются сотрудниками полиции, банков или других государственных органов. Это один из наиболее распространенных сценариев телефонного мошенничества. Чтобы не стать жертвой, мы настоятельно рекомендуем никогда не сообщать по телефону личные данные, не переходить по сомнительным или незнакомым ссылкам, всегда проверять полученную информацию, перезвонив в официальные учреждения.

– Какие новые технологии применяются сейчас для расследования сложных уголовных дел?

– Положительное влияние на показатели раскрываемости преступлений оказывает база данных TargetAI. Такая технология предназначена для установления местонахождения разыскиваемых преступников, без вести пропавших лиц, а также для идентификации внешности неизвестных в совокупности с базой Airis, которая используется для определения номера мобильного телефона, местоположения и полных анкетных данных зарегистрированного человека.

– Весомое значение имеет применение в работе полиции служебно-розыскных собак. Чтобы подготовить четвероногих помощников, важно терпение, любовь к животным, да и работа эта вовсе не одного дня. А инспекторам-кинологам не полагаются офицерские звания, следовательно, людей не удержать. Разве так должно быть?

– Вопрос справедливый. В настоящее время рассматривается возможность включения инспекторов-кинологов в офицерский состав, поскольку их работа требует не только физической подготовки и профессиональных навыков, но и огромной самоотдачи, и да, любви к животным. Дрессировка и подготовка служебно-розыскных собак – достаточно длительный и кропотливый процесс, от качества которого во многом зависит успешность оперативных мероприятий. Понимая значимость данной службы, нами инициированы предложения по улучшению условий службы кинологов, включая вопросы карьерного роста, сохранения кадров и расширения возможностей профессионального развития в рамках системы органов внутренних дел.

– В 2025 году для модернизации системы видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции Атырау были выделены значительные финансовые средства. А отдача от камер видеонаблюдения эффективна?

– Разумеется. Камеры видеонаблюдения способствуют профилактике и предупреждению административных правонарушений на улицах и в общественных местах. Уверен, что "электронные глаза" дисциплинируют людей, снижают уровень уличной преступности и мелких правонарушений. Видеонаблюдение значительно повышает безопасность дорожного движения – камеры фиксируют нарушения ПДД, помогают в разборе ДТП и поиске нарушителей. А в оперативном раскрытии преступлений – особое значение. Благодаря видеозаписям нам удается устанавливать личности подозреваемых, восстанавливать хронологию событий и получать ценные доказательства. Таким образом, внедрение современных систем видеонаблюдения в рамках проекта "Ковровое покрытие" в городе Атырау стало существенным инструментом в работе полиции, укрепляя превентивные меры и повышая уровень общественного порядка в целом.

– Обычные жители помогают полицейским? Оплачиваются ли услуги добровольных помощников полиции?

– Да, атыраусцы содействуют полиции в обеспечении общественного порядка. Нас поддерживают общественные помощники полиции – это неравнодушные граждане, которые на добровольной основе поддерживают участковых инспекторов, участвуют в рейдовых мероприятиях, в профилактике правонарушений и взаимодействуют с жителями на местах. Такая поддержка особенно важна при проведении массовых мероприятий, в профилактике подростковой преступности и в выявлении бытовых правонарушений. Каждый месяц наиболее активных помощников поощряем различными формами вознаграждения. Это выражение признательности за их вклад в общее дело – обеспечение порядка и безопасности в обществе.

– Участковые инспекторы должны проводить встречи с жителями, интересоваться житьем-бытьем, всегда быть в контакте с людьми на своих участках. И им станут больше доверять. Вот только почему атырауские шерифы надолго не задерживаются на своих участках и их часто переводят в другие подразделения?

– Причиной частой смены участковых инспекторов на участках, в том числе в Атырау, становятся объективные факторы. Прежде всего, достижение пенсионного возраста, а также перевод сотрудников на другие должности по служебной необходимости или по карьерным причинам. В то же время около 70 процентов участковых продолжают работать на закрепленных административных участках на постоянной основе, что свидетельствует о стабильности кадров. Кадровые перестановки не отразились на результатах. Например, благодаря их профилактической работе удается своевременно выявлять и пресекать административные правонарушения, раскрывать преступления, а также предотвращать бытовые конфликты. Участковые оперативно реагируют на обращения граждан и обеспечивают общественный порядок на своих участках. Несомненно, длительная работа на одном участке позволяет инспекторам лучше узнать местных жителей, оперативно реагировать на возникающие вопросы и укреплять доверие со стороны жителей.

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– Какая ситуация с предоставлением жилья для сотрудников полиции?

– 1501 сотрудник Департамента полиции Атырауской области обеспечен жилищными выплатами. Каждому члену семьи ежемесячно выплачивается сумма в размере 65 898 тенге. Кроме того, в распоряжении департамента имеется 97 служебных квартир.

– Все ли подразделения укреплены кадрами?

– Вакантными должностями остается 236 единиц, из них 207 – офицерский состав, 29 – сержантский. В настоящее время ощущается нехватка участковых инспекторов полиции, в том числе по делам несовершеннолетних, и патрульной полиции. Кандидатов на эти позиции направляем учиться на первоначальные учебные курсы.

– Летний период внес коррективы в работу полиции?

– Да, усилили меры, направленные на защиту детей и взрослых от различных угроз – это купание в запрещенных местах, выпадение детей из окон многоэтажных домов, а также дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. В общественных местах и на улицах задействовали больше полицейских нарядов. С 1 июня 2025 года выявили 220 административных правонарушений, из которых 68 фактов связаны с купанием в неустановленных местах. Понимаем, что жара, но купальный сезон не открыт, пляжи не готовы, после масштабного паводка берег Урала обрывистый, поэтому есть большая проблема с безопасностью людей.

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Методично, изо дня в день участковые инспекторы и инспекторы ювенальной полиции ведут профилактические беседы с жителями по разъяснению ответственности за совершение мелких правонарушений, таких как нецензурная брань в общественных местах, вандализм, оскорбительные приставания, а также за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. В целом, работа полиции в летний период сосредоточена на профилактике сезонных правонарушений и обеспечении безопасности людей в местах массового отдыха.